Vítima fez curativo no braço ferido pelas agressões do filhoReprodução / Redes Sociais

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Romulo Cunha
Um homem foi preso em flagrante por agredir o próprio pai, na segunda-feira (2), no Cachambi, na Zona Norte do Rio. A vítima sofreu escoriações e cortes em um dos braços.
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O caso aconteceu na Rua Miguel Cervantes. Segundo a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) receberam informações sobre uma ocorrência de possível agressão na região. No local, os policiais encontraram uma testemunha e um idoso ferido.
A equipe soube que os ferimentos foram provocados pelo próprio filho da vítima. O pai precisou enfaixar um dos braços, pois ficou com marca de sangue. Além disso, manchas roxas também surgiram nos membros superiores do idoso. O autor ainda teria batido na mãe.
Diante dos fatos, os policiais conduziram a vítima, o solicitante e o autor à 23ª DP (Méier) para registro do caso. O idoso passou por exame de corpo de delito, confirmando as lesões decorrentes de agressão.
De acordo com a Polícia Civil, o filho foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal. Os investigadores encaminharam o caso para a Justiça do Rio. A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.

Violência contra mulher

Ainda na última segunda-feira (2), um homem foi preso em flagrante após atirar na própria companheira, de 18 anos, em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio. Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) detiveram Anderson Barbosa Alencar horas depois do crime, na região central da capital.
A jovem Anabella Silva Cardoso foi socorrida e levada em estado gravíssimo para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. De acordo com a direção da unidade, os médicos começaram o protocolo para confirmação diagnóstica de morte encefálica no mesmo dia.
Ao ser localizado, o autor afirmou que o disparo teria ocorrido acidentalmente, enquanto manuseava uma pistola dentro da residência. Segundo a versão apresentada por ele, após atingir a companheira, jogou a arma no chão e prestou socorro à vítima.
No entanto, durante as buscas no imóvel, os policiais não encontraram a pistola no local que o homem havia indicado. O armamento estava escondido na laje da residência, entre tijolos e telhas, dentro de uma bolsa que também continha um revólver, munições e carregadores, incluindo um modelo alongado.
As apurações seguem em andamento para esclarecer a dinâmica do crime, especialmente as circunstâncias do disparo e da ocultação das armas. Inicialmente, Anderson foi preso por tentativa de feminicídio e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Com a confirmação da morte da companheira, a tipificação do crime passa a ser feminicídio.