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Quinta da Boa Vista recebe mais de 100 vagas do Rio Rotativo Digital
Rio de Janeiro

Quinta da Boa Vista recebe mais de 100 vagas do Rio Rotativo Digital

Sistema de estacionamento em vias públicas da prefeitura chegou ao entorno do parque, em São Cristóvão, nesta quarta-feira (4)

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Gabriel Salotti
Placa indicando vaga do Rio Rotativo Digital
Fabiano Ferreira é um dos usuários do serviço Rio Rotativo Digital na Quinta da Boa Vista
Rio Rotativo chegou às ruas Dom Meinrado, General Herculano Gomes e na Avenida do Exército
113 vagas foram abertas no entorno da Quinta da Boa Vista
Arlete Rocha considerou o aplicativo \'fácil de manusear\'
Arlete Rocha recebe orientação de agente de trânsito do Rio Rotativo Digital
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A Prefeitura do Rio deu início à expansão do Rio Rotativo Digital, nesta quarta-feira (4), com a abertura de 113 vagas no entorno da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Zona Central. As autoridades orientam os motoristas a observar a sinalização e as regras de funcionamento do serviço em cada trecho das ruas Dom Meinrado, General Herculano Gomes e na Avenida do Exército.
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O engenheiro Fabiano Ferreira, 40 anos, um dos motoristas que utilizou uma das novas vagas, celebrou a novidade. "Para mim, vai facilitar muito mais porque vai tirar os cobradores irregulares das vias e a gente paga direto à prefeitura. Sabemos que nosso dinheiro está sendo empregado diretamente para isso", disse, a O DIA. "Nosso veículo está sendo cuidado por quem deveria estar fazendo esse serviço, e não indo para mãos de outras pessoas por valores exorbitantes".
Quem também está usando o sistema pela primeira vez é a aposentada Arlete Rocha. "Fácil de manusear, de pagar. Coloquei R$ 10 e foi tranquilo, rápido. Vai facilitar o meu dia a dia. Tive a orientação e foi fácil", contou, ressaltando que o aplicativo "espantará os maus funcionários". "Já vou falar para eles: 'Tem o Jaé? Vou no aplicativo'. Não vou mais precisar do papelzinho. Está sendo fácil".

Saiba como funciona o Rio Rotativo Digital

Implementado no aplicativo Jaé, o Rio Rotativo Digital, sistema de estacionamento rotativo em vias públicas do município, permite o pagamento pelo celular, via Pix ou cartão de crédito. A tarifa é de R$ 2 por período de duas horas, com permanência máxima de dez horas na mesma vaga.
Para utilizar o serviço, o motorista deve estacionar em uma vaga identificada pela sinalização e acessar o Jaé pelo celular. Ao entrar na opção Rio Rotativo, o endereço é identificado automaticamente pelo GPS. Depois, é necessário informar a placa do veículo, selecionar o tempo de permanência e efetuar o pagamento.
A transação é feita exclusivamente pelo aplicativo, sem necessidade de entregar dinheiro aos guardadores. Os profissionais credenciados atuam na orientação dos motoristas sobre o funcionamento do sistema e também auxiliam no levantamento de informações sobre a ocupação dos espaços. Eles não podem receber valores pelo estacionamento nem aplicar multas, atribuição que permanece sob responsabilidade da autoridade de trânsito.

Pontos com vagas do Rio Rotativo Digital

O serviço já estava disponível no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas e nas orlas do Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado e Barra da Tijuca, além da Tijuca, Urca, Centro, Bangu, Cidade Nova, Flamengo e Vila Isabel.
Após as implementações de áreas de estacionamento no entorno da Quinta da Boa Vista, a Prefeitura levará mais vagas ao Humaitá, Maracanã, Madureira, Praia da Reserva e Campo Grande. Com a conclusão das instalações, o sistema passará das atuais 6.353 para 9.332 vagas em diferentes regiões da cidade até o fim de novembro.

Confira o cronograma de implantação do Rio Rotativo Digital

- Quinta da Boa Vista: 113 vagas – a partir de 4 de novembro
- Humaitá: 331 vagas – a partir de 9 de novembro
- Maracanã: 240 vagas – a partir de 16 de novembro
- Madureira: 245 vagas – a partir de 23 de novembro
- Avenida Lúcio Costa: 1.800 vagas – a partir de 27 de novembro
- Campo Grande: 250 vagas – a partir de 30 de novembro
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