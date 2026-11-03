Inauguração da Escola de Saúde nesta terça-feira Marcelo Regua/Governo do RJ
Voltada à qualificação de profissionais e estudantes que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS), as atividades começam nesta quarta-feira (4), com a primeira jornada de formação. A programação inclui painéis, oficinas e mesas-redondas sobre gestão, linhas de cuidado, educação e equidade no SUS. A previsão é disponibilizar mais de cinco mil oportunidades educacionais por semestre.
A Escola funcionará no quinto andar do bloco A da sede da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), com duas salas de aula, espaço de tecnologia e informação e sala de reuniões. A grade terá cursos de curta duração, com carga horária de quatro a 20 horas, além de especializações lato sensu, com mínimo de 360 horas.
A partir do primeiro semestre de 2027, a ESP deverá oferecer seus primeiros cursos. Entre eles está o Mestrado Profissional em Saúde Coletiva, em parceria com o Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro, da Uerj. A formação será direcionada a servidores da rede pública e abordará planejamento, gestão e avaliação de sistemas e serviços de saúde.
A instituição também terá parceria com a Escola Técnica Enfermeira Izabel dos Santos, com capacitações em áreas como Urgência e Emergência, Segurança do Paciente, Saúde da Pessoa Idosa, Saúde Mental e Vigilância Epidemiológica.
Outra iniciativa será uma qualificação voltada ao atendimento integral de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A formação reunirá profissionais de diferentes etapas da assistência, do Samu e da Atenção Primária às maternidades e hospitais.
Durante a cerimônia, também foi lançado o Observatório de Educação em Saúde, ferramenta que reunirá informações sobre ações de educação, pesquisa e inovação da secretaria. Segundo o governo, a criação da Escola ocorreu sem aumento de despesas orçamentárias, por meio da reorganização de recursos e equipes já existentes.
O governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, afirmou que a iniciativa busca valorizar os profissionais da rede e melhorar o atendimento à população.
O secretário estadual de Saúde, Ronaldo Damião, destacou a importância da formação continuada para fortalecer os serviços públicos.
Inscrições e programação
Entre os destaques da programação estão:
5 de novembro, às 11h: Planejamento regional integrado - linha de cuidado do câncer de mama. Inscrições no (https://biae.saude.rj.gov.br/area-participante/inscricao/5313cd4f1d761877ee2491f655626801)
A programação completa e as informações sobre a Escola estão disponíveis no "site da SES-RJ" (https://www.rj.gov.br/saude/esprj).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.