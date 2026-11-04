Cápsulas de tiros no Morro Santa Marta, em Botafogo, após tiroteio entre a Civil e bandidos em junho - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Cápsulas de tiros no Morro Santa Marta, em Botafogo, após tiroteio entre a Civil e bandidos em junhoReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 04/11/2026 13:44



Registros de disparos e tiroteios identificados pelo aplicativo VIU AI cresceram 28,8% na comparação entre 2022 e os 12 meses encerrados em agosto de 2026. Realizado a partir do histórico da plataforma, o levantamento mostra ainda que 40,6% das ocorrências desse tipo se concentram no período noturno, com pico às 21h.

O sistema é alimentado por relatos de usuários e o monitoramento de mais de 200 grupos de WhatsApp comunitários voltados para a temática da segurança da população. No caso dos disparos e tiroteios, a análise mostra que a faixa entre 20h e 22h concentra 22,3% dos registros.



Assaltos, furtos e arrastões



Segundo o levantamento, os números de assalto e furto também aumentaram 25%. Nesse tipo de crime, 52,2% dos casos ocorreram entre 18h e 23h, com pico às 20h. Apenas a faixa entre 19h e 21h reúne 32,9% das ocorrências analisadas. Às quintas-feiras, a frequência aparece 16% acima da média diária.



Entre os arrastões, a concentração no período noturno é ainda maior: 57,1% acontecem entre 18h e 23h, enquanto a faixa entre 19h e 21h responde por 33,9% dos registros. Aos domingos, a frequência fica 36% acima da média diária identificada.



Os padrões são diferentes quando se observam outras situações que afetam a rotina urbana. Nos acidentes registrados pelo aplicativo, por exemplo, o pico ocorre às 7h, e os horários entre 7h e 9h concentram 17,8% dos casos. As segundas-feiras aparecem 12% acima da média diária.



O levantamento considera o histórico de registros existentes na base do VIU AI desde 2022. Para a análise de evolução, foram comparados dois períodos equivalentes de 12 meses: janeiro a dezembro de 2022 e setembro de 2025 a agosto de 2026.



Os percentuais apresentados representam ocorrências identificadas pela própria plataforma e não correspondem às estatísticas oficiais de criminalidade do estado. A análise busca identificar padrões de evolução, horário, dia da semana e tipo de ocorrência a partir das informações disponíveis no aplicativo.



Dados da plataforma



O aplicativo reúne, desde 2022, registros relacionados à segurança, mobilidade e situações que interferem na rotina urbana. Além de disparos e tiroteios, assaltos, furtos e arrastões, a base inclui ocorrências como acidentes, operações policiais, incêndios, alagamentos, quedas de árvores e apagões.



A plataforma também passou a integrar um botão de emergência que permite ao usuário acessar o serviço 190 pelo aplicativo e compartilhar informações sobre a ocorrência, incluindo localização e imagens em tempo real.

"Quando conseguimos identificar padrões de horário, localização e tipo de ocorrência, a informação passa a ter um valor adicional. Ela pode ajudar a população a compreender melhor a dinâmica da cidade e também oferecer ao poder público mais elementos para fortalecer sua inteligência e capacidade de resposta", afirma Jason Sprenger, fundador da VIU Tecnologia.

Procurada, a Polícia Militar informou que não comenta dados não oficiais e também não foi procurada para confirmação dos mesmos.