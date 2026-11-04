Desenho apontado como o usado pelos alunos para disseminar o símbolo nazista - Reprodução

Desenho apontado como o usado pelos alunos para disseminar o símbolo nazistaReprodução

Publicado 04/11/2026 20:09

O Lycée Molière, escola francesa localizada na Zona Sul, suspendeu dois alunos após identificar a participação deles em um episódio envolvendo o desenho de uma suástica , símbolo associado ao nazismo , em um trabalho de ciências. O caso ocorreu em 1º de outubro e foi divulgado nesta quarta-feira (4).





Segundo a instituição, as famílias dos estudantes foram comunicadas e os dois alunos receberam suspensão assim que os envolvidos foram identificados. O estudante apontado como responsável pelo desenho também terá que participar de atividades educativas sobre ideologias totalitárias.



Em nota para a reportagem de O DIA, o colégio informou que o aluno e seus responsáveis foram convocados para uma reunião com uma comissão educativa. O grupo é formado por representantes da direção, professores, pais e estudantes.



Após avaliar o caso, a comissão decidiu que o jovem deverá participar de ações de reflexão e conscientização. Ele também receberá acompanhamento escolar nos próximos meses.



A escola afirmou que considera essencial garantir um ambiente seguro para todos os estudantes, independentemente de origem, cor da pele, religião, orientação sexual, identidade de gênero, deficiência ou opiniões políticas.



“Por sua própria natureza, a escola e sua comunidade acadêmica repudiam toda e qualquer ideologia que vá contra valores básicos de nossa existência, como diversidade, respeito ao próximo, tolerância e diálogo”, declarou a instituição. A direção também reforçou que o episódio não representa os princípios defendidos pela comunidade escolar.



No posicionamento, o Lycée Molière contestou informações que circularam sobre o caso. A instituição afirmou que não houve vandalismo nem relação do episódio com racismo.



Segundo a escola, o material danificado era um trabalho de ciências elaborado por estudantes, e não uma obra da artista plástica Marcela Bonfim, como teria sido divulgado. A instituição reiterou o repúdio ao ocorrido e afirmou que continuará promovendo um ambiente escolar “exigente, diverso e inclusivo”.



O caso ganhou repercussão após a identificação do desenho da suástica no material escolar. A escola não divulgou os nomes dos estudantes envolvidos nem detalhes adicionais sobre as circunstâncias do episódio. LEIA MAIS: Servente é encontrado morto após três dias desaparecido no Rio Segundo a instituição, as famílias dos estudantes foram comunicadas e os dois alunos receberam suspensão assim que os envolvidos foram identificados. O estudante apontado como responsável pelo desenho também terá que participar de atividades educativas sobre ideologias totalitárias.Em nota para a reportagem de, o colégio informou que o aluno e seus responsáveis foram convocados para uma reunião com uma comissão educativa. O grupo é formado por representantes da direção, professores, pais e estudantes.Após avaliar o caso, a comissão decidiu que o jovem deverá participar de ações de reflexão e conscientização. Ele também receberá acompanhamento escolar nos próximos meses.A escola afirmou que considera essencial garantir um ambiente seguro para todos os estudantes, independentemente de origem, cor da pele, religião, orientação sexual, identidade de gênero, deficiência ou opiniões políticas.“Por sua própria natureza, a escola e sua comunidade acadêmica repudiam toda e qualquer ideologia que vá contra valores básicos de nossa existência, como diversidade, respeito ao próximo, tolerância e diálogo”, declarou a instituição. A direção também reforçou que o episódio não representa os princípios defendidos pela comunidade escolar.No posicionamento, o Lycée Molière contestou informações que circularam sobre o caso. A instituição afirmou que não houve vandalismo nem relação do episódio com racismo.Segundo a escola, o material danificado era um trabalho de ciências elaborado por estudantes, e não uma obra da artista plástica Marcela Bonfim, como teria sido divulgado. A instituição reiterou o repúdio ao ocorrido e afirmou que continuará promovendo um ambiente escolar “exigente, diverso e inclusivo”.O caso ganhou repercussão após a identificação do desenho da suástica no material escolar. A escola não divulgou os nomes dos estudantes envolvidos nem detalhes adicionais sobre as circunstâncias do episódio.

Lei prevê punição para divulgação do nazismo

A legislação brasileira prevê punições para determinadas condutas relacionadas à divulgação do nazismo e à incitação ao preconceito. O artigo 20 da Lei 7.716/1989 estabelece pena de reclusão de um a três anos e multa para quem praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.



Já o parágrafo 1º do mesmo artigo prevê reclusão de dois a cinco anos e multa para quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos como a suástica com a finalidade de divulgar o nazismo.

