91ª DP (Valença) - Reprodução

91ª DP (Valença) Reprodução

Publicado 04/11/2026 17:48

A Polícia Civil investiga a morte de Neusa da Costa como suspeita de feminicídio em Valença, no Sul Fluminense . Ex-companheiro da vítima, Edson Almada da Silva é apontado como suspeito de atacá-la a facadas e, em seguida, tirar a própria vida.





O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (4), na Rua Carneiro de Mendonça, na região da Esplanada do Cruzeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 8h40 e encontraram os dois feridos.



Neusa foi socorrida e levada ao Hospital Escola Luís Gioseffi Jannuzzi. Edson também recebeu atendimento, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços das equipes, os dois morreram.



De acordo com a Polícia Civil, Edson teria atacado a ex-companheira a facadas e tirado a própria vidaem seguida. Segundo a investigação, ele não aceitava o fim do relacionamento. O caso foi registrado na 91ª Delegacia de Polícia (Valença) como feminicídio seguido de suicídio.



A arma usada no ataque não foi encontrada no local. Os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança para reconstruir a sequência dos acontecimentos.





LEIA MAIS: Registros de tiroteios no Rio crescem 28,8%, aponta aplicativo O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (4), na Rua Carneiro de Mendonça, na região da Esplanada do Cruzeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 8h40 e encontraram os dois feridos.Neusa foi socorrida e levada ao Hospital Escola Luís Gioseffi Jannuzzi. Edson também recebeu atendimento, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços das equipes, os dois morreram.De acordo com a Polícia Civil, Edson teria atacado a ex-companheira a facadas e tirado a própria vidaem seguida. Segundo a investigação, ele não aceitava o fim do relacionamento. O caso foi registrado na 91ª Delegacia de Polícia (Valença) como feminicídio seguido de suicídio.A arma usada no ataque não foi encontrada no local. Os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança para reconstruir a sequência dos acontecimentos.

Mais um caso

Um homem acabou preso em flagrante, nesta segunda-feira (2), após atirar e matar a própria companheira, de 18 anos, em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste. Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) detiveram Anderson Barbosa Alencar horas depois do crime, na região Central da cidade.



A jovem Anabella Silva Cardoso chegou a ser socorrida e levada em estado gravíssimo para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. De acordo com a direção da unidade, o protocolo para confirmação diagnóstica de morte encefálica foi aberto na tarde desta segunda-feira.



A investigação teve início na noite de domingo (1º), quando os agentes receberam informações de que um homem havia atirado na cabeça da companheira, na comunidade de Rio das Pedras.



Ao ser localizado, Anderson afirmou que o disparo teria ocorrido acidentalmente, enquanto manuseava uma pistola dentro da residência. Segundo a versão apresentada por ele, após atingir a companheira, jogou a arma no chão e prestou socorro à vítima.



No entanto, durante as buscas no imóvel, os policiais não encontraram a pistola no local indicado pelo homem. O armamento estava escondido na laje da residência, entre tijolos e telhas, dentro de uma bolsa que também continha um revólver, munições e carregadores, incluindo um modelo alongado.

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