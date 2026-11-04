Historiador e jurista Carlos Egert defende reconhecimento cultural da família imperial - Divulgação

Historiador e jurista Carlos Egert defende reconhecimento cultural da família imperial Divulgação

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Publicado 04/11/2026 19:11

Mais de 137 anos após a Proclamação da República, o Brasil ainda enfrenta dificuldades para preservar os testemunhos materiais e imateriais de sua própria formação histórica. Igrejas centenárias ameaçadas, casarões em ruínas, arquivos insuficientemente conservados e referências culturais de comunidades tradicionais expostas à deterioração revelam um problema que ultrapassa governos, ideologias e períodos históricos: a fragilidade das políticas de preservação da memória nacional

É nesse cenário que o escritor, bacharel em Direito e Relações Internacionais e pesquisador histórico Carlos Egert, de 33 anos, presidente do Diretório Monárquico do Brasil, defende a criação de mecanismos legais que permitam reconhecer e valorizar, sob perspectiva estritamente cultural e educativa, o legado histórico da Família Imperial Brasileira.



A proposta tem como referência a antiga Casa Imperial, cuja chefia é reivindicada por Dom Bertrand de Orléans e Bragança, representante do ramo de Vassouras e descendente da dinastia que governou o Brasil entre 1822 e 1889.



Para Egert, a ausência de um reconhecimento institucional específico desse legado evidencia uma contradição na maneira como o país se relaciona com seu passado. Embora edifícios, documentos e objetos relacionados ao período imperial já integrem o patrimônio protegido brasileiro, não existe um reconhecimento federal geral que confira à antiga Casa Imperial, enquanto instituição familiar, uma condição jurídica específica de entidade cultural e educativa.



A questão, segundo sua análise, não consiste em conferir prerrogativas políticas aos descendentes da monarquia, mas em estabelecer mecanismos transparentes de cooperação para a conservação, documentação e divulgação de um patrimônio que também pertence à história coletiva do país.

Uma família histórica e um patrimônio nacional

O Brasil foi uma monarquia constitucional durante 67 anos. Nesse período, ocorreram transformações fundamentais na organização do Estado, na administração pública, na vida parlamentar e na formação de instituições científicas e culturais. Também foi durante o Império que o país atravessou conflitos armados, aprofundou desigualdades sociais e manteve, até 1888, o regime escravista, cuja abolição foi resultado de uma longa mobilização de pessoas escravizadas, abolicionistas e diferentes setores da sociedade.

Para Carlos Egert, preservar a memória imperial não significa construir uma narrativa idealizada daquele período. Ao contrário, exige apresentar suas realizações, contradições e responsabilidades históricas com rigor documental.



A Família Imperial está associada a personagens centrais da história brasileira, como Dom Pedro I, Dom Pedro II e a Princesa Isabel. Documentos, correspondências, retratos, bibliotecas e objetos vinculados à dinastia constituem fontes relevantes para a investigação historiográfica. Entretanto, o valor cultural desses materiais não depende da adesão ao ideal monárquico.



Uma República comprometida com sua própria história, argumenta Egert, deve ser capaz de reconhecer o valor documental e educativo de instituições e personagens anteriores a sua fundação, sem que isso represente qualquer mudança no regime constitucional vigente.

A Constituição já oferece caminhos para o reconhecimento

Do ponto de vista jurídico, a proposta encontra fundamentos nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988. O artigo 215 estabelece o dever estatal de garantir o exercício dos direitos culturais e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Já o artigo 216 reconhece como patrimônio cultural brasileiro os bens materiais e imateriais relacionados à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade.



O dispositivo abrange documentos, obras, objetos, edificações, conjuntos urbanos e referências de valor histórico, artístico e cultural.



Na avaliação jurídica apresentada por Egert, esses fundamentos permitiriam desenvolver uma política pública voltada à preservação de acervos ligados à antiga Casa Imperial, mediante instrumentos já previstos na legislação brasileira.



Uma das possibilidades seria a apresentação de um projeto de lei federal instituindo um programa de preservação e difusão da memória imperial, destinado à pesquisa histórica, digitalização de documentos, exposições, ações educativas e cooperação entre instituições culturais.



