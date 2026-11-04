Muro caído do Colégio Estadual Antônio do Prado Júnior Reprodução
Segundo o Centro de Operações Rio (COR), equipes do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura foram mobilizadas para atender à ocorrência. A estrutura já estava isolada antes do desabamento e, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação, não houve feridos.
Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que a área não oferecia riscos a alunos e servidores. A portaria atingida era justamente uma das entradas que já estavam interditadas. O colégio possui outros acessos e as aulas não precisaram ser suspensas.
A Empresa de Obras Públicas do Estado (Emop) foi acionada para realizar a intervenção. A previsão é que a construção de um novo muro comece nesta quinta-feira (5). A área também será fechada com tapumes. As circunstâncias que provocaram o desabamento ainda não foram esclarecidas.
O órgão informou que o local já havia sido isolado em 30 de julho, após vistoria. Disse ainda que em março de 2025 já havia sido identificadas inclinação e rachaduras no muro, provocadas pelas raízes da vegetação próxima e que também já havia comunicado ao Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) sobre as medidas cabíveis em relação à unidade de ensino vizinha. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para a retirada das árvores próximas ao muro.
Estrutura fazia parte do conjunto construído em 1967
O Colégio Estadual Antônio Prado Júnior fica na Rua Mariz e Barros, ao lado do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), em uma área de grande circulação na Tijuca.
Nota da Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC) na íntegra
A Seeduc esclarece ainda que o colégio possui mais de um acesso e que a portaria afetada foi justamente a que já estava interditada.
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