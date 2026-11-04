Governador eleito do Rio, Douglas Ruas (PL) começa o governo seguindo diretriz do governo federalCarlos Elias Junior/Agência O Dia
O déficit orçamentário previsto para o governo estadual em 2027 é de aproximadamente R$ 14 bilhões
O que prevê o projeto
Pelas regras federais, os gastos dos estados que aderirem ao programa terão seu crescimento limitado à inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), podendo haver um acréscimo vinculado ao aumento da arrecadação e ao resultado das contas públicas.
O projeto de Douglas Ruas busca definir como esse limite de gastos será dividido entre os Poderes e órgãos autônomos do Rio, como o Executivo, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ).
A proposta também prevê regras para que essas instituições apresentem informações sobre seus orçamentos, além de mecanismos de transparência e acompanhamento dos gastos pela Alerj e pelo TCE-RJ.
O texto ainda estabelece a criação de um Comitê Estadual de Acompanhamento e Monitoramento do Propag, com representantes dos Poderes e órgãos autônomos. O grupo terá a função de acompanhar o cumprimento das regras, compartilhar informações e monitorar os compromissos assumidos pelo estado no programa.
De acordo com a justificativa do projeto, a intenção é evitar divergências sobre a aplicação dos limites de gastos e garantir que a divisão dos recursos siga critérios claros e transparentes. A proposta ressalta, ainda, que cada Poder e órgão continuará tendo autonomia para decidir como utilizar seu orçamento, desde que respeite o limite estabelecido.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027 do Rio já prevê a necessidade de considerar as regras do Propag na elaboração do orçamento estadual. O documento determina que, após a adesão ao programa, o governo apresente uma estimativa do limite total de despesas.
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