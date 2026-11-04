Vazamento em Irajá: moradores revelam transtornos mesmo após reparo



Equipes da Águas do Rio finalizaram, na manhã desta quarta-feira (4), o reparo de um vazamento em uma tubulação de grande porte na comunidade Rio do Ouro, em Irajá, na Zona Norte do Rio. Durante o rompimento, na madrugada da última segunda-feira (2), a água invadiu diversas casas da região e chegou a bater na altura da cintura dos moradores. A empresa foi notificada pela Sedcon e Procon para esclarecer as causas do acidente em até 72h.

Ainda nesta manhã, uma equipe do O DIA esteve no local e constatou que funcionários da concessionária seguem trabalhando na etapa de finalização e acabamento do serviço. Para viabilizar o reparo, foi necessária a remoção de imóveis construídos sobre a tubulação, em área não edificável.

Um dos moradores que teve a casa interditada é Ricardo Souza Gouveia, de 57 anos. Ele mora sobre uma das residências invadidas pela água e afirma que a concessionária ofereceu pagar um aluguel social de apenas R$ 500.



"Isso não existe! Como vão pagar R$ 500 se a gente tem casa própria? A minha casa foi interditada. Eu tenho que fazer curativo na Clínica da Família e querem me colocar em um abrigo lá em Jacarepaguá, lá em Paciência! O que vou fazer em Paciência ou Jacarepaguá se tenho casa própria? Para mim, isso não existe. Então, eles querem pagar um aluguel por três meses e depois renovar. Também não aceito! Se a casa foi interditada e tem que tirar [os moradores], então eles pagam pela casa! Dá R$ 70 mil, R$ 80 mil e pronto", desabafou.

Outro morador da comunidade, André Rodrigues, que ajudou a socorrer vizinhos durante o vazamento, também demonstrou preocupação com os desdobramentos do caso.

"Vão matar a tubulação que estourou e não vão mexer mais aqui. Agora só vão demolir a casa da frente, aquela casa lá vai sair, e as duas que estão do lado", disse.

Nos arredores da tubulação, ainda é possível ver o estrago, com móveis e lixos cobertos de lama e entulhados. O local permanece interditado pela Defesa Civil.

Ao todo, seis imóveis foram totalmente interditados após o rompimento da adutora. Desse total, três moradias foram demolidas devido ao risco de colapso estrutural. Os outros três imóveis seguem interditados em função do risco potencial de desabamento.

Segundo a Águas do Rio, desde o início da ocorrência, equipes de Responsabilidade Social da concessionária prestam assistência às famílias afetadas. Após as primeiras ações voltadas à segurança dos moradores, ao atendimento de suas necessidades imediatas e ao apoio na limpeza dos imóveis, os profissionais seguem trabalhando no levantamento dos danos.



Notificação da Sedcon e Procon

Segundo a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e o Procon-RJ, a Águas do Rio tem 72 horas, a contar do recebimento da notificação, para apresentar esclarecimentos e documentos sobre o rompimento da tubulação. A ausência de resposta ou a omissão de informações poderá resultar na aplicação de sanções administrativas, incluindo multa.



O acidente alagou 12 imóveis, provocou danos materiais e deixou famílias desalojadas. A força da água destruiu paredes, móveis e eletrodomésticos, além de comprometer a estrutura de residências. O rompimento também provocou a interrupção do abastecimento de água em cerca de 25 bairros da Zona Norte.



Na notificação, a Sedcon e o Procon-RJ solicitam informações sobre as causas do rompimento, o histórico de inspeções e manutenções realizadas no trecho nos últimos 24 meses, além das medidas emergenciais adotadas pela concessionária. A empresa também deverá detalhar a assistência prestada às famílias atingidas, incluindo hospedagem, alimentação, limpeza e reposição de bens, bem como os procedimentos disponibilizados para o ressarcimento dos prejuízos.



Para o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Rogério Pimenta, a prestação de um serviço essencial exige responsabilidade, segurança e manutenção adequada da rede.



