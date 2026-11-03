Aparelhos apreendidos pela Polícia Civil - Divulgação / Polícia Civil

Aparelhos apreendidos pela Polícia CivilDivulgação / Polícia Civil

Publicado 03/11/2026 10:42 | Atualizado 03/11/2026 11:08

Policiais civis da 26ª DP (Todos os Santos) prenderam em flagrante dois homens e recuperaram 28 celulares frutos de crime nesta terça-feira (3), em uma casa na Rua Arquias Cordeiro, em Todos os Santos, Zona Norte do Rio. No local, os agentes também encontraram cartões bancários em nome de outras pessoas e duas máquinas de cartão.

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Em comunicado, as autoridades informaram que duas mulheres estrangeiras afirmaram terem sido vítimas de roubos e indicaram aos agentes o rastreamento em tempo real de um dos dispositivos. O serviço levou os policiais até o imóvel.

A checagem técnica da Polícia Civil constatou que quatro aparelhos apresentavam restrição junto à uma agência de telecomunicações e três possuíam registros formais de roubo em delegacias da região.

Os dois homens foram presos em flagrante pelo crime de receptação qualificada. As investigações seguem para identificar os proprietários dos outros aparelhos e mapear outras pessoas que participaram dos roubos.

A ação fez parte da Operação Rastreio, que tem o objetivo de combater toda a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de celulares.

Fim da linha para suspeito de roubos de celulares

Recentemente, na noite da última sexta-feira (30), as autoridades prenderam um homem em Botafogo , Zona Sul do Rio, que estava com três celulares e uma moto roubada. Uma equipe da Força Municipal realizava o patrulhamento de rotina na região quando avistou o motociclista em alta velocidade, realizando manobras perigosas entre os carros.

O suspeito tentou fugir, mas colidiu com outro veículo e foi alcançado pelos agentes. Durante a abordagem, a equipe constatou que a motocicleta tinha registro de roubo e circulava com uma placa diferente da original.

Perguntado também sobre a procedência dos celulares que estavam com ele, o homem, que usava uma tornozeleira eletrônica, confessou que havia furtado os aparelhos na região. Após abordagem dos agentes, o homem foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, conduzido à 10ª DP (Botafogo).

Outro receptador de celulares é preso

Já na última quinta-feira (29), a Polícia Civil prendeu um homem apontado como maior receptador de celulares roubados do Rio de Janeiro. Ele foi localizado na sua residência, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde as autoridades encontraram cerca de 30 celulares roubados, uma arma de fogo, munições e diversos produtos adquiridos com cartões das vítimas.

A investigação teve início após os agentes identificarem um aumento dos roubos de celulares na região do Túnel Rafael Mascarenhas, na Zona Sul, principalmente em horários de trânsito intenso.

Em um dos casos, ocorrido no dia 25 de outubro, os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança e rastrearam compras realizadas com o cartão da vítima, conseguindo identificar integrantes do grupo criminoso. Após investigações, as equipes localizaram a residência do homem.

Roubos de celulares no Estado do Rio

O Estado do Rio registrou 15.754 roubos de celulares de janeiro a setembro de 2026, segundo dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). O número representa uma queda de 20% em comparação ao mesmo período em 2025, quando as autoridades observaram 19.684 crimes desde tipo.