Polícia Militar apreendeu pinos de cocaína, pedras de crack e trouxas de maconha na Baixada - Divulgação / PMERJ

Polícia Militar apreendeu pinos de cocaína, pedras de crack e trouxas de maconha na BaixadaDivulgação / PMERJ

Publicado 03/11/2026 11:50 | Atualizado 03/11/2026 12:01

Policiais militares do 21º BPM (São João de Meriti) confiscaram uma expressiva quantidade de drogas na comunidade da Linha , no bairro de São Mateus, em São João de Meriti, Baixada Fluminense, na manhã desta terça-feira (3). Na ação, um adolescente foi apreendido.

Durante a ação, os agentes confiscaram 368 pinos de cocaína, 93 pedras de crack e 447 trouxinhas de maconha, totalizando 908 porções de entorpecentes.

Em comunicado, a corporação informou que encaminhou a ocorrência à 64ª DP (São João de Meriti), enquanto a Polícia Civil destacou que o suspeito acabou "autuado em flagrante por ato infracional análogo aos crimes tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas".

As rondas na região têm sido recorrentes. No último dia 19 de outubro, um suspeito de tráfico de drogas foi detido na mesma comunidade, na Rua Luiz da Hora. Durante a ocorrência, os agentes apreenderam entorpecentes e dois rádios transmissores.

Apreensões de drogas no Rio e em São João de Meriti

O Estado do Rio registrou 20.659 ocorrências de apreensão de drogas entre janeiro e setembro de 2026, segundo dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). A estatística representa um aumento de 8,1% em comparação ao mesmo período de nove meses no ano passado, quando houve 19.114 registros de crimes do tipo.

Apenas em São João de Meriti, as autoridades observaram 259 ocorrências de janeiro a setembro de 2026, um aumento de 43,1% em relação aos nove primeiros meses de 2025, quando se registraram 181 ocorrências do tipo na cidade.

PM em ação no Complexo da Serrinha

A Polícia Militar também encontrou uma grande quantidade de drogas nesta segunda-feira (2) na capital, durante o quinto dia de ocupação no Complexo da Serrinha, Zona Norte do Rio. A ação contou com o auxílio dos cães farejadores Hulk e Ira.

Durante a incursão, três motos sem placas também foram recuperadas pelos policiais. A ocorrência foi encaminhada à 29ª DP (Madureira).



Já no último sábado (31), agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) recuperaram outras três motos roubadas na comunidade, após diligências motivadas por uma denúncia anônima. Na mesma data, policiais do Batalhão de Choque apreenderam drogas, peças de fardamento camuflado e um colete tático na Rua Professor Burlamaqui, em Vaz Lobo.



A Polícia Militar informou que as equipes permanecerão na comunidade por tempo indeterminado.

Operação no Complexo do Chapadão

Um homem, apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas do Complexo do Chapadão, Zona Norte do Rio, morreu ao ser baleado em um confronto com policiais militares, nesta terça-feira (3). A Polícia Militar realiza uma operação na região, que é dominada pelo Comando Vermelho (CV).

De acordo com a corporação, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 41º BPM (Irajá) faziam um cerco tático nas proximidades da Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, quando avistaram indivíduos em atitudes suspeitas nas imediações do acesso à comunidade Via Light.

A PM informou que, durante a aproximação, os agentes foram recebidos a tiros, dando início a um confronto. Rodrigo Santos, conhecido como Pará ou Parazão, foi baleado, socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos.