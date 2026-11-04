Michel Pereira dos Santos, conhecido como "Bradok" ou "Bracha" - Divulgação

Michel Pereira dos Santos, conhecido como "Bradok" ou "Bracha"Divulgação

Publicado 04/11/2026 21:10 | Atualizado 04/11/2026 21:14

Policiais penais da Divisão de Busca e Recaptura (Recap) do estado do Rio de Janeiro prenderam, na terça-feira (3), um homem condenado por integrar o tráfico de drogas na Favela do Dique, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Michel Pereira dos Santos, conhecido como "Bradok" ou "Bracha", de 33 anos, estava foragido desde 2018 e foi localizado na Rua Alexandrino Pinto, no bairro Parque Fluminense.

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De acordo com a Polícia Civil, Michel foi condenado por tráfico de drogas pela primeira vez em 11 de agosto de 2015. Na ocasião que levou a sua prisão, ele foi havia sido flagrado na Avenida Teixeira Mendes, na Comunidade do Dique, em Gramacho, vendendo maconha e cocaína. Na ocorrência, os agentes também encontraram dois rádios transmissores escondidos dentro de uma máquina de lavar na casa onde ele estava.



Ao ser questionado pelos policiais, Michel afirmou que trabalhava como "vapor", função pela qual recebia R$ 50 por carga de drogas. Posteriormente, passou a atuar como gerente da venda de cocaína na modalidade conhecida como "pó de R$ 30", sob a supervisão do traficante conhecido como "Rato", que dominava o tráfico na comunidade.



Em janeiro de 2018, ele progrediu do regime fechado para o semiaberto. Em junho daquele ano, a Vara de Execuções Penais (VEP) autorizou sua saída temporária para Visita Periódica ao Lar (VPL), em comemoração ao Dia dos Pais. Michel deveria retornar ao sistema prisional até 18 de agosto de 2018, mas não se reapresentou e passou a ser considerado foragido.



Por causa da fuga, havia um mandado de recaptura expedido pela VEP contra ele. Michel cumpria pena de oito anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas.



Após a prisão, nesta terça-feira (3), ele foi encaminhado à 59ª DP (Duque de Caxias) e, posteriormente, levado para uma unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Civil, Michel foi condenado por tráfico de drogas pela primeira vez em 11 de agosto de 2015. Na ocasião que levou a sua prisão, ele foi havia sido flagrado na Avenida Teixeira Mendes, na Comunidade do Dique, em Gramacho, vendendo maconha e cocaína. Na ocorrência, os agentes também encontraram dois rádios transmissores escondidos dentro de uma máquina de lavar na casa onde ele estava.Ao ser questionado pelos policiais, Michel afirmou que trabalhava como "vapor", função pela qual recebia R$ 50 por carga de drogas. Posteriormente, passou a atuar como gerente da venda de cocaína na modalidade conhecida como "pó de R$ 30", sob a supervisão do traficante conhecido como "Rato", que dominava o tráfico na comunidade.Em janeiro de 2018, ele progrediu do regime fechado para o semiaberto. Em junho daquele ano, a Vara de Execuções Penais (VEP) autorizou sua saída temporária para Visita Periódica ao Lar (VPL), em comemoração ao Dia dos Pais. Michel deveria retornar ao sistema prisional até 18 de agosto de 2018, mas não se reapresentou e passou a ser considerado foragido.Por causa da fuga, havia um mandado de recaptura expedido pela VEP contra ele. Michel cumpria pena de oito anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas.Após a prisão, nesta terça-feira (3), ele foi encaminhado à 59ª DP (Duque de Caxias) e, posteriormente, levado para uma unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Denúncias



O Disque Denúncia, em parceria com a Recap/Seppen-RJ, pede a colaboração da população para ajudar as forças de segurança a localizar foragidos da Justiça.

Informações podem ser repassadas pelo telefone (21) 2253-1177, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O anonimato é garantido.



Também é possível fazer denúncias pelos seguintes canais:



Aplicativo Disque Denúncia RJ;

WhatsApp: (21) 2253-1177;

Telefone: 0300-253-1177.