Incidente com o caminhão provocou danos à rede elétrica do local - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Incidente com o caminhão provocou danos à rede elétrica do localCarlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 04/11/2026 11:59

Um caminhão arrastou cabos da rede elétrica e de provedores de internet, nesta quarta-feira (4), na Rua Turiana, na altura da Avenida Monsenhor Félix, próximo à UPA de Irajá, na Zona Norte do Rio . O incidente derrubou um poste, provocou danos à estrutura e mobilizou equipes da Light.

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Em nota, a concessionária informou que profissionais estão no local realizando os serviços necessários para restabelecer o fornecimento de energia, após o veículo atingir e danificar a rede elétrica. LEIA MAIS! Manutenção do Guandu termina, mas moradores seguem sem água no Rio Em nota, a concessionária informou que profissionais estão no local realizando os serviços necessários para restabelecer o fornecimento de energia, após o veículo atingir e danificar a rede elétrica.

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informa que a rua foi interditada. Segundo eles, equipes da Rioluz também atuam no local. Agentes da Guarda Municipal organizam o trânsito na região.



A RioLuz esclareceu que foi acionada para prestar apoio à remoção e ao ordenamento dos cabos. No entanto, ressaltou que tanto os fios quanto o poste atingidos não pertencem à rede de iluminação pública.



Vazamento em Irajá: moradores revelam transtornos mesmo após reparo



Ainda nesta manhã, uma equipe do O DIA esteve no local e constatou que funcionários da concessionária seguem trabalhando na etapa de finalização e acabamento do serviço. Para viabilizar o reparo, foi necessária a remoção de imóveis construídos sobre a tubulação, em área não edificável.

Um dos moradores que teve a casa interditada é Ricardo Souza Gouveia, de 57 anos. Ele mora sobre uma das residências invadidas pela água e afirma que a concessionária ofereceu pagar um aluguel social de apenas R$ 500.



"Isso não existe! Como vão pagar R$ 500 se a gente tem casa própria? A minha casa foi interditada. Eu tenho que fazer curativo na Clínica da Família e querem me colocar em um abrigo lá em Jacarepaguá, lá em Paciência! O que vou fazer em Paciência ou Jacarepaguá se tenho casa própria? Para mim, isso não existe. Então, eles querem pagar um aluguel por três meses e depois renovar. Também não aceito! Se a casa foi interditada e tem que tirar [os moradores], então eles pagam pela casa! Dá R$ 70 mil, R$ 80 mil e pronto", desabafou.

Outro morador da comunidade, André Rodrigues, que ajudou a socorrer vizinhos durante o vazamento, também demonstrou preocupação com os desdobramentos do caso.

"Vão matar a tubulação que estourou e não vão mexer mais aqui. Agora só vão demolir a casa da frente, aquela casa lá vai sair, e as duas que estão do lado", disse.

Nos arredores da tubulação, ainda é possível ver o estrago, com móveis e lixos cobertos de lama e entulhados. O local permanece interditado pela Defesa Civil.

Ao todo, seis imóveis foram totalmente interditados após o rompimento da adutora. Desse total, três moradias foram demolidas devido ao risco de colapso estrutural. Os outros três imóveis seguem interditados em função do risco potencial de desabamento.

Segundo a Águas do Rio, desde o início da ocorrência, equipes de Responsabilidade Social da concessionária prestam assistência às famílias afetadas. Após as primeiras ações voltadas à segurança dos moradores, ao atendimento de suas necessidades imediatas e ao apoio na limpeza dos imóveis, os profissionais seguem trabalhando no levantamento dos danos.