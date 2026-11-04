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Funcionários da Light são alvos de operação por furto de cabos
Rio de Janeiro

Funcionários da Light são alvos de operação por furto de cabos

Investigação identificou movimentações recorrentes de veículos da empresa em um mesmo ferro-velho; prejuízo é estimado em R$ 80 mil

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Ana Fernanda Freire
Cerca de 700 kg de material de cobre foram apreendidos na operação
Grupo é investigado por furto de aproximadamente 500 metros de cabos de cobre em Botafogo
Grupo é investigado por furto de aproximadamente 500 metros de cabos de cobre em Botafogo
Grupo é investigado por furto de aproximadamente 500 metros de cabos de cobre em Botafogo
Grupo é investigado por furto de aproximadamente 500 metros de cabos de cobre em Botafogo
Grupo é investigado por furto de aproximadamente 500 metros de cabos de cobre em Botafogo
Um dos investigados foi encaminahdo à delegacia para prestar esclarecimentos
Material apreendido em operação contra furto de cabos foi encaminhado para Cidade da Polícia
Material apreendido em operação contra furto de cabos foi encaminhado para Cidade da Polícia
Material apreendido em operação contra furto de cabos foi encaminhado para Cidade da Polícia
Um dos investigados foi encaminahdo à delegacia para prestar esclarecimentos
Material apreendido em operação contra furto de cabos foi encaminhado para Cidade da Polícia
Material apreendido em operação contra furto de cabos foi encaminhado para Cidade da Polícia
Cerca de 700 kg de material de cobre foram apreendidos na operação
Cerca de 700 kg de material de cobre foram apreendidos na operação
Cerca de 700 kg de material de cobre foram apreendidos na operação
Suspeitos foram levados à Cidade da Polícia
Funcionário da Light foi Cidpol para atestar se o material apreendido pertence à empresa
Funcionário da Light foi Cidpol para atestar se o material apreendido pertence à empresa
Funcionário da Light foi Cidpol para atestar se o material apreendido pertence à empresa
Funcionário da Light foi Cidpol para atestar se o material apreendido pertence à empresa
Funcionário da Light foi Cidpol para atestar se o material apreendido pertence à empresa
Funcionário da Light foi Cidpol para atestar se o material apreendido pertence à empresa
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Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) realizaram, nesta quarta-feira (4), a "Operação Blackout", contra um esquema de furto de cabos de cobre que envolve funcionários da Light. Os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nos municípios de Nova Iguaçu, Magé, São Gonçalo e Rio de Janeiro, além os bairros do Caju, Bangu, Guadalupe e Oswaldo Cruz. Ao todo, dois homens foram conduzidos à delegacia para prestarem depoimento, sendo um deles preso em flagrante por receptação.
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A ação contou com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de delegacias do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).
De acordo com o delegado da DRF, Uriel Alcantara, os agentes foram atacados a tiros durante o cumprimento de um dos mandados no ferro-velho do Caju, na Região Central do Rio.

"O ferro-velho está localizado em uma área conflituosa, há atuação ali de facção criminosa. Com o ingresso das equipes policiais, fomos recebidos a tiros pelos criminosos. O terreno foi estabilizado, pudemos cumprir as buscas e apreensão. A diligência permitiu a identificação do responsável pelo ferro-velho, a apreensão de em torno de 700 kg de material de cobre, boa parte já identificada como pertencente à concessionária de serviço público. E, na saída da localidade, fomos atacados novamente pelos traficantes locais", explicou.

Já durante as buscas na residência de dois investigados, as equipes encontraram material metálico e fios de cobre da concessionária. Os objetos apreendidos foram encaminhados à Cidade da Polícia, no Jacarezinho.

Investigação

As investigações tiveram início após a concessionária comunicar o furto de aproximadamente 500 metros de cabos de cobre de uma instalação elétrica na Rua da Passagem, em Botafogo, na Zona Sul. O crime ocorreu na madrugada de 11 de abril deste ano e provocou a interrupção do fornecimento de energia na região. O prejuízo estimado foi de R$ 80 mil.

Imagens de câmeras de segurança mostraram que uma equipe utilizando um veículo caracterizado da Light esteve no local durante a madrugada e realizou intervenções na rede elétrica. Posteriormente, a análise do sistema de rastreamento revelou que o mesmo veículo seguiu em direção a um ferro-velho localizado no Parque Boa Esperança, no Caju, apontado como possível destino do material furtado.

A partir dessa descoberta, os policiais civis aprofundaram a investigação e identificaram uma movimentação suspeita de veículos da concessionária no estabelecimento. Entre os dias 12 de abril e 19 de maio, 16 carros vinculados à Coordenação de Operação Centro Sul da empresa estiveram no ferro-velho em 37 ocasiões diferentes, sem qualquer ordem de serviço ou justificativa operacional.

Os levantamentos indicam que essas movimentações podem estar relacionadas a outros furtos, envolvendo mais de dois quilômetros de cabos de cobre. Até o momento, 25 funcionários da concessionária foram identificados como suspeitos.

Nesta primeira fase, os mandados de busca e apreensão têm como principais alvos os investigados que apresentaram maior frequência de deslocamentos suspeitos até o ferro-velho, além do próprio estabelecimento. O objetivo é apreender documentos, equipamentos e outros elementos que possam comprovar a participação dos envolvidos, identificar possíveis receptadores e aprofundar a apuração sobre a extensão do esquema criminoso.

No Caju, onde o ferro-velho está localizado em uma área de atuação da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), a operação conta com o apoio de equipes especializadas da Core e o emprego de dois veículos blindados, para garantir a segurança dos policiais durante o cumprimento das ordens judiciais.
As investigações prosseguem para esclarecer a participação de cada suspeito, identificar outros possíveis envolvidos e verificar a existência de novos episódios de furto e receptação de cabos de cobre. Os elementos reunidos nesta etapa também poderão subsidiar novas fases da "Operação Blackout".

Light denunciou o caso

Em nota, a Light explicou que a operação é resultado de um trabalho iniciado pela própria concessionária, que identificou as irregularidades e acionou a Polícia Civil para dar continuidade às investigações. A empresa reforça que atua permanentemente no combate ao furto de cabos, inclusive dentro de suas próprias operações.

Além da troca de informações com as forças de segurança, a Light ressalta que adotou medidas internas, como o desligamento de dois profissionais envolvidos. Outros suspeitos seguem sendo investigados.

"A concessionária destaca a importância do trabalho conjunto com os órgãos de segurança pública para combater práticas criminosas e contribuir para a responsabilização dos envolvidos, reafirmando sua atuação pautada pela ética, transparência e integridade", frisou.
A reportagem tenta contato com as defesas dos presos na ação. O espaço está aberto para manifestação.
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