Escritor, cronista e poeta Carlos Egert, de 33 anosDivulgação
Com cerca de meio milhão de seguidores no Instagram, Carlos utiliza as plataformas digitais para divulgar conteúdos históricos, incentivar a leitura e despertar a curiosidade de um público que, muitas vezes, encontra nas redes sociais seu primeiro contato com determinados capítulos da história brasileira.
Da memória dos sertões à delicadeza dos animais
Ambientada no Rio de Janeiro, a narrativa apresenta o mundo pelo olhar de Byron, um gato preto de personalidade aristocrática, observador e irônico, que acompanha, da janela de um apartamento, as transformações de uma família ao longo dos anos. Entre encontros, despedidas, amores e perdas, o animal torna-se testemunha silenciosa da passagem do tempo.
A obra também presta uma homenagem ao cão Orelha, cuja história sensibilizou brasileiros e inspirou uma reflexão sobre a vulnerabilidade dos animais, a crueldade e a importância da compaixão. No romance, Orelha ocupa um lugar de profunda significação afetiva, simbolizando a lealdade, a fragilidade da existência e os vínculos que permanecem mesmo depois da ausência.
Com uma prosa que combina lirismo, melancolia e momentos de humor, "A Janela de Byron" aborda questões universais, como o envelhecimento, a maternidade, a solidão, o luto e a necessidade humana de pertencimento.
Novos projetos e expectativas
Para o escritor curitibano, a literatura representa não apenas uma forma de expressão artística, mas também um instrumento de preservação da memória e de aproximação entre diferentes gerações de leitores.
Em uma época marcada pela velocidade da informação e pelo consumo imediato de conteúdos, sua proposta literária procura recuperar algo que frequentemente parece escapar à vida contemporânea: o tempo necessário para observar, recordar e compreender.
E talvez seja justamente essa a imagem que melhor sintetize a nova etapa de sua carreira: a de um escritor que, depois de voltar os olhos para os grandes acontecimentos da história, encontra na janela de um pequeno apartamento e na vida de seus animais personagens capazes de revelar a imensidão das emoções humanas.
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