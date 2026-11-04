PM deflagrou operações simultâneas em várias localidades da cidade - Divulgação / PMERJ

PM deflagrou operações simultâneas em várias localidades da cidadeDivulgação / PMERJ

Publicado 04/11/2026 09:03

A Polícia Militar realiza, na manhã desta quarta-feira (4), uma operação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio . A ação é conduzida por agentes do 41º BPM (Irajá) e tem como objetivo reprimir roubos de cargas e veículos, recuperar automóveis roubados ou clonados e retirar barricadas instaladas por criminosos. Equipes da PM também estão mobilizadas nas comunidades do Barbante, Furquim Mendes e Terreirão.





Segundo a PM, durante buscas na comunidade Bairro 13, em Irajá, equipes foram atacadas a tiros por criminosos. Os policiais reagiram e, após uma varredura, localizaram dois suspeitos em posse de dois fuzis, de calibres 5.56 e AR-10, um rádio comunicador e uma quantidade de entorpecentes, ainda não contabilizada.



Um dos detidos ficou ferido durante o confronto e foi socorrido para uma unidade de saúde da região. Não há informações sobre o estado de saúde. LEIA MAIS! Manutenção do Guandu termina, mas moradores seguem sem água no Rio Segundo a PM, durante buscas na comunidade Bairro 13, em Irajá, equipes foram atacadas a tiros por criminosos. Os policiais reagiram e, após uma varredura, localizaram dois suspeitos em posse de dois fuzis, de calibres 5.56 e AR-10, um rádio comunicador e uma quantidade de entorpecentes, ainda não contabilizada.Um dos detidos ficou ferido durante o confronto e foi socorrido para uma unidade de saúde da região. Não há informações sobre o estado de saúde.

Batizada de Barricada Zero, a operação também busca desobstruir vias que dificultam a circulação de moradores e o acesso de serviços públicos à região.



O planejamento prevê incursões em diferentes pontos da comunidade, com a participação de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e de setores de Inteligência do 41º BPM. A ação conta ainda com o apoio do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR).



De acordo com a corporação, a operação segue em andamento. A PM informou que foram adotadas medidas para reduzir possíveis impactos sobre a população, incluindo a comunicação prévia aos serviços de saúde, educação e transporte da região.

No Complexo do Chapadão, duas unidades de Atenção Primária seguem funcionando, mas suspenderam as atividades externas no território, como visitas domiciliares, informou a Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as unidades escolares estão em atendimento presencial.

Operação na comunidade do Barbante

Três homens foram presos e armas e drogas foram apreendidas durante uma operação da Polícia Militar na Comunidade do Barbante, no Rio, nesta quarta-feira (4). Entre os detidos, está um foragido da Justiça. Um mototaxista também foi conduzido.



Segundo a corporação, policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) participaram da ação, que terminou com a apreensão de uma pistola calibre 9 mm, um fuzil 5.56, carregadores e entorpecentes.



Os três suspeitos foram presos e encaminhados às autoridades competentes.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde informou que uma unidade de Atenção Primária que atende à região do Morro do Barbante mantém o funcionamento, mas suspendeu as atividades externas, como visitas domiciliares.

Operação na comunidade de Furquim Mendes

Uma operação da Polícia Militar é realizada, na manhã desta quarta-feira (4), na comunidade de Furquim Mendes, na Zona Norte do Rio. A ação conta com equipes do 16º BPM (Olaria) e tem como objetivo combater a atuação de grupos criminosos, cumprir mandados de prisão e reprimir roubos de cargas e veículos.



O planejamento também prevê a recuperação de automóveis roubados ou clonados, a retirada de barricadas e a identificação de possíveis centrais clandestinas de sinal de internet.



A operação conta com equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e o apoio de um veículo blindado para transporte de pessoal.



Segundo a corporação, a ação segue em andamento. Os serviços de saúde, educação e transporte da região foram comunicados previamente sobre a realização da operação. Uma unidade de Atenção Primária mantém o atendimento, mas também suspendeu as atividades externas, incluindo visitas domiciliares.

A Secretaria Municipal de Educação informa que 11 unidades escolares foram impactadas na região.

Operação na comunidade do Terreirão

Policiais militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) realizam, na manhã desta quarta-feira, uma operação na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste.



Segundo a Polícia Militar, a ação tem como objetivo combater o tráfico de drogas, localizar criminosos, recuperar veículos roubados e desobstruir vias públicas.



A operação está em andamento. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões ou apreensões.

Não há impacto no funcionamento das unidades de saúde municipais que atendem à região do Terreirão. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as unidades escolares estão em atendimento presencial.

A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro informa que, até o momento, nenhuma escola estadual precisou ser fechada nas regiões citadas. As unidades estaduais de saúde também estão funcionando normalmente.