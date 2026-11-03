O Jacaré reage e morde o homem, que recua para escaparReprodução/Redes Sociais
As imagens mostram o jacaré andando por uma rua residencial, enquanto moradores, crianças de bicicleta e cachorros acompanham a movimentação. Em seguida, o homem se aproxima e tenta prender o animal pelo pescoço com uma corda. Durante a tentativa, o jacaré reage e morde o homem, que recua para escapar. Não há informações sobre o paradeiro do animal.
Em nota, a direção do Hospital Municipal Pedro II informou que o paciente foi atendido no domingo, recebeu os cuidados indicados e teve alta com orientações médicas.
Manutenção do Guandu interrompe abastecimento no Rio e na Baixada
Segundo a Cedae, a manutenção começou no horário previsto, às 4h, e ainda está no início, com previsão de retomada gradativa a partir das 4h de quarta-feira (4).
A Águas do Rio informa que, com o restabelecimento integral da produção pela Cedae, terá início o processo de normalização gradativa do abastecimento nas regiões atendidas pela concessionária.
"A previsão é que o fornecimento seja regularizado em 72 horas a partir desse momento, podendo levar mais tempo em regiões elevadas, pontas das redes de distribuição e locais onde forem registradas ocorrências durante a recuperação do sistema", afirma em nota.
A concessionária também orienta que os clientes reservem água para o período, priorizando o uso em atividades essenciais e adiando tarefas que demandem maior consumo até a regularização do abastecimento. O fornecimento alternativo, por meio de caminhões-pipa, será priorizado para hospitais e unidades de urgência e emergência.
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