Alex Sandro Alves Santos foi preso por agentes da 32ª DP (Taquara) - Reprodução

Alex Sandro Alves Santos foi preso por agentes da 32ª DP (Taquara)Reprodução

Publicado 03/11/2026 12:49

Policiais civis prenderam, no último domingo (1º), o homem acusado de atirar contra o carro de uma família e atingir a cabeça do menino Ney Kaique Lourenço de Araújo , em São João de Meriti, Baixada Fluminense. A vítima, que na época tinha 11 anos, ficou cerca de 30 dias internada até receber alta.

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De acordo com a Polícia Civil, Alex Sandro Alves Santos, de 49 anos, foi encontrado por agentes da 32ª DP (Taquara) em um bar, no bairro Vilar dos Teles, depois de monitoramento de inteligência. O homem, que tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por tentativa de homicídio, não tentou resistir à abordagem da equipe.

O crime aconteceu em novembro de 2022. Ney Kaique, a mãe, o padrasto e outros dois amigos da família voltavam de um aniversário, também em Vilar dos Teles, quando foram surpreendidos por um carro, que emparelhou com o deles. Em seguida, um homem efetuou os disparos e a criança foi atingida na cabeça.

Primeiro, o menino deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Depois, foi transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense, onde ficou internado em estado gravíssimo. Ney ainda passou pelo Hospital Caxias D'Or, até receber alta 29 dias depois de ser baleado.

A Justiça do Rio decretou a prisão preventiva de Alex Sandro em maio de 2023. As investigações, junto com os depoimentos de testemunhas, indicaram que o homem estava em um bar, junto com o filho, quando os dois souberam de uma notícia dizendo que uma vizinha havia sido assaltada e que os criminosos estavam em um veículo modelo Fiat Siena.

A apuração descobriu que pai e filho voltaram para casa, pegaram uma arma e saíram atrás dos supostos assaltantes. Nas buscas, encontraram o automóvel usado pela família de Ney Kaique. De acordo com as investigações, Alex Sandro foi o autor do disparo que acertou o menino.

Na época, o acusado confessou a empreitada criminosa em depoimento. Ele disse que seu filho passou por um quebra-molas, em alta velocidade, e que a arma que estava em sua mão disparou, provavelmente por estar com o dedo no gatilho. Alex ainda contou que, ao perceber que tinha atirado, ficou nervoso e falou para o filho ir embora, destacando que não sabia se tinha acertado um passageiro do outro carro.

Diante dos fatos, a juíza Akira Sassaki, da 1ª Vara Criminal de São João de Meriti, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), decretou a prisão do acusado e do filho Alex Sandro Alves Santos Júnior. Ambos são réus por tentativa de homicídio.

A reportagem ainda não localizou a defesa dos acusados. O espaço está aberto para manifestação.