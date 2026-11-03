Alex Sandro Alves Santos foi preso por agentes da 32ª DP (Taquara)Reprodução
Acusado de atirar contra carro de família e acertar criança é preso
Alex Sandro Alves Santos, de 49 anos, é apontado como autor do disparo que atingiu a cabeça de Ney Kaique Lourenço de Araújo, em 2022
Vídeo mostra momento em que asa-delta colide com rampa no Rio
Imagens registradas pela câmera acoplada ao equipamento são analisadas pela Polícia Civil
Homem é mordido por jacaré durante tentativa de captura em Santa Cruz
Ataque aconteceu neste domingo (1º), na Zona Oeste do Rio; vítima foi atendida no Hospital Pedro II e recebeu alta
Detran cria carteira para mães e cuidadores de pessoas com deficiência
Documento poderá ser solicitado pela internet e busca facilitar o acesso ao atendimento prioritário; primeiras unidades serão entregues nesta quarta-feira
Câmera acoplada à asa-delta acidentada pode ajudar nas investigações
Polícia Civil investiga se houve falha humana na ocorrência. Testemunhas também estão sendo ouvidas
Carlos Egert se destaca na literatura com obras sobre memória e afeto
Autor de 'Guia do Monarquista' e 'Terceiro Reinado', escritor prepara novos lançamentos, que já somam mais de duas mil cópias reservadas
Governo do Rio inaugura Escola de Saúde Pública com cursos gratuitos
Instituição vai oferecer capacitação presencial e on-line para profissionais e estudantes do SUS; previsão é abrir mais de 5 mil oportunidades
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