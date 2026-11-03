Os mais de 50 profissionais após a conclusão do curso para atuarem no natalDivulgação/Santuário Cristo Redentor
A formatura contou com apresentações de músicas natalinas, bênção religiosa e entrega dos certificados. Entre os participantes, figurinos variados chamaram a atenção, com personagens vestidos de cozinheiro, surfista, turista e jardineiro, além do tradicional Bom Velhinho.
Durante outubro, os alunos participaram de aulas de interpretação, música, maquiagem, figurino e cuidados com a barba. O curso também abordou inclusão e Língua Brasileira de Sinais (Libras), com foco no atendimento a crianças e famílias.
Agora, os profissionais estão preparados para ocupar os tronos a partir de novembro, em shoppings, eventos e outros espaços que recebem atrações natalinas.
“Essa formatura representa muito mais do que a entrega de um diploma. É a conclusão de um processo de preparação para uma profissão que exige responsabilidade, dedicação e, acima de tudo, amor pelo que se faz”, afirma Limachem Cherem, diretor da Escola de Papai Noel do Brasil.
Segundo Cherem, o treinamento envolve diferentes habilidades, além da caracterização do personagem. “Ao longo do curso, trabalhamos não apenas a caracterização do Papai Noel, mas também a interpretação, a comunicação, a inclusão e a maneira de acolher cada criança e cada família.”
O diretor também destacou a recepção dos visitantes durante a cerimônia. “A recepção do público aqui no Trem do Corcovado e Santuário do Cristo Redentor foi muito especial. Ver a alegria das pessoas, a curiosidade e o carinho com que receberam nossos Bons Velhinhos reforça a importância desse trabalho”, relata.
Os 55 formandos agora seguem para os espaços onde atuarão durante o período natalino. “Nosso compromisso é formar profissionais preparados para proporcionar experiências marcantes e manter viva a magia do Natal”, conclui Cherem.
A Escola de Papai Noel do Brasil busca preparar profissionais para atender diferentes públicos e preservar a tradição do personagem durante as celebrações de fim de ano.
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