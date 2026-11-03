Bombeiros combateram as chamas no depósito na Rua Santiago - Divulgação / CBMERJ

Bombeiros combateram as chamas no depósito na Rua SantiagoDivulgação / CBMERJ

Publicado 03/11/2026 14:25

Um depósito de equipamentos eletrônicos na Penha , Zona Norte do Rio, sofreu um incêndio no fim da manhã desta terça-feira (3). Vídeos divulgados por moradores da região nas redes sociais mostram uma intensa fumaça saindo do galpão, localizado na Rua Santiago, nº 399.

Incêndio atinge depósito de equipamentos eletrônicos na Penha, Zona Norte do Rio. Bombeiros foram chamados para a ocorrência no fim da manhã. Ainda não há informações sobre a causa das chamas. Crédito: Reprodução / Redes sociais https://t.co/SZDQ28WHvl — Jornal O Dia (@jornalodia) November 3, 2026

Militares do quartel da Penha foram chamados para a ocorrência por volta das 11h45. Os agentes, com apoio de equipes de Ramos, São Cristóvão e do Grupamento Técnico de Suprimento de Água para Incêndio (GTSAI), contiveram as chamas. Os bombeiros seguem no local, executando o rescaldo.

Até o momento, não há informações sobre vítimas. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para esclarecer as causas do incêndio.

O incidente causou a interdição de uma faixa da Rua Santiago, próximo à Rua Nicarágua, segundo o Centro de Operações Rio.

Incêndio em outro ponto da cidade

Na manhã da última quarta-feira (28), um princípio de fogo atingiu o Restaurante Social Trapiá , na Travessa Liberdade do Bairro Barcelos, na Rocinha, Zona Sul do Rio. O estabelecimento tranquilizou seus seguidores nas redes sociais, reforçando que não houve vítimas.

"Foi um susto enorme, mas graças a Deus deu tudo certo. Passando para tranquilizar vocês e avisar que o Restaurante Trapiá já está funcionando normalmente. Hoje estaremos apenas sem o serviço de churrasqueira, mas o restante do restaurante segue funcionando de portas abertas para receber vocês. Agradecemos a preocupação e o carinho de todos", informou o espaço em comunicado.

O Restaurante Trapiá foi declarado patrimônio cultural de natureza imaterial do município em maio deste ano. Fundado há 22 anos, o estabelecimento é referência da culinária nordestina e emprega cerca de 50 trabalhadores. Considerado um símbolo da vida cultural e afetiva da comunidade, o restaurante foi eleito, em pesquisa, o mais tradicional da Rocinha.

A iniciativa foi do vereador Flávio Valle, presidente da Comissão de Turismo da Câmara Municipal do Rio. A Lei 9.427/2026 foi publicada no Diário Oficial em 22 de maio, oficializando o reconhecimento e reforçando a importância do estabelecimento para o turismo comunitário carioca.

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