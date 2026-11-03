Medida foi sancionada nesta terça-feira (3) - Agência Brasil

Medida foi sancionada nesta terça-feira (3)Agência Brasil

Publicado 03/11/2026 15:56

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) aprovou a criação do Programa Patrulha da Pessoa Idosa, com o objetivo de proteger pessoas idosas em situações de violência dentro ou fora do ambiente familiar. A proposta, publicada no Diário Oficial desta terça-feira (3), também prevê capacitação de policiais militares para fiscalização de medidas protetivas e atendimento humanizado das vítimas.

Conforme o texto, de autoria original do deputado Munir Neto (Solidariedade), o programa será coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, de forma integrada com a Polícia Militar, Polícia Civil, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública.

A ação integrada deverá permitir a comunicação nos casos de violência e o acompanhamento de medidas protetivas. Ainda de acordo com o projeto de lei, os órgãos competentes devem prestar apoio e acompanhar idosos para retirada de documentos e pertences de outro local, levando em consideração um possível risco à integridade física da vítima.

A lei foi sancionada pelo governador em exercício, Ricardo Couto, que vetou artigos que que garantiam visitas periódicas de equipes da PM para acompanhar o cumprimento de medidas protetivas. Ele justificou sua decisão afirmando que a definição destas ações interfere nas atribuições do Poder Executivo.

Caso de latrocínio

Recentemente, um caso de violência contra pessoa idosa chocou o Rio. Um criminoso baleou a professora aposentada Tânia Andrade Lima, de 80 anos durante um assalto na Rua Venâncio Flores, no Leblon, Zona Sul do Rio, na tarde do último dia 15 de outubro. Imagens de câmeras de segurança de um prédio registraram toda a ação.

A vítima caminhava pela calçada, na altura do número 410, quando o assaltante se aproximou e puxou a bolsa dela. Em seguida, o criminoso derrubou a idosa e continuou tentando arrancar a bolsa de seu braço. Mesmo com ela caída no chão, ele insistiu no roubo e chegou a baleá-la no pescoço, no ombro e na mão.

Poucos dias depois, a Polícia Civil prendeu Fabio Cassiano da Silva, em Benfica, Zona Norte do Rio, por suspeita de integrar uma quadrilha especializada em roubos de "saidinha de banco", incluindo a tentativa de assalto contra Tânia.

De acordo com as investigações, o suspeito atuava como "olheiro" do grupo e observava a movimentação nas agências bancárias para identificar pessoas que sacavam dinheiro. Em seguida, repassava informações aos demais integrantes, que seguiam as vítimas e realizavam as abordagens após a saída dos bancos. As buscas seguem para identificar outros envolvidos.