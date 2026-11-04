Publicidade
Quinta da Boa Vista recebe mais de 100 vagas do Rio Rotativo Digital
Sistema de estacionamento em vias públicas da prefeitura chegou ao entorno do parque, em São Cristóvão, nesta quarta-feira (4)
A Prefeitura do Rio deu início à expansão do Rio Rotativo Digital, nesta quarta-feira (4), com a abertura de 113 vagas no entorno da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Zona Central. As autoridades orientam os motoristas a observar a sinalização e as regras de funcionamento do serviço em cada trecho das ruas Dom Meinrado, General Herculano Gomes e na Avenida do Exército.
O engenheiro Fabiano Ferreira, 40 anos, um dos motoristas que utilizou uma das novas vagas, celebrou a novidade. "Para mim, vai facilitar muito mais porque vai tirar os cobradores irregulares das vias e a gente paga direto à prefeitura. Sabemos que nosso dinheiro está sendo empregado diretamente para isso", disse, a O DIA. "Nosso veículo está sendo cuidado por quem deveria estar fazendo esse serviço, e não indo para mãos de outras pessoas por valores exorbitantes".
Quem também está usando o sistema pela primeira vez é a aposentada Arlete Rocha. "Fácil de manusear, de pagar. Coloquei R$ 10 e foi tranquilo, rápido. Vai facilitar o meu dia a dia. Tive a orientação e foi fácil", contou, ressaltando que o aplicativo "espantará os maus funcionários". "Já vou falar para eles: 'Tem o Jaé? Vou no aplicativo'. Não vou mais precisar do papelzinho. Está sendo fácil".
Saiba como funciona o Rio Rotativo Digital
Implementado no aplicativo Jaé, o Rio Rotativo Digital, sistema de estacionamento rotativo em vias públicas do município, permite o pagamento pelo celular, via Pix ou cartão de crédito. A tarifa é de R$ 2 por período de duas horas, com permanência máxima de dez horas na mesma vaga.
Para utilizar o serviço, o motorista deve estacionar em uma vaga identificada pela sinalização e acessar o Jaé pelo celular. Ao entrar na opção Rio Rotativo, o endereço é identificado automaticamente pelo GPS. Depois, é necessário informar a placa do veículo, selecionar o tempo de permanência e efetuar o pagamento.
A transação é feita exclusivamente pelo aplicativo, sem necessidade de entregar dinheiro aos guardadores. Os profissionais credenciados atuam na orientação dos motoristas sobre o funcionamento do sistema e também auxiliam no levantamento de informações sobre a ocupação dos espaços. Eles não podem receber valores pelo estacionamento nem aplicar multas, atribuição que permanece sob responsabilidade da autoridade de trânsito.
Pontos com vagas do Rio Rotativo Digital
O serviço já estava disponível no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas e nas orlas do Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado e Barra da Tijuca, além da Tijuca, Urca, Centro, Bangu, Cidade Nova, Flamengo e Vila Isabel.
Após as implementações de áreas de estacionamento no entorno da Quinta da Boa Vista, a Prefeitura levará mais vagas ao Humaitá, Maracanã, Madureira, Praia da Reserva e Campo Grande. Com a conclusão das instalações, o sistema passará das atuais 6.353 para 9.332 vagas em diferentes regiões da cidade até o fim de novembro.
Confira o cronograma de implantação do Rio Rotativo Digital
- Quinta da Boa Vista: 113 vagas – a partir de 4 de novembro
- Humaitá: 331 vagas – a partir de 9 de novembro
- Maracanã: 240 vagas – a partir de 16 de novembro
- Madureira: 245 vagas – a partir de 23 de novembro
- Avenida Lúcio Costa: 1.800 vagas – a partir de 27 de novembro
- Campo Grande: 250 vagas – a partir de 30 de novembro
- Humaitá: 331 vagas – a partir de 9 de novembro
- Maracanã: 240 vagas – a partir de 16 de novembro
- Madureira: 245 vagas – a partir de 23 de novembro
- Avenida Lúcio Costa: 1.800 vagas – a partir de 27 de novembro
- Campo Grande: 250 vagas – a partir de 30 de novembro
EDUCAÇÃO
Cinema brasileiro chega à escola pública da Zona Oeste
Projeto promove debates sobre segurança viária e formação audiovisual para alunos da rede municipal de ensino
FORAGIDO
Ex-gerente da Favela Dique é preso após oito anos foragido
Michel Pereira dos Santos, conhecido como 'Bradok', havia recebido o benefício da "saidinha" do Dia dos Pais e não retornou
RIO DE JANEIRO
Colégio francês suspende dois alunos após desenho de suástica
Instituição no Rio informou que fará ações educativas; legislação prevê punições para a divulgação do nazismo
MANGARATIBA
Corpo localizado em Mangaratiba é de homem desaparecido no mar
Rodrigo da Cunha Alves se acidentou quando lancha atingiu pedra submersa; outros cinco ocupantes conseguiram escapar
CARLOS EGERT
Historiador defende valorização do legado histórico da monarquia
Escritor Carlos Egert propõe reconhecimento institucional da memória da antiga Casa Imperial e alerta para a deterioração de monumentos
SENADOR CAMARÁ
Servente é encontrado morto após três dias desaparecido no Rio
Rodrigo Rodrigues Silva se envolveu em um acidente de trânsito antes de sumir. O corpo dele foi localizado em Bangu com marcas de agressões
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.