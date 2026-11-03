Vídeo registrou os últimos momentos do voo de asa-delta que terminou com duas mortes - Divulgação

Vídeo registrou os últimos momentos do voo de asa-delta que terminou com duas mortesDivulgação

Publicado 03/11/2026 21:14

Imagens registradas pela câmera acoplada à asa-delta que caiu em São Conrado , na Zona Sul do Rio, mostram o momento do acidente. O vídeo, que está em poder da Polícia Civil, responsável pela investigação do caso, mostra que, durante o voo, o instrutor Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 anos, e o turista argentino Adrian Guillermo Arismendi, de 26, aparentavam estar tranquilos. Veja as imagens abaixo.

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No entanto, durante a última curva, já no momento do pouso, o equipamento colide contra a rampa que liga a faixa de areia ao calçadão, onde fica a pista de pouso. O instrutor e o turista morreram no acidente.

Confira o vídeo abaixo (atenção, imagens fortes!)

Vídeo de câmera acoplada em asa-delta mostra o momento exato da queda em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Divulgação https://t.co/sIhwCbWwcs — Jornal O Dia (@jornalodia) November 4, 2026

A Polícia Civil investiga se houve falha humana no acidente com a asa-delta. À Polícia Civil, o vice-presidente do CSCVL, José Bruno Batalha Menescal Filho, disse que estava no local no momento do acidente. Segundo ele, a asa-delta conduzida por Luiz fez uma curva em baixa altura, escorregou e colidiu contra a rampa de subida do campo de pouso. Ele chegou a prestar os primeiros socorros antes da chegada das equipes de resgate.

A Polícia Civil investiga se houve falha humana no acidente com a asa-delta. À Polícia Civil, o vice-presidente do CSCVL, José Bruno Batalha Menescal Filho, disse que estava no local no momento do acidente. Segundo ele, a asa-delta conduzida por Luiz fez uma curva em baixa altura, escorregou e colidiu contra a rampa de subida do campo de pouso. Ele chegou a prestar os primeiros socorros antes da chegada das equipes de resgate.





Luiz Eduardo Além de analisar as imagens das câmeras de segurança, a delegacia também vai ouvir testemunhas ao longo da semana.Luiz Eduardo era piloto antigo do clube , onde voava havia aproximadamente 10 anos. Ele alcançou o nível de instrutor há cerca de um ano, após cumprir as etapas exigidas para exercer a função.

Despedida às vítimas

Familiares do instrutor estiveram no Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta terça-feira (3) para realizar a liberação do corpo. Luiz Eduardo será sepultado às 12h30 no Cemitério São João Batista, em Botafogo. O velório terá início às 9h30, no mesmo local.

Já o corpo de Adrian será levado para a Argentina, onde a despedida será realizada ao lado de familiares e amigos do turista.

Além de analisar as imagens das câmeras de segurança, a delegacia também vai ouvir testemunhas ao longo da semana.



Luiz Eduardo era piloto antigo do clube, onde voava havia aproximadamente 10 anos. Ele alcançou o nível de instrutor há cerca de um ano, após cumprir as etapas exigidas para exercer a função.

Histórico de mortes em menos de um ano



O acidente desta segunda-feira (2) foi o quarto com vítimas fatais no período de um ano. Somando os casos, seis pessoas morreram.

Em agosto, o coronel do Exército Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima, de 63 anos, morreu após cair no mar de São Conrado enquanto voava de parapente. De acordo com o CSCVL, uma pipa usando cerol ou linha chilena atingiu o equipamento durante o voo e provocou a queda. O grupo informou que o militar aposentado teria servido como "escudo" para impedir que outro praticante fosse atingido pela linha.



A vítima já foi diretor do Centro de Programas Integrados da Fundação Nacional de Artes (Funarte), entre 2020 e 2021, e ocupou o cargo de comandante do Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias (CEP/FDC), entre 2013 e 2016.



Em fevereiro, o piloto Rodolfo Pascoal Ladeira e a turista norte-americana Jenny Colon Rodriguez morreram ao cair no mar de São Conrado. O homem era um dos grandes nomes do esporte no cenário nacional. No ano passado, ele venceu as categorias Serial e Open Class do Pré-Mundial de Parapente, disputado em Castelo, no Espírito Santo.



Em novembro de 2025, o bicampeão brasileiro de asa-delta Philip Haegler morreu depois de sofrer uma queda após um salto de parapente, também em São Conrado. Um vídeo mostrou um asa-delta passando próximo do equipamento da vítima. Phil tentou desviar, mas perdeu o controle e colidiu em um prédio de 11 andares. Com o impacto, o homem caiu no hall do edifício.