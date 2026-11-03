O Jacaré reage e morde o homem, que recua para escaparReprodução/Redes Sociais

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Leonardo Brito
Um homem foi mordido por um jacaré ao tentar capturar o animal em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu neste domingo (1º) e foi registrado em vídeo. A vítima recebeu atendimento no Hospital Municipal Pedro II e já teve alta médica.
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As imagens mostram o jacaré andando por uma rua residencial, enquanto moradores, crianças de bicicleta e cachorros acompanham a movimentação. Em seguida, o homem se aproxima e tenta prender o animal pelo pescoço com uma corda. Durante a tentativa, o jacaré reage e morde o homem, que recua para escapar. Não há informações sobre o paradeiro do animal.

Em nota, a direção do Hospital Municipal Pedro II informou que o paciente foi atendido no domingo, recebeu os cuidados indicados e teve alta com orientações médicas.
Há 15 dias, outro jacaré chamou a atenção de moradores de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o animal rastejando por uma rua residencial e se escondendo atrás de um carro.
Ainda no mês de outubro, outro jacaré de aproximadamente 1,5 metro foi resgatado pelo Grupamento Ambiental em uma área de mangue na Ilha do Japonês, em Cabo Frio. A presença do animal em um trecho com circulação de banhistas e crianças motivou a atuação dos agentes, que realizaram a captura e devolveram o réptil ao habitat natural. Durante o procedimento, os agentes observaram que o jacaré não possuía a pata dianteira esquerda.
 

Manutenção do Guandu interrompe abastecimento no Rio e na Baixada

A Cedae realiza, nesta terça-feira (3), a manutenção anual preventiva do Sistema Guandu. Durante o processo, o abastecimento de água será interrompido no Centro e nas zonas Norte e Sul da capital fluminense, além dos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti.

Segundo a Cedae, a manutenção começou no horário previsto, às 4h, e ainda está no início, com previsão de retomada gradativa a partir das 4h de quarta-feira (4).

A Águas do Rio informa que, com o restabelecimento integral da produção pela Cedae, terá início o processo de normalização gradativa do abastecimento nas regiões atendidas pela concessionária.

"A previsão é que o fornecimento seja regularizado em 72 horas a partir desse momento, podendo levar mais tempo em regiões elevadas, pontas das redes de distribuição e locais onde forem registradas ocorrências durante a recuperação do sistema", afirma em nota.

A concessionária também orienta que os clientes reservem água para o período, priorizando o uso em atividades essenciais e adiando tarefas que demandem maior consumo até a regularização do abastecimento. O fornecimento alternativo, por meio de caminhões-pipa, será priorizado para hospitais e unidades de urgência e emergência.