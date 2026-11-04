Ação foi flagrada de um prédio em frente, através de uma janela; imagens foram parar nas redes sociaisReprodução / Redes sociais
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para prestar apoio a um policial de folga envolvido em uma ocorrência de tentativa de assalto. No local, o agente afirmou que dois homens em uma motocicleta haviam efetuado disparos contra ele, que reagiu e atingiu um dos suspeitos.
Com o suspeito morto os policiais encontraram um simulacro de pistola. Segundo a corporação, a área foi isolada para trabalho da perícia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o homem caído ao lado da motocicleta. Não há informações sobre o segundo envolvido na tentativa de assalto.
A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso. Segundo a corporação, diligências estão em andamento para apurar os fatos.
Devido à ocorrência nas imediações do Terminal Deodoro, a operação da linha 68 (Bangu x Deodoro) chegou a apresentar intervalo irregular. O serviço já foi regularizado.
Operações da PM têm presos e apreensões no Rio
Segundo a PM, durante buscas na comunidade Bairro 13, em Irajá, equipes foram atacadas a tiros por criminosos. Os policiais reagiram e, após uma varredura, localizaram dois suspeitos em posse de dois fuzis, de calibres 5.56 e AR-10, um rádio comunicador e uma quantidade de entorpecentes, ainda não contabilizada.
Um dos detidos ficou ferido durante o confronto e foi socorrido para uma unidade de saúde da região. Não há informações sobre o estado de saúde.
Na Comunidade do Barbante, três homens foram presos e armas e drogas foram apreendidas. Entre os detidos, está um foragido da Justiça. Um mototaxista também foi conduzido.
Segundo a corporação, policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) participaram da ação, que terminou com a apreensão de uma pistola calibre 9 mm, um fuzil 5.56, carregadores e entorpecentes.
Na comunidade de Furquim Mendes, equipes do 16º BPM (Olaria) combatem a atuação de grupos criminosos, cumprem mandados de prisão e reprimem roubos de cargas e veículos.
Na comunidade do Terreirão, a ação tem como objetivo combater o tráfico de drogas, localizar criminosos, recuperar veículos roubados e desobstruir vias públicas.
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