Uma das investigadas chega à Cidade da Polícia para depoimento no inquérito aberto no Rio Grande do Sul - Divulgação / Polícia Civil

Uma das investigadas chega à Cidade da Polícia para depoimento no inquérito aberto no Rio Grande do SulDivulgação / Polícia Civil

Publicado 04/11/2026 09:49

Policiais civis realizaram mandados de busca e apreensão contra dois suspeitos de participarem de uma organização criminosa especializada em fraudes em linhas telefônicas e invasão de sistemas bancários. A ação aconteceu em endereços no bairro de Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio, na manhã desta quarta-feira (4).

A Operação Chave Mestra foi deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Ao todo, estão sendo cumpridas 28 ordens judiciais nos estados do Rio, Goiás e Paraná, além do Distrito Federal.

Conforme as buscas, os investigados fariam parte de um grupo que usava técnicas fraudulentas para assumir o controle de linhas telefônicas e contas de e-mail de outras pessoas.

Em um dos casos analisados, criminosos conseguiram tomar o controle da linha e dos e-mails corporativos de um colaborador de uma instituição financeira. Com isso, eles conseguiram ter acesso ao sistema bancário.

Além disso, o grupo vendia serviços de "derrubada" e transferências de linhas telefônicas, permitindo que terceiros assumissem o controle de números de outras pessoas. A prática facilitava a execução de golpes.

Participaram da operação agentes da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD). A ação é coordenada pela Delegacia de Investigação de Crimes Especiais (DICESP), vinculada ao Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC) da Polícia Civil gaúcha.

Operação contra fraudes financeiras

Agentes da 57ª DP (Nilópolis) cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nos bairros de Irajá, na Zona Norte, e Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último dia 26 de outubro.

As vítimas eram abordadas com a promessa de atendimento para serviços bancários. Durante o contato, os investigados teriam convencido os clientes a entregar os celulares e permitir o acesso a informações pessoais e bancárias. Com os dados, eram realizados empréstimos e transferências via Pix sem autorização dos titulares.

A investigação identificou indícios de uma atuação organizada, com divisão de tarefas para atrair vítimas, utilização de contas bancárias de terceiros e movimentação dos valores obtidos por meio das fraudes.

De acordo com a Polícia Civil, os mesmos investigados também estariam envolvidos em golpes registrados na Zona Oeste da capital, o que reforça a suspeita de que o esquema era praticado de forma contínua.

Em nota, o BMG repudiou "qualquer prática ilícita e o uso indevido de sua marca, adotando medidas de prevenção, monitoramento e controle voltadas à segurança de suas operações e à proteção de seus clientes".

"A instituição orienta os consumidores a não compartilharem senhas ou dados bancários, a redobrarem a atenção diante de abordagens suspeitas e a utilizarem exclusivamente os canais oficiais do Banco", aponta o comunicado. O BMG ainda reforçou que está à disposição das autoridades para contribuir com eventuais esclarecimentos.