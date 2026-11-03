O Jacaré reage e morde o homem, que recua para escapar - Reprodução/Redes Sociais

O Jacaré reage e morde o homem, que recua para escaparReprodução/Redes Sociais

Publicado 03/11/2026 20:30

Um homem foi mordido por um jacaré ao tentar capturar o animal em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio . O caso aconteceu neste domingo (1º) e foi registrado em vídeo. A vítima recebeu atendimento no Hospital Municipal Pedro II e já teve alta médica.





As imagens mostram o jacaré andando por uma rua residencial, enquanto moradores, crianças de bicicleta e cachorros acompanham a movimentação. Em seguida, o homem se aproxima e tenta prender o animal pelo pescoço com uma corda. Durante a tentativa, o jacaré reage e morde o homem, que recua para escapar. Não há informações sobre o paradeiro do animal.



Em nota, a direção do Hospital Municipal Pedro II informou que o paciente foi atendido no domingo, recebeu os cuidados indicados e teve alta com orientações médicas. LEIA MAIS: Câmera acoplada à asa-delta acidentada pode ajudar nas investigações As imagens mostram o jacaré andando por uma rua residencial, enquanto moradores, crianças de bicicleta e cachorros acompanham a movimentação. Em seguida, o homem se aproxima e tenta prender o animal pelo pescoço com uma corda. Durante a tentativa, o jacaré reage e morde o homem, que recua para escapar. Não há informações sobre o paradeiro do animal.Em nota, a direção do Hospital Municipal Pedro II informou que o paciente foi atendido no domingo, recebeu os cuidados indicados e teve alta com orientações médicas.



Há 15 dias, outro jacaré chamou a atenção de moradores de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o animal rastejando por uma rua residencial e se escondendo atrás de um carro.

Manutenção do Guandu interrompe abastecimento no Rio e na Baixada

A Cedae realiza, nesta terça-feira (3), a manutenção anual preventiva do Sistema Guandu. Durante o processo, o abastecimento de água será interrompido no Centro e nas zonas Norte e Sul da capital fluminense, além dos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti.



Segundo a Cedae, a manutenção começou no horário previsto, às 4h, e ainda está no início, com previsão de retomada gradativa a partir das 4h de quarta-feira (4).



A Águas do Rio informa que, com o restabelecimento integral da produção pela Cedae, terá início o processo de normalização gradativa do abastecimento nas regiões atendidas pela concessionária.



"A previsão é que o fornecimento seja regularizado em 72 horas a partir desse momento, podendo levar mais tempo em regiões elevadas, pontas das redes de distribuição e locais onde forem registradas ocorrências durante a recuperação do sistema", afirma em nota.



A concessionária também orienta que os clientes reservem água para o período, priorizando o uso em atividades essenciais e adiando tarefas que demandem maior consumo até a regularização do abastecimento. O fornecimento alternativo, por meio de caminhões-pipa, será priorizado para hospitais e unidades de urgência e emergência.