"É inadmissível que famílias sejam surpreendidas dentro de suas próprias casas por um acidente dessa gravidade. O intuito é saber o que provocou esse rompimento, quais medidas poderiam ter evitado o ocorrido e, principalmente, o que está sendo feito para amparar as famílias que perderam seus bens e tiveram suas casas comprometidas. A concessionária precisa prestar esclarecimentos e assumir as responsabilidades que lhe cabem", afirmou o secretário.



Outro ponto abordado é a interrupção do fornecimento de água. A concessionária deverá informar quais bairros foram afetados, a duração do desabastecimento, as medidas adotadas para minimizar os impactos à população e se haverá abatimento proporcional nas faturas dos consumidores prejudicados.



A notificação também solicita esclarecimentos sobre a informação divulgada pela Águas do Rio de que os imóveis atingidos estariam construídos sobre a tubulação, em área não edificável. A empresa deverá informar desde quando tinha conhecimento dessa ocupação e quais providências foram adotadas para prevenir riscos à população.



O procedimento administrativo busca apurar possíveis falhas na prestação do serviço e verificar as medidas adotadas para garantir a segurança dos consumidores. A concessionária também deverá apresentar ações preventivas para evitar a ocorrência de novos episódios semelhantes.



Sobre isso, a Águas do Rio informou que, até o momento, ainda não recebeu notificação pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e pelo Procon-RJ, e que prestará todos os esclarecimentos assim que for acionada oficialmente.

Fornecimento de água



O reparo foi realizado durante o período de manutenção anual preventiva do Sistema Guandu, de responsabilidade da Cedae. O serviço foi concluído no fim da noite desta terça-feira (3).



De acordo com a Águas do Rio, durante a paralisação, equipes estiveram nas ruas realizando melhorias no sistema de abastecimento. Segundo a empresa, 92 serviços programados durante este período já foram normalizados.



Nesta manhã, a concessionária trabalha para concluir, na Praça Seca, na Zona Sudoeste, a instalação de um macromedidor. O equipamento será utilizado para medir o volume de água transportado por uma adutora para partes da Zona Norte. No local, existe um conjunto de válvulas que permite com que o trecho seja isolado do sistema, permitindo a retomada integral do Sistema Guandu.



Com o fim da manutenção da Cedae, parte das regiões atendidas pela concessionária tiveram a retomada do abastecimento no início da madrugada. A previsão é que, nas próximas 72 horas, o fornecimento de água seja gradualmente restabelecido nos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti. Em áreas elevadas, localizadas nas pontas das redes de distribuição ou afetadas por eventuais ocorrências durante o período, o prazo de regularização do fornecimento poderá ser maior.



No Centro e nas zonas Norte e Sul, a distribuição de água também começou a ser restabelecida. A exceção é a região atendida pela adutora onde a concessionária trabalha para concluir a instalação do macromedidor, na Praça Seca. Nestas localidades, a retomada do abastecimento começará a partir do final da tarde de hoje, com o término do serviço.



Os locais que terão retorno gradual do abastecimento previsto a partir do final da tarde são: Abolição, Benfica, Bento Ribeiro, Brás de Pina, Cachambi, Campinho, Cascadura, Cavalcanti, Coelho Neto, Colégio, Complexo do Alemão, Cordovil, Del Castilho, Encantado, Engenheiro Leal, Engenho da Rainha, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Higienópolis, Honório Gurgel, Inhaúma, Irajá, Jacaré, Jacarezinho, Madureira, Mangueira, Manguinhos, Maracanã, Maria da Graça, Méier, Olaria, Osvaldo Cruz, Parada de Lucas, Parque Duque, Penha Circular, Piedade, Pilares, Praça Seca, Quintino Bocaiúva, Riachuelo, Rocha, Rocha Miranda, Sampaio, São Cristóvão, São Francisco Xavier, Todos os Santos, Tomás Coelho, Turiaçu, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Vila Kosmos, Vila Valqueire e Vista Alegre.



A Águas do Rio orienta que os clientes sigam fazendo uso da água armazenada em cisternas e caixas d’água apenas nas atividades essenciais, postergando tarefas que demandam alto consumo até a normalização do abastecimento. O fornecimento alternativo, por meio de caminhões-pipa, está sendo priorizado para hospitais e unidades de urgência e emergência.

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