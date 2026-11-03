Escritor, cronista e poeta Carlos Egert, de 33 anos - Divulgação

Escritor, cronista e poeta Carlos Egert, de 33 anosDivulgação

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Publicado 03/11/2026 17:19

literatura brasileira ganha uma nova voz que transita entre a história, a poesia e a sensibilidade das relações humanas. Natural de Curitiba, no Paraná, o escritor, cronista e poeta Carlos Egert, de 33 anos, vem construindo uma trajetória marcada pelo interesse na memória nacional e pela capacidade de transformar acontecimentos históricos e experiências cotidianas em narrativas literárias.

Carlos Egert, de 33 anos, é autor do livro "Guia do Monarquista" Divulgação

Bacharel em Direito e em Relações Internacionais, Egert encontrou na escrita uma maneira de conciliar suas diferentes áreas de conhecimento. Autor de "Guia do Monarquista – Volume I" e "Terceiro Reinado", ele explora, em suas publicações, a história do Brasil Imperial e propõe reflexões sobre os caminhos que o país poderia ter seguido caso a monarquia tivesse permanecido como forma de governo.



Com cerca de meio milhão de seguidores no Instagram, Carlos utiliza as plataformas digitais para divulgar conteúdos históricos, incentivar a leitura e despertar a curiosidade de um público que, muitas vezes, encontra nas redes sociais seu primeiro contato com determinados capítulos da história brasileira.

Da memória dos sertões à delicadeza dos animais

Entre os próximos lançamentos está "O Profeta dos Sertões", previsto para publicação pela Editora Viseu. O romance mergulha na religiosidade popular, nas contradições sociais e na resistência do povo sertanejo, acompanhando a trajetória de João Maria, personagem situado entre a realidade histórica, a fé e a construção dos mitos populares.

Outra aposta literária do autor é "A Janela de Byron", romance de caráter intimista que promete revelar uma faceta distinta de sua produção.



Ambientada no Rio de Janeiro, a narrativa apresenta o mundo pelo olhar de Byron, um gato preto de personalidade aristocrática, observador e irônico, que acompanha, da janela de um apartamento, as transformações de uma família ao longo dos anos. Entre encontros, despedidas, amores e perdas, o animal torna-se testemunha silenciosa da passagem do tempo.



A obra também presta uma homenagem ao cão Orelha, cuja história sensibilizou brasileiros e inspirou uma reflexão sobre a vulnerabilidade dos animais, a crueldade e a importância da compaixão. No romance, Orelha ocupa um lugar de profunda significação afetiva, simbolizando a lealdade, a fragilidade da existência e os vínculos que permanecem mesmo depois da ausência.



Com uma prosa que combina lirismo, melancolia e momentos de humor, "A Janela de Byron" aborda questões universais, como o envelhecimento, a maternidade, a solidão, o luto e a necessidade humana de pertencimento.

Novos projetos e expectativas

De acordo com Egert, os dois próximos títulos já acumulam, juntos, mais de duas mil cópias reservadas, sinalizando o interesse inicial dos leitores por sua produção.

Entre pesquisas históricas, ensaios e romances, Carlos Egert procura consolidar uma identidade literária própria, na qual a erudição convive com a emoção e a memória histórica encontra espaço ao lado das experiências mais delicadas da vida cotidiana.



Para o escritor curitibano, a literatura representa não apenas uma forma de expressão artística, mas também um instrumento de preservação da memória e de aproximação entre diferentes gerações de leitores.



Em uma época marcada pela velocidade da informação e pelo consumo imediato de conteúdos, sua proposta literária procura recuperar algo que frequentemente parece escapar à vida contemporânea: o tempo necessário para observar, recordar e compreender.



E talvez seja justamente essa a imagem que melhor sintetize a nova etapa de sua carreira: a de um escritor que, depois de voltar os olhos para os grandes acontecimentos da história, encontra na janela de um pequeno apartamento e na vida de seus animais personagens capazes de revelar a imensidão das emoções humanas.

