Corpo resgatado do mar pelos Bombeiros em Itacuruçá é o de Rodrigo Cunha - Divulgação/Reprodução CBMERJ

Corpo resgatado do mar pelos Bombeiros em Itacuruçá é o de Rodrigo Cunha Divulgação/Reprodução CBMERJ

Publicado 04/11/2026 19:40





O caso está registrado na 43ª DP (Guaratiba), responsável pela investigação. Em nota, a corporação informou que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do acidente. “Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos”, afirmou.



Bombeiros localizaram o corpo pouco depois do meio-dia de terça-feira (3), nas proximidades da Ilha de Itacuruçá. Após o resgate, a vítima seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) de Bracuí, em Angra dos Reis, onde passou pelos procedimentos de identificação.



Rodrigo havia desaparecido durante um passeio de lancha na região. A ocorrência mobilizou equipes de salvamento marítimo, mergulhadores e outros profissionais, que percorreram a área desde o dia seguinte ao acidente.



LEIA MAIS: Corpo é encontrado no mar durante buscas por homem desaparecido em Itacuruçá O caso está registrado na 43ª DP (Guaratiba), responsável pela investigação. Em nota, a corporação informou que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do acidente. “Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos”, afirmou.Bombeiros localizaram o corpo pouco depois do meio-dia de terça-feira (3), nas proximidades da Ilha de Itacuruçá. Após o resgate, a vítima seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) de Bracuí, em Angra dos Reis, onde passou pelos procedimentos de identificação.Rodrigo havia desaparecido durante um passeio de lancha na região. A ocorrência mobilizou equipes de salvamento marítimo, mergulhadores e outros profissionais, que percorreram a área desde o dia seguinte ao acidente.

Lancha bateu em formação rochosa



A embarcação de esporte e recreio transportava seis pessoas quando atingiu a Laje do Gato, uma formação rochosa submersa situada na região da Ilha de Itacuruçá, entre as praias do Boi e de Quatiquara.



Com o impacto, o motor da lancha parou. Rodrigo entrou na água para verificar o problema, mas acabou levado pela correnteza e não conseguiu retornar à embarcação.



Os outros cinco ocupantes foram resgatados com vida por uma embarcação particular que passava pelo local. Relatos sobre o acidente apontaram condições de mar agitado naquele momento, o que dificultou a situação após a parada da lancha.



A área onde ocorreu o acidente fica em uma região frequentada por embarcações de passeio. A presença de formações rochosas submersas exige atenção durante a navegação, especialmente em trechos próximos a ilhas e praias.



As buscas por Rodrigo começaram na manhã de segunda-feira (2), após o desaparecimento. Os trabalhos envolveram equipes do 2º Grupamento Marítimo, na Barra da Tijuca, do Destacamento de Bombeiros de Sepetiba e mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento.



A operação também contou com recursos de drones, embarcações locais e apoio da Marinha, por meio da Capitania dos Portos. As equipes concentraram os esforços na área onde Rodrigo havia sido visto pela última vez, realizando buscas tanto na superfície quanto em pontos submersos. Não há informações ainda sobre velório e sepultamento de Rodrigo