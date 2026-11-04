Quinta da Boa Vista recebe mais de 100 vagas do Rio Rotativo Digital

A Prefeitura do Rio deu início à expansão do Rio Rotativo Digital , nesta quarta-feira (4), com a abertura de 113 vagas no entorno da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Zona Central. As autoridades orientam os motoristas a observar a sinalização e as regras de funcionamento do serviço em cada trecho das ruas Dom Meinrado, General Herculano Gomes e na Avenida do Exército.

O engenheiro Fabiano Ferreira, 40 anos, um dos motoristas que utilizou uma das novas vagas, celebrou a novidade. "Para mim, vai facilitar muito mais porque vai tirar os cobradores irregulares das vias e a gente paga direto à prefeitura. Sabemos que nosso dinheiro está sendo empregado diretamente para isso", disse, a O DIA. "Nosso veículo está sendo cuidado por quem deveria estar fazendo esse serviço, e não indo para mãos de outras pessoas por valores exorbitantes".

Quem também está usando o sistema pela primeira vez é a aposentada Arlete Rocha. "Fácil de manusear, de pagar. Coloquei R$ 10 e foi tranquilo, rápido. Vai facilitar o meu dia a dia. Tive a orientação e foi fácil", contou, ressaltando que o aplicativo "espantará os maus funcionários". "Já vou falar para eles: 'Tem o Jaé? Vou no aplicativo'. Não vou mais precisar do papelzinho. Está sendo fácil".

Saiba como funciona o Rio Rotativo Digital

Implementado no aplicativo Jaé, o Rio Rotativo Digital, sistema de estacionamento rotativo em vias públicas do município, permite o pagamento pelo celular, via Pix ou cartão de crédito. A tarifa é de R$ 2 por período de duas horas, com permanência máxima de dez horas na mesma vaga.

Para utilizar o serviço, o motorista deve estacionar em uma vaga identificada pela sinalização e acessar o Jaé pelo celular. Ao entrar na opção Rio Rotativo, o endereço é identificado automaticamente pelo GPS. Depois, é necessário informar a placa do veículo, selecionar o tempo de permanência e efetuar o pagamento.

A transação é feita exclusivamente pelo aplicativo, sem necessidade de entregar dinheiro aos guardadores. Os profissionais credenciados atuam na orientação dos motoristas sobre o funcionamento do sistema e também auxiliam no levantamento de informações sobre a ocupação dos espaços. Eles não podem receber valores pelo estacionamento nem aplicar multas, atribuição que permanece sob responsabilidade da autoridade de trânsito.

Pontos com vagas do Rio Rotativo Digital

O serviço já estava disponível no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas e nas orlas do Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado e Barra da Tijuca, além da Tijuca, Urca, Centro, Bangu, Cidade Nova, Flamengo e Vila Isabel.

Após as implementações de áreas de estacionamento no entorno da Quinta da Boa Vista, a Prefeitura levará mais vagas ao Humaitá, Maracanã, Madureira, Praia da Reserva e Campo Grande. Com a conclusão das instalações, o sistema passará das atuais 6.353 para 9.332 vagas em diferentes regiões da cidade até o fim de novembro.

Confira o cronograma de implantação do Rio Rotativo Digital

- Quinta da Boa Vista: 113 vagas – a partir de 4 de novembro

- Humaitá: 331 vagas – a partir de 9 de novembro

- Maracanã: 240 vagas – a partir de 16 de novembro

- Madureira: 245 vagas – a partir de 23 de novembro

- Avenida Lúcio Costa: 1.800 vagas – a partir de 27 de novembro

- Campo Grande: 250 vagas – a partir de 30 de novembro

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