Outra alternativa seria a celebração de instrumentos de cooperação entre entidades legalmente constituídas, museus, arquivos públicos, universidades e órgãos de preservação, respeitados os requisitos administrativos e as normas de transparência.



Também seria possível solicitar ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) a avaliação de acervos, referências culturais e bens determinados para eventual inventário, tombamento ou registro, conforme sua natureza e relevância.



A Lei nº 11.904, de 2009, que instituiu o Estatuto de Museus, oferece parâmetros para a organização de instituições dedicadas à conservação, investigação e exposição pública de coleções históricas.



Já a Lei nº 8.313, de 1991, conhecida como Lei Rouanet, estabelece mecanismos de incentivo a projetos de preservação e difusão cultural, sujeitos à análise técnica e aos requisitos legais.



O reconhecimento defendido por Egert, portanto, poderia assumir a forma de uma política de proteção da memória histórica, sem conceder títulos públicos, privilégios hereditários ou funções de Estado aos membros da família.



A memória imperial poderia receber tratamento institucional específico como objeto de pesquisa, preservação e educação. Isso não significaria reconhecer juridicamente uma autoridade monárquica no Brasil republicano.

Igrejas, casarões e museus: quando a memória corre perigo

A discussão proposta por Carlos Egert ganha dimensão concreta diante de episódios recentes de deterioração do patrimônio nacional.





O próprio Iphan informou que já havia identificado problemas de degradação e adotado providências administrativas relacionadas à manutenção do imóvel. Posteriormente, foram anunciados investimentos e intervenções emergenciais para a recuperação da igreja.



No Maranhão, o conjunto arquitetônico do Centro Histórico de São Luís também enfrenta dificuldades. Em agosto de 2026, a Justiça Federal determinou medidas de recuperação de um casarão tombado na Rua Portugal, após ação do Ministério Público Federal que apontou problemas estruturais e risco de desabamento.



Em Manaus, a Igreja de São Sebastião, inaugurada em 1888, precisou ser interditada após o desprendimento de parte de seu forro, em janeiro de 2025. Inspeções posteriores identificaram problemas que exigiram novas intervenções na estrutura e na cobertura.



No Rio de Janeiro, o



Esses episódios possuem circunstâncias e responsabilidades distintas. Em conjunto, porém, evidenciam a necessidade de substituir intervenções exclusivamente emergenciais por políticas permanentes de conservação preventiva. Em fevereiro de 2025, parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Centro Histórico de Salvador, desabou, provocando a morte de uma jovem e deixando outras pessoas feridas. O episódio expôs as consequências potencialmente irreversíveis da conservação insuficiente de monumentos históricos.O próprio Iphan informou que já havia identificado problemas de degradação e adotado providências administrativas relacionadas à manutenção do imóvel. Posteriormente, foram anunciados investimentos e intervenções emergenciais para a recuperação da igreja.No Maranhão, o conjunto arquitetônico do Centro Histórico de São Luís também enfrenta dificuldades. Em agosto de 2026, a Justiça Federal determinou medidas de recuperação de um casarão tombado na Rua Portugal, após ação do Ministério Público Federal que apontou problemas estruturais e risco de desabamento.Em Manaus, a Igreja de São Sebastião, inaugurada em 1888, precisou ser interditada após o desprendimento de parte de seu forro, em janeiro de 2025. Inspeções posteriores identificaram problemas que exigiram novas intervenções na estrutura e na cobertura.No Rio de Janeiro, o incêndio que atingiu o Museu Nacional , em 2018, continua sendo um dos exemplos mais expressivos da vulnerabilidade dos acervos históricos brasileiros. A reconstrução do antigo Paço de São Cristóvão e a retomada gradual das atividades demonstram a importância dos investimentos públicos e privados, mas também a magnitude das perdas que uma tragédia patrimonial pode provocar.Esses episódios possuem circunstâncias e responsabilidades distintas. Em conjunto, porém, evidenciam a necessidade de substituir intervenções exclusivamente emergenciais por políticas permanentes de conservação preventiva.

