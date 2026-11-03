Detran na Francisco Bicalho é um dos postos de emissão do documento - Divulgação

Detran na Francisco Bicalho é um dos postos de emissão do documentoDivulgação

Publicado 03/11/2026 19:19

Mães, pais e responsáveis por pessoas com deficiência poderão contar com um documento para facilitar o acesso ao atendimento prioritário no Estado do Rio. O Detran RJ lança, nesta quarta-feira (4), a Carteira de Identificação da Mãe Atípica, criada em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher e Políticas Inclusivas.





A iniciativa atende à Lei Estadual nº 11.186/2026, de autoria do deputado estadual Fred Pacheco (PL). A carteira busca reconhecer a rotina de cuidado das famílias atípicas e permitir que os responsáveis sejam identificados para acessar a prioridade em serviços e estabelecimentos, inclusive quando estiverem sem a presença dos filhos.



O presidente do Detran RJ, Carlos Eduardo Sarmento, afirmou que o documento deve ampliar a visibilidade dessas famílias e facilitar o acesso a direitos.



"O Documento de Identificação da Mãe Atípica é um instrumento de reconhecimento e visibilidade dessas pessoas. Com a emissão da carteira, buscamos facilitar sua identificação e contribuir para o acesso a serviços e políticas públicas, reforçando o compromisso do Detran RJ com a cidadania e a inclusão", disse.



Autor da lei, Fred Pacheco destacou que a medida considera situações enfrentadas por cuidadores no dia a dia.



"Quem cuida de uma pessoa com deficiência não deixa de cuidar quando sai de casa. A mãe atípica que vai ao banco ou ao supermercado está, muitas vezes, contando os minutos para voltar, porque deixou o filho sob os cuidados de outra pessoa. Essa carteira reconhece essa realidade e facilita o exercício do direito ao atendimento prioritário, sem constrangimentos e sem a necessidade de explicar sua condição a cada fila", afirmou. LEIA MAIS: Câmera acoplada à asa-delta acidentada pode ajudar nas investigações A iniciativa atende à Lei Estadual nº 11.186/2026, de autoria do deputado estadual Fred Pacheco (PL). A carteira busca reconhecer a rotina de cuidado das famílias atípicas e permitir que os responsáveis sejam identificados para acessar a prioridade em serviços e estabelecimentos, inclusive quando estiverem sem a presença dos filhos.O presidente do Detran RJ, Carlos Eduardo Sarmento, afirmou que o documento deve ampliar a visibilidade dessas famílias e facilitar o acesso a direitos."O Documento de Identificação da Mãe Atípica é um instrumento de reconhecimento e visibilidade dessas pessoas. Com a emissão da carteira, buscamos facilitar sua identificação e contribuir para o acesso a serviços e políticas públicas, reforçando o compromisso do Detran RJ com a cidadania e a inclusão", disse.Autor da lei, Fred Pacheco destacou que a medida considera situações enfrentadas por cuidadores no dia a dia."Quem cuida de uma pessoa com deficiência não deixa de cuidar quando sai de casa. A mãe atípica que vai ao banco ou ao supermercado está, muitas vezes, contando os minutos para voltar, porque deixou o filho sob os cuidados de outra pessoa. Essa carteira reconhece essa realidade e facilita o exercício do direito ao atendimento prioritário, sem constrangimentos e sem a necessidade de explicar sua condição a cada fila", afirmou.

Primeiras carteiras serão entregues nesta quarta

A entrega das primeiras 12 unidades está marcada para quarta-feira (4), às 15h, no Posto Detran RJ Acessível, na Avenida Francisco Bicalho, 234, em São Cristóvão. A ação contará com a presença do presidente do departamento, da secretária de Estado da Mulher e Políticas Públicas, Bianca Pacheco, e do deputado Fred Pacheco.



A carteira poderá ser solicitada gratuitamente pelo Detran RJ Digital, no site do órgão ou pelo aplicativo, disponível para Android e iOS. O documento terá versões física e digital, com validade de cinco anos. A primeira via não terá custo.



Quem pode solicitar

O documento poderá ser pedido por mães, pais ou responsáveis legais por pessoas com deficiência. Para solicitar, é necessário ter Carteira de Identidade emitida há menos de dez anos, com CPF informado, comprovar o vínculo com a pessoa atendida e apresentar a identidade e o Cartão PcD do filho ou dependente, ambos emitidos pelo Detran RJ.



