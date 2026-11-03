Inauguração da Escola de Saúde nesta terça-feira - Marcelo Regua/Governo do RJ

Inauguração da Escola de Saúde nesta terça-feira Marcelo Regua/Governo do RJ

Publicado 03/11/2026 17:19 | Atualizado 03/11/2026 17:23

O Governo do Estado do Rio inaugurou, nesta terça-feira (3), a Escola de Saúde Pública (ESP) . A instituição oferecerá cursos gratuitos, com atividades presenciais, híbridas e remotas, para trabalhadores da rede pública de saúde em todo o estado.





Voltada à qualificação de profissionais e estudantes que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS), as atividades começam nesta quarta-feira (4), com a primeira jornada de formação. A programação inclui painéis, oficinas e mesas-redondas sobre gestão, linhas de cuidado, educação e equidade no SUS. A previsão é disponibilizar mais de cinco mil oportunidades educacionais por semestre.



A Escola funcionará no quinto andar do bloco A da sede da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), com duas salas de aula, espaço de tecnologia e informação e sala de reuniões. A grade terá cursos de curta duração, com carga horária de quatro a 20 horas, além de especializações lato sensu, com mínimo de 360 horas.



A partir do primeiro semestre de 2027, a ESP deverá oferecer seus primeiros cursos. Entre eles está o Mestrado Profissional em Saúde Coletiva, em parceria com o Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro, da Uerj. A formação será direcionada a servidores da rede pública e abordará planejamento, gestão e avaliação de sistemas e serviços de saúde.



A instituição também terá parceria com a Escola Técnica Enfermeira Izabel dos Santos, com capacitações em áreas como Urgência e Emergência, Segurança do Paciente, Saúde da Pessoa Idosa, Saúde Mental e Vigilância Epidemiológica.



Outra iniciativa será uma qualificação voltada ao atendimento integral de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A formação reunirá profissionais de diferentes etapas da assistência, do Samu e da Atenção Primária às maternidades e hospitais.



Durante a cerimônia, também foi lançado o Observatório de Educação em Saúde, ferramenta que reunirá informações sobre ações de educação, pesquisa e inovação da secretaria. Segundo o governo, a criação da Escola ocorreu sem aumento de despesas orçamentárias, por meio da reorganização de recursos e equipes já existentes.



O governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, afirmou que a iniciativa busca valorizar os profissionais da rede e melhorar o atendimento à população. LEIA MAIS: Novos Papais Noéis concluem formação para atuar na temporada natalina Voltada à qualificação de profissionais e estudantes que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS), as atividades começam nesta quarta-feira (4), com a primeira jornada de formação. A programação inclui painéis, oficinas e mesas-redondas sobre gestão, linhas de cuidado, educação e equidade no SUS. A previsão é disponibilizar mais de cinco mil oportunidades educacionais por semestre.A Escola funcionará no quinto andar do bloco A da sede da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), com duas salas de aula, espaço de tecnologia e informação e sala de reuniões. A grade terá cursos de curta duração, com carga horária de quatro a 20 horas, além de especializações lato sensu, com mínimo de 360 horas.A partir do primeiro semestre de 2027, a ESP deverá oferecer seus primeiros cursos. Entre eles está o Mestrado Profissional em Saúde Coletiva, em parceria com o Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro, da Uerj. A formação será direcionada a servidores da rede pública e abordará planejamento, gestão e avaliação de sistemas e serviços de saúde.A instituição também terá parceria com a Escola Técnica Enfermeira Izabel dos Santos, com capacitações em áreas como Urgência e Emergência, Segurança do Paciente, Saúde da Pessoa Idosa, Saúde Mental e Vigilância Epidemiológica.Outra iniciativa será uma qualificação voltada ao atendimento integral de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A formação reunirá profissionais de diferentes etapas da assistência, do Samu e da Atenção Primária às maternidades e hospitais.Durante a cerimônia, também foi lançado o Observatório de Educação em Saúde, ferramenta que reunirá informações sobre ações de educação, pesquisa e inovação da secretaria. Segundo o governo, a criação da Escola ocorreu sem aumento de despesas orçamentárias, por meio da reorganização de recursos e equipes já existentes.O governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, afirmou que a iniciativa busca valorizar os profissionais da rede e melhorar o atendimento à população.

"A Escola de Saúde Pública traduz o compromisso da nossa gestão em valorizar quem cuida do cidadão do Estado do Rio todos os dias. Quando capacitamos os profissionais com técnicas e práticas modernas, garantimos um atendimento mais humanizado, seguro e eficiente, seja nas unidades estaduais ou nos municípios”, declarou.



O secretário estadual de Saúde, Ronaldo Damião, destacou a importância da formação continuada para fortalecer os serviços públicos.

"A criação da Escola de Saúde Pública sintoniza o Estado do Rio com o país. Esse é um passo importante para qualificar os profissionais da saúde pública, um compromisso firmado pela nossa gestão. O investimento em educação continuada nos dá ótimos resultados, possibilitando uma saúde mais eficiente e qualidade no cuidado à população”, afirmou.

Durante a inauguração, a subsecretária de Educação, Formação, Pesquisa e Inovação em Saúde, Tatiane Alves, também apresentou o Observatório de Educação em Saúde. A plataforma vai reunir informações sobre ações de educação, pesquisa e inovação realizadas pela secretaria.

"O Observatório dará visibilidade aos nossos parceiros, à academia e à sociedade sobre tudo o que é produzido na SES-RJ em termos de educação, pesquisa e inovação, consolidando o Estado do Rio como um polo formador, em consonância com as universidades, centros de pesquisa e agências de fomento”, disse.

Inscrições e programação





Entre os destaques da programação estão:



5 de novembro, às 11h: Planejamento regional integrado - linha de cuidado do câncer de mama. Inscrições no (

A jornada inaugural segue até 25 de novembro. As inscrições para cada atividade são feitas pela plataforma Banco Integrado de Atividades Educativas (BIAE), que centraliza o processo e a emissão de certificados e diplomas.Entre os destaques da programação estão:5 de novembro, às 11h: Planejamento regional integrado - linha de cuidado do câncer de mama. Inscrições no ( https://biae.saude.rj.gov.br/area-participante/inscricao/5313cd4f1d761877ee2491f655626801

6 de novembro, às 10h: A importância da Educação a Distância como ferramenta de produção e disseminação de conhecimento no SUS. Inscrições no ( https://biae.saude.rj.gov.br/area-participante/inscricao/06cbc7ecd141d2d05286b58b949f16d5