Historiador e jurista Carlos Egert defende reconhecimento cultural da família imperial Divulgação
A proposta tem como referência a antiga Casa Imperial, cuja chefia é reivindicada por Dom Bertrand de Orléans e Bragança, representante do ramo de Vassouras e descendente da dinastia que governou o Brasil entre 1822 e 1889.
Para Egert, a ausência de um reconhecimento institucional específico desse legado evidencia uma contradição na maneira como o país se relaciona com seu passado. Embora edifícios, documentos e objetos relacionados ao período imperial já integrem o patrimônio protegido brasileiro, não existe um reconhecimento federal geral que confira à antiga Casa Imperial, enquanto instituição familiar, uma condição jurídica específica de entidade cultural e educativa.
A questão, segundo sua análise, não consiste em conferir prerrogativas políticas aos descendentes da monarquia, mas em estabelecer mecanismos transparentes de cooperação para a conservação, documentação e divulgação de um patrimônio que também pertence à história coletiva do país.
Uma família histórica e um patrimônio nacional
A Família Imperial está associada a personagens centrais da história brasileira, como Dom Pedro I, Dom Pedro II e a Princesa Isabel. Documentos, correspondências, retratos, bibliotecas e objetos vinculados à dinastia constituem fontes relevantes para a investigação historiográfica. Entretanto, o valor cultural desses materiais não depende da adesão ao ideal monárquico.
Uma República comprometida com sua própria história, argumenta Egert, deve ser capaz de reconhecer o valor documental e educativo de instituições e personagens anteriores a sua fundação, sem que isso represente qualquer mudança no regime constitucional vigente.
A Constituição já oferece caminhos para o reconhecimento
O dispositivo abrange documentos, obras, objetos, edificações, conjuntos urbanos e referências de valor histórico, artístico e cultural.
Na avaliação jurídica apresentada por Egert, esses fundamentos permitiriam desenvolver uma política pública voltada à preservação de acervos ligados à antiga Casa Imperial, mediante instrumentos já previstos na legislação brasileira.
Uma das possibilidades seria a apresentação de um projeto de lei federal instituindo um programa de preservação e difusão da memória imperial, destinado à pesquisa histórica, digitalização de documentos, exposições, ações educativas e cooperação entre instituições culturais.
Outra alternativa seria a celebração de instrumentos de cooperação entre entidades legalmente constituídas, museus, arquivos públicos, universidades e órgãos de preservação, respeitados os requisitos administrativos e as normas de transparência.
Também seria possível solicitar ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) a avaliação de acervos, referências culturais e bens determinados para eventual inventário, tombamento ou registro, conforme sua natureza e relevância.
A Lei nº 11.904, de 2009, que instituiu o Estatuto de Museus, oferece parâmetros para a organização de instituições dedicadas à conservação, investigação e exposição pública de coleções históricas.
Já a Lei nº 8.313, de 1991, conhecida como Lei Rouanet, estabelece mecanismos de incentivo a projetos de preservação e difusão cultural, sujeitos à análise técnica e aos requisitos legais.
O reconhecimento defendido por Egert, portanto, poderia assumir a forma de uma política de proteção da memória histórica, sem conceder títulos públicos, privilégios hereditários ou funções de Estado aos membros da família.
A memória imperial poderia receber tratamento institucional específico como objeto de pesquisa, preservação e educação. Isso não significaria reconhecer juridicamente uma autoridade monárquica no Brasil republicano.
Igrejas, casarões e museus: quando a memória corre perigo
O próprio Iphan informou que já havia identificado problemas de degradação e adotado providências administrativas relacionadas à manutenção do imóvel. Posteriormente, foram anunciados investimentos e intervenções emergenciais para a recuperação da igreja.
No Maranhão, o conjunto arquitetônico do Centro Histórico de São Luís também enfrenta dificuldades. Em agosto de 2026, a Justiça Federal determinou medidas de recuperação de um casarão tombado na Rua Portugal, após ação do Ministério Público Federal que apontou problemas estruturais e risco de desabamento.
Em Manaus, a Igreja de São Sebastião, inaugurada em 1888, precisou ser interditada após o desprendimento de parte de seu forro, em janeiro de 2025. Inspeções posteriores identificaram problemas que exigiram novas intervenções na estrutura e na cobertura.
No Rio de Janeiro, o incêndio que atingiu o Museu Nacional, em 2018, continua sendo um dos exemplos mais expressivos da vulnerabilidade dos acervos históricos brasileiros. A reconstrução do antigo Paço de São Cristóvão e a retomada gradual das atividades demonstram a importância dos investimentos públicos e privados, mas também a magnitude das perdas que uma tragédia patrimonial pode provocar.
Esses episódios possuem circunstâncias e responsabilidades distintas. Em conjunto, porém, evidenciam a necessidade de substituir intervenções exclusivamente emergenciais por políticas permanentes de conservação preventiva.
Indígenas, quilombolas e a história que não pode ser apagada
Essas garantias representam o reconhecimento de que o patrimônio cultural brasileiro não se limita a palácios, igrejas ou monumentos associados às elites políticas.
Territórios tradicionais, sítios arqueológicos, celebrações, conhecimentos ancestrais, línguas indígenas, documentos e espaços de memória também integram o conjunto de referências culturais cuja preservação interessa à sociedade.
Na perspectiva defendida por Carlos Egert, seria contraditório reivindicar proteção à memória da monarquia e ignorar as comunidades que sofreram a escravidão, a violência colonial ou processos históricos de exclusão.
Uma política cultural abrangente deve reconhecer essas diferentes experiências, assegurar a participação das próprias comunidades nas decisões que lhes dizem respeito e garantir que os recursos públicos sejam distribuídos com critérios objetivos.
A preservação da história imperial e a proteção das memórias indígenas e quilombolas não constituem objetivos incompatíveis. São dimensões distintas de um mesmo compromisso com a pluralidade histórica brasileira.
O reconhecimento não exige a volta da monarquia
O caminho juridicamente mais seguro seria reconhecer o interesse público na preservação de bens e atividades culturais vinculados à antiga Casa Imperial, mediante instituições formalmente organizadas e instrumentos sujeitos à fiscalização.
A proposta também precisaria respeitar a pluralidade de interpretações históricas, inclusive as divergências existentes entre os ramos familiares dos descendentes da antiga dinastia.
Para Carlos Egert, o objetivo maior deve ser retirar o patrimônio histórico da esfera das disputas ideológicas e colocá-lo no campo da educação, da pesquisa e do interesse público.
A iniciativa poderia resultar em exposições itinerantes, preservação digital de correspondências, recuperação de fotografias, publicação de fontes documentais e criação de conteúdos didáticos destinados a estudantes e pesquisadores.
Preservar o passado para compreender o futuro
A proposta de reconhecimento cultural da memória imperial integra, assim, uma discussão mais ampla sobre o destino de igrejas históricas, museus, arquivos, sítios arqueológicos e patrimônios tradicionais.
O Brasil não precisa escolher entre sua história imperial, republicana, indígena ou afro-brasileira. Precisa aprender a preservar todas elas.
Num país em que monumentos centenários ainda dependem de intervenções emergenciais e decisões judiciais para resistir ao abandono, a pergunta levantada por Egert vai além do destino da Família Imperial: que responsabilidade uma nação possui diante das memórias que recebeu e pretende transmitir às próximas gerações?
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