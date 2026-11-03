Bombeiros combateram as chamas no depósito na Rua SantiagoDivulgação / CBMERJ

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Gabriel Salotti
Um depósito de equipamentos eletrônicos na Penha, Zona Norte do Rio, sofreu um incêndio no fim da manhã desta terça-feira (3). Vídeos divulgados por moradores da região nas redes sociais mostram uma intensa fumaça saindo do galpão, localizado na Rua Santiago, nº 399.
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Militares do quartel da Penha foram chamados para a ocorrência por volta das 11h45. Os agentes, com apoio de equipes de Ramos, São Cristóvão e do Grupamento Técnico de Suprimento de Água para Incêndio (GTSAI), contiveram as chamas. Os bombeiros seguem no local, executando o rescaldo.
Até o momento, não há informações sobre vítimas. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para esclarecer as causas do incêndio.
O incidente causou a interdição de uma faixa da Rua Santiago, próximo à Rua Nicarágua, segundo o Centro de Operações Rio.

Incêndio em outro ponto da cidade

Na manhã da última quarta-feira (28), um princípio de fogo atingiu o Restaurante Social Trapiá, na Travessa Liberdade do Bairro Barcelos, na Rocinha, Zona Sul do Rio. O estabelecimento tranquilizou seus seguidores nas redes sociais, reforçando que não houve vítimas.
"Foi um susto enorme, mas graças a Deus deu tudo certo. Passando para tranquilizar vocês e avisar que o Restaurante Trapiá já está funcionando normalmente. Hoje estaremos apenas sem o serviço de churrasqueira, mas o restante do restaurante segue funcionando de portas abertas para receber vocês. Agradecemos a preocupação e o carinho de todos", informou o espaço em comunicado.
O Restaurante Trapiá foi declarado patrimônio cultural de natureza imaterial do município em maio deste ano. Fundado há 22 anos, o estabelecimento é referência da culinária nordestina e emprega cerca de 50 trabalhadores. Considerado um símbolo da vida cultural e afetiva da comunidade, o restaurante foi eleito, em pesquisa, o mais tradicional da Rocinha.
A iniciativa foi do vereador Flávio Valle, presidente da Comissão de Turismo da Câmara Municipal do Rio. A Lei 9.427/2026 foi publicada no Diário Oficial em 22 de maio, oficializando o reconhecimento e reforçando a importância do estabelecimento para o turismo comunitário carioca.

Carreta de cardiologia do SUS na Penha tem atendimento prorrogado

O Ministério da Saúde estendeu até o início de dezembro a permanência da carreta de cardiologia do programa Agora Tem Especialistas, instalada no bairro da Penha, na Zona Norte do Rio. A unidade móvel oferece consultas com cardiologista e exames como eletrocardiograma, ecocardiograma, Holter, MAPA e raio-X digital.