Muro caído do Colégio Estadual Antônio do Prado Júnior - Reprodução

Muro caído do Colégio Estadual Antônio do Prado Júnior Reprodução

Publicado 04/11/2026 18:05 | Atualizado 04/11/2026 19:20

Parte do muro do Colégio Estadual Antônio Prado Júnior desabou na tarde desta quarta-feira (4), na Tijuca, Zona Norte . A queda interditou o acesso à Rua Felisberto de Menezes, pela Rua Mariz e Barros, e provocou lentidão no trânsito da região.





Segundo o Centro de Operações Rio (COR), equipes do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura foram mobilizadas para atender à ocorrência. A estrutura já estava isolada antes do desabamento e, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação, não houve feridos.



Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que a área não oferecia riscos a alunos e servidores. A portaria atingida era justamente uma das entradas que já estavam interditadas. O colégio possui outros acessos e as aulas não precisaram ser suspensas.



A Empresa de Obras Públicas do Estado (Emop) foi acionada para realizar a intervenção. A previsão é que a construção de um novo muro comece nesta quinta-feira (5). A área também será fechada com tapumes. As circunstâncias que provocaram o desabamento ainda não foram esclarecidas. LEIA MAIS: Humorista é processado por colégio após denúncia sobre funcionário Segundo o Centro de Operações Rio (COR), equipes do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura foram mobilizadas para atender à ocorrência. A estrutura já estava isolada antes do desabamento e, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação, não houve feridos.Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que a área não oferecia riscos a alunos e servidores. A portaria atingida era justamente uma das entradas que já estavam interditadas. O colégio possui outros acessos e as aulas não precisaram ser suspensas.A Empresa de Obras Públicas do Estado (Emop) foi acionada para realizar a intervenção. A previsão é que a construção de um novo muro comece nesta quinta-feira (5). A área também será fechada com tapumes. As circunstâncias que provocaram o desabamento ainda não foram esclarecidas.

Por meio de nota, a Defesa Civil Municipal informou que reforçou o isolamento da alça de acesso à Rua Mariz e Barros. Disse também foram acionadas a Comlurb para retirar os escombros da via pública e a Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) para a retirada da estrutura remanescente.



O órgão informou que o local já havia sido isolado em 30 de julho, após vistoria. Disse ainda que em março de 2025 já havia sido identificadas inclinação e rachaduras no muro, provocadas pelas raízes da vegetação próxima e que também já havia comunicado ao Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) sobre as medidas cabíveis em relação à unidade de ensino vizinha. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para a retirada das árvores próximas ao muro.

Estrutura fazia parte do conjunto construído em 1967

O muro integrava o conjunto de instalações construído para abrigar a escola no endereço atual. A instituição foi transferida para o local em 1967, durante o governo de Negrão de Lima.



O Colégio Estadual Antônio Prado Júnior fica na Rua Mariz e Barros, ao lado do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), em uma área de grande circulação na Tijuca.

O Colégio foi criado em 24 de janeiro de 1963, com o nome Ginásio Estadual Antônio Prado Júnior, por iniciativa do então governador do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda. Inicialmente, funcionava apenas no turno noturno, nas dependências do Instituto de Educação, sob a supervisão do Departamento de Educação Técnico-Profissional da Secretaria Geral de Educação e Cultura.

Nota da Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC) na íntegra

A Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC) esclarece que não houve feridos na queda de parte do muro do C.E. Antônio Prado Júnior. A área já estava devidamente isolada e não oferecia riscos aos alunos e servidores.

A Empresa de Obras Públicas - Emop foi acionada para a intervenção a fim de que a construção do novo muro seja iniciada nesta quinta-feira (05), além de fechar a área com tapumes. As aulas não precisaram ser suspensas.



A Seeduc esclarece ainda que o colégio possui mais de um acesso e que a portaria afetada foi justamente a que já estava interditada.