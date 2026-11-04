Vítima fez curativo no braço ferido pelas agressões do filho - Reprodução / Redes Sociais

Vítima fez curativo no braço ferido pelas agressões do filhoReprodução / Redes Sociais

Publicado 04/11/2026 12:23 | Atualizado 05/11/2026 12:50

Um homem foi preso em flagrante por agredir o próprio pai, na segunda-feira (2), no Cachambi, na Zona Norte do Rio . A vítima sofreu escoriações e cortes em um dos braços.

O caso aconteceu na Rua Miguel Cervantes. Segundo a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) receberam informações sobre uma ocorrência de possível agressão na região. No local, os policiais encontraram uma testemunha e um idoso ferido.

A equipe soube que os ferimentos foram provocados pelo próprio filho da vítima. O pai precisou enfaixar um dos braços, pois ficou com marca de sangue. Além disso, manchas roxas também surgiram nos membros superiores do idoso. O autor ainda teria batido na mãe.

Diante dos fatos, os policiais conduziram a vítima, o solicitante e o autor à 23ª DP (Méier) para registro do caso. O idoso passou por exame de corpo de delito, confirmando as lesões decorrentes de agressão.

De acordo com a Polícia Civil, o filho foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal. Os investigadores encaminharam o caso para a Justiça do Rio. A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.

Violência contra mulher

Ainda na última segunda-feira (2), um homem foi preso em flagrante após atirar na própria companheira , de 18 anos, em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio. Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) detiveram Anderson Barbosa Alencar horas depois do crime, na região central da capital.

A jovem Anabella Silva Cardoso foi socorrida e levada em estado gravíssimo para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. De acordo com a direção da unidade, os médicos começaram o protocolo para confirmação diagnóstica de morte encefálica no mesmo dia.

Ao ser localizado, o autor afirmou que o disparo teria ocorrido acidentalmente, enquanto manuseava uma pistola dentro da residência. Segundo a versão apresentada por ele, após atingir a companheira, jogou a arma no chão e prestou socorro à vítima.

No entanto, durante as buscas no imóvel, os policiais não encontraram a pistola no local que o homem havia indicado. O armamento estava escondido na laje da residência, entre tijolos e telhas, dentro de uma bolsa que também continha um revólver, munições e carregadores, incluindo um modelo alongado.

As apurações seguem em andamento para esclarecer a dinâmica do crime, especialmente as circunstâncias do disparo e da ocultação das armas. Inicialmente, Anderson foi preso por tentativa de feminicídio e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Com a confirmação da morte da companheira, a tipificação do crime passa a ser feminicídio.