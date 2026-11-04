Rodrigo Rodrigues tinha 32 anos - Reprodução/Redes sociais

Rodrigo Rodrigues tinha 32 anosReprodução/Redes sociais

Publicado 04/11/2026 19:07 | Atualizado 05/11/2026 10:57

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte do servente Rodrigo Rodrigues Silva, de 32 anos, funcionário da Águas do Rio. Ele foi encontrado morto em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na terça-feira (3), após passar três dias desaparecido. O cadáver apresentava sinais de agressão no pescoço e na cabeça.

Segundo a família, o trabalhador fez contato com a mulher no sábado (31), quando estava saindo do trabalho, e contou que havia se envolvido em um acidente de carro. Na ocasião, também avisou que passaria em uma praça na Vila Kennedy, região onde mora com a família, para beber com os amigos. No entanto, a mulher dele, Camily, estranhou a demora do marido para voltar para casa e tentou ligar para ele, mas não foi atendida.

Ela, então, acompanhada da sogra, foi até a praça informada por Rodrigo, mas não o encontrou. O carro dele estava lá, com a mochila e a carteira. O celular, no entanto, indicava uma localização em Senador Camará, a cerca de três quilômetros do bar.



Camily e a mãe de Rodrigo chegaram a ir até o endereço indicado pela localização do aparelho, mas também não o encontraram. Desesperadas, as duas iniciaram uma campanha nas redes sociais para tentar localizar o servente.



O corpo de Rodrigo foi encaminhado na terça-feira (4) ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande. A despedida acontece na tarde desta quinta-feira (5), no Cemitério Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio. O velório será às 15h30 e o sepultamento às 16h.

Polícia investiga morte de turista baleado na Via Dutra

A Polícia Civil investiga a morte de um turista paulista , que foi baleado no interior de um veículo, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O professor de matemática Daniel Oliveira de Andrade, de 27 anos, estaria dormindo quando criminosos atiraram.

O caso aconteceu no último sábado (31). Daniel havia viajado para o Rio junto com dois amigos. De acordo com familiares, quando o carro do professor transitava por Nova Iguaçu, um outro automóvel piscou o farol pedindo passagem.



Ainda segundo a família, o motorista do veículo da vítima saiu do caminho e o segundo automóvel foi para a frente de um caminhão de carga, o obrigando a reduzir a velocidade.



Com a redução, o piloto do carro de Daniel ultrapassou os outros dois veículos. Logo depois, os criminosos, que estariam no automóvel que fechou o caminhão, teriam emparelhado com o carro dos turistas e atirado quatro vezes. Um dos disparos acertou o professor na região da axila direita. Parentes afirmaram que ele estava dormindo durante a ocorrência.



Daniel chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas, conforme informado pela prefeitura da cidade, deu entrada já sem vida na unidade. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do município.