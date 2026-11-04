Vítima fez curativo no braço ferido pelas agressões do filhoReprodução / Redes Sociais
Polícia prende em flagrante homem que agrediu o pai idoso no Cachambi
Vítima sofreu escoriações e cortes no braço, ficando com manchas roxas; autor responderá na Justiça pelo crime de lesão corporal
Evento reúne lideranças de diferentes crenças para debater intolerância
Com entrada gratuita, Expo Religião terá participação do cardeal Dom Orani Tempesta, do ator Renato Prieto e de Deo Garcez
Comandante da PM é alvo de buscas do Ministério Público
Outros agentes também são investigados; Ação foi acompanhada pela Corregedoria da Corporação na manhã desta quinta-feira
Operação apura fraude de R$ 1,2 milhão em lotérica
Investigação conduzida pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul envolveu agentes do Rio de Janeiro, de mais oito estados e do Distrito Federal
Quase 70 pés de maconha são apreendidos em estufa no Andaraí
Policiais militares encontraram local de produção da planta na Rua Glícia, no Morro do Cruz, durante operação no Borel e Casa Branca
Ações da PM em diversos pontos do Rio afetam unidades de Saúde e Educação
Operações acontecem em comunidades das Zonas Norte, Sudoeste e Oeste da capital; até o momento, não há registros de presos ou apreensões
Vídeo! Carreta pega fogo na Via Dutra
Pista chegou a ser completamente interditada na altura da Pavuna; ainda não há informações sobre o que causou as chamas
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