Detran na Francisco Bicalho é um dos postos de emissão do documentoDivulgação
A iniciativa atende à Lei Estadual nº 11.186/2026, de autoria do deputado estadual Fred Pacheco (PL). A carteira busca reconhecer a rotina de cuidado das famílias atípicas e permitir que os responsáveis sejam identificados para acessar a prioridade em serviços e estabelecimentos, inclusive quando estiverem sem a presença dos filhos.
O presidente do Detran RJ, Carlos Eduardo Sarmento, afirmou que o documento deve ampliar a visibilidade dessas famílias e facilitar o acesso a direitos.
"O Documento de Identificação da Mãe Atípica é um instrumento de reconhecimento e visibilidade dessas pessoas. Com a emissão da carteira, buscamos facilitar sua identificação e contribuir para o acesso a serviços e políticas públicas, reforçando o compromisso do Detran RJ com a cidadania e a inclusão", disse.
Autor da lei, Fred Pacheco destacou que a medida considera situações enfrentadas por cuidadores no dia a dia.
"Quem cuida de uma pessoa com deficiência não deixa de cuidar quando sai de casa. A mãe atípica que vai ao banco ou ao supermercado está, muitas vezes, contando os minutos para voltar, porque deixou o filho sob os cuidados de outra pessoa. Essa carteira reconhece essa realidade e facilita o exercício do direito ao atendimento prioritário, sem constrangimentos e sem a necessidade de explicar sua condição a cada fila", afirmou.
Primeiras carteiras serão entregues nesta quarta
A carteira poderá ser solicitada gratuitamente pelo Detran RJ Digital, no site do órgão ou pelo aplicativo, disponível para Android e iOS. O documento terá versões física e digital, com validade de cinco anos. A primeira via não terá custo.
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