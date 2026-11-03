Os mais de 50 profissionais após a conclusão do curso para atuarem no natal - Divulgação/Santuário Cristo Redentor

Os mais de 50 profissionais após a conclusão do curso para atuarem no natalDivulgação/Santuário Cristo Redentor

Publicado 03/11/2026 16:32 | Atualizado 03/11/2026 16:37

O clima de Natal já tomou conta do Rio de Janeiro. Cinquenta e cinco alunos da Escola de Papai Noel do Brasil receberam seus diplomas nesta terça-feira (3), durante uma cerimônia no Santuário do Cristo Redentor. Os formandos concluíram um mês de preparação para atuar em eventos e espaços comerciais durante a temporada natalina de 2026.