Indígenas, quilombolas e a história que não pode ser apagada

A preocupação com a memória nacional, sustenta Egert, precisa alcançar igualmente os patrimônios de comunidades indígenas, quilombolas e de outros grupos que contribuíram para a formação do país.

A Constituição de 1988 estabelece proteção específica às manifestações culturais indígenas e afro-brasileiras. Seu artigo 216, parágrafo 5º, determina expressamente o tombamento constitucional dos documentos e sítios que guardam reminiscências históricas dos antigos quilombos.



Essas garantias representam o reconhecimento de que o patrimônio cultural brasileiro não se limita a palácios, igrejas ou monumentos associados às elites políticas.



Territórios tradicionais, sítios arqueológicos, celebrações, conhecimentos ancestrais, línguas indígenas, documentos e espaços de memória também integram o conjunto de referências culturais cuja preservação interessa à sociedade.



Na perspectiva defendida por Carlos Egert, seria contraditório reivindicar proteção à memória da monarquia e ignorar as comunidades que sofreram a escravidão, a violência colonial ou processos históricos de exclusão.



Uma política cultural abrangente deve reconhecer essas diferentes experiências, assegurar a participação das próprias comunidades nas decisões que lhes dizem respeito e garantir que os recursos públicos sejam distribuídos com critérios objetivos.



A preservação da história imperial e a proteção das memórias indígenas e quilombolas não constituem objetivos incompatíveis. São dimensões distintas de um mesmo compromisso com a pluralidade histórica brasileira.

O reconhecimento não exige a volta da monarquia

Um dos pontos centrais da proposta é distinguir três conceitos: memória histórica, reconhecimento cultural e autoridade política.

A Constituição brasileira estabelece a forma republicana de governo. Assim, eventual lei de reconhecimento cultural da memória imperial não poderia atribuir a Dom Bertrand de Orléans e Bragança poderes constitucionais, representação oficial do Estado ou prerrogativas políticas hereditárias.



O caminho juridicamente mais seguro seria reconhecer o interesse público na preservação de bens e atividades culturais vinculados à antiga Casa Imperial, mediante instituições formalmente organizadas e instrumentos sujeitos à fiscalização.



A proposta também precisaria respeitar a pluralidade de interpretações históricas, inclusive as divergências existentes entre os ramos familiares dos descendentes da antiga dinastia.



Para Carlos Egert, o objetivo maior deve ser retirar o patrimônio histórico da esfera das disputas ideológicas e colocá-lo no campo da educação, da pesquisa e do interesse público.



A iniciativa poderia resultar em exposições itinerantes, preservação digital de correspondências, recuperação de fotografias, publicação de fontes documentais e criação de conteúdos didáticos destinados a estudantes e pesquisadores.

Preservar o passado para compreender o futuro

À frente do Diretório Monárquico do Brasil, entidade que atua na divulgação da história imperial e na promoção de iniciativas de memória, Carlos Egert também se dedica à recuperação de fotografias históricas, à pesquisa de periódicos antigos e à produção literária.

Autor de Guia do Monarquista – Vol. 1, publicado pela Editora Filos, o escritor considera que o debate sobre o patrimônio brasileiro precisa ultrapassar as divergências entre republicanos e monarquistas. O desafio, em sua avaliação, está em construir um modelo institucional capaz de assegurar continuidade à conservação de documentos e acervos, independentemente de mudanças de governo.



A proposta de reconhecimento cultural da memória imperial integra, assim, uma discussão mais ampla sobre o destino de igrejas históricas, museus, arquivos, sítios arqueológicos e patrimônios tradicionais.



O Brasil não precisa escolher entre sua história imperial, republicana, indígena ou afro-brasileira. Precisa aprender a preservar todas elas.



Num país em que monumentos centenários ainda dependem de intervenções emergenciais e decisões judiciais para resistir ao abandono, a pergunta levantada por Egert vai além do destino da Família Imperial: que responsabilidade uma nação possui diante das memórias que recebeu e pretende transmitir às próximas gerações?