Marcelle recusou um relacionamento com o chinês Zhaohu Qiu - Divulgação

Marcelle recusou um relacionamento com o chinês Zhaohu Qiu Divulgação

Publicado 04/11/2026 10:14

A Justiça do Rio condenou o comerciante chinês Zhaohu Qiu, conhecido como Xau, a 38 anos de prisão pela morte e ocultação do cadáver de Marcelle Júlia Araújo da Silva , de 18 anos. O corpo da vítima foi localizado enrolado em uma lona e parcialmente devorado por cães da raça Pitbull, em uma residência do homem, na Pavuna, na Zona Norte do Rio, em junho de 2025.

Na sentença, a juíza Elizabeth Machado Louro, do II Tribunal do Júri, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, destacou a necessidade de se combater a epidemia de feminicídio na sociedade. A pena, que será em regime fechado, foi decidida com o objetivo de acabar definitivamente com esses crimes.

"Cuida-se de mais um episódio clássico de feminicídio, dentre os que aportam quase que diuturnamente a este Tribunal, em proporções epidêmicas. Por isso mesmo, a reprimenda que dele advenha deve refletir a necessidade de realçar a finalidade preventiva e pedagógica da sanção penal, para que se palmilhe o caminho para a extirpação definitiva de conduta tão reprovável de nosso universo cultural, o qual se insere em um marco civilizatório que já não se compadece com atitudes de contornos tão cruelmente discriminatórios contra a mulher frente à figura masculina, a reclamarem se lhes dispense tratamento jurídico de violação de direitos humanos”, escreveu a magistrada.



Louro também destacou o sofrimento da família de Marcelle ao saber que o corpo da jovem foi parcialmente devorado por dois cães.



"Ora, só o fato de entregar o cadáver da vítima à sanha faminta de cães Pitbull horroriza e repugna qualquer pessoa média. Não é demais, pois, concluir pela imensa dor causada a seus familiares e, principalmente, à sua mãe, ao tomar conhecimento e imaginar a cena horripilante a retratar o fim trágico e humilhante de uma vida ainda tão pulsante”, ressaltou na sentença, ocorrida no último dia 28.

Relembre o caso

O cadáver foi localizado em um imóvel na Rua São Fidélis, na comunidade Beira Rio. Conforme a denúncia, Marcelle morreu porque recusava as investidas do comerciante, que pretendia ter relacionamento amoroso com ela. A vítima pretendia manter o chinês apenas como um amigo.



No dia do crime, a jovem avisou à família que iria à casa do comerciante. Câmeras de segurança, instaladas na rua, flagraram Zhaohu Qiu saindo de casa com um carrinho de mão coberto com uma lona azul. Ele se dirigiu a um outro imóvel de sua propriedade. No local, o corpo de Marcelle foi encontrado com partes devoradas por dois cães.

O chinês vendia yakisoba em um food truck no Jardim América, também na Zona Norte do Rio, e era vizinho de Marcelle. Ele seria próximo da família da vítima e teria uma paixão não correspondida por ela. Após o assassinato, o acusado fugiu para São Paulo, onde acabou sendo localizado e preso.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) concluiu as investigações e indiciou o homem pelo assassinato da jovem. De acordo com a Polícia Civil, o chinês confessou o assassinato e disse que usou um carrinho de mão coberto com uma lona para transportar o corpo da casa onde ele morava até a residência que estava em obras. O trajeto tem cerca de 800 metros.

A reportagem ainda não localizou a defesa do condenado. O espaço está aberto para manifestação.