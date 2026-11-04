Ao final do curta, houve um bate-papo sobre educação no trânsito - Mylena Braga

Ao final do curta, houve um bate-papo sobre educação no trânsitoMylena Braga

Publicado 04/11/2026 21:49 | Atualizado 04/11/2026 21:54

Estudantes da Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, Zona Oeste, participaram nesta quarta-feira (4) de uma programação dedicada ao cinema brasileiro . A atividade integra a segunda edição do projeto Semeando Consciência, que leva sessões de curtas-metragens, debates e oficinas audiovisuais a escolas públicas da cidade.





Realizado na semana do Dia Mundial do Cinema, celebrado nesta quinta, 5 de novembro, o encontro reuniu alunos do 8º e 9º anos em uma experiência que utiliza a linguagem audiovisual para estimular reflexões sobre segurança viária, mobilidade e direito à cidade.



A programação contou com a exibição de produções nacionais selecionadas a partir do tema da segurança no trânsito. Após as sessões, conversas mediadas por parceiros institucionais aproximaram as histórias apresentadas nos filmes da realidade dos estudantes, incluindo seus deslocamentos cotidianos e a relação com os territórios onde vivem.



A iniciativa busca ampliar o contato dos jovens com o cinema brasileiro e incentivar a interpretação crítica de conteúdos audiovisuais. A proposta também abre espaço para que os alunos compartilhem experiências e discutam atitudes responsáveis no trânsito.



“Para muitos jovens, a escola pode ser o primeiro espaço de encontro com o cinema brasileiro. Por isso, realizar essa programação na semana do Dia Mundial do Cinema tem um significado especial para nós. Além de assistir aos filmes e conversar sobre as histórias apresentadas, os estudantes poderão experimentar, na prática, como uma produção audiovisual é criada”, afirma Janaina Pires, sócia-diretora da MKT Social Innovation.



LEIA MAIS: Humorista é processado por colégio após denúncia sobre funcionário Realizado na semana do Dia Mundial do Cinema, celebrado nesta quinta, 5 de novembro, o encontro reuniu alunos do 8º e 9º anos em uma experiência que utiliza a linguagem audiovisual para estimular reflexões sobre segurança viária, mobilidade e direito à cidade.A programação contou com a exibição de produções nacionais selecionadas a partir do tema da segurança no trânsito. Após as sessões, conversas mediadas por parceiros institucionais aproximaram as histórias apresentadas nos filmes da realidade dos estudantes, incluindo seus deslocamentos cotidianos e a relação com os territórios onde vivem.A iniciativa busca ampliar o contato dos jovens com o cinema brasileiro e incentivar a interpretação crítica de conteúdos audiovisuais. A proposta também abre espaço para que os alunos compartilhem experiências e discutam atitudes responsáveis no trânsito.“Para muitos jovens, a escola pode ser o primeiro espaço de encontro com o cinema brasileiro. Por isso, realizar essa programação na semana do Dia Mundial do Cinema tem um significado especial para nós. Além de assistir aos filmes e conversar sobre as histórias apresentadas, os estudantes poderão experimentar, na prática, como uma produção audiovisual é criada”, afirma Janaina Pires, sócia-diretora da MKT Social Innovation.

Estudantes terão contato com produção audiovisual

A programação seguirá na Escola Municipal Rosa da Fonseca nos dias 12 e 13 de novembro, com oficinas práticas de introdução ao audiovisual. As atividades serão conduzidas pela Escola Brasileira de Audiovisual (EBAV) e apresentarão conceitos básicos de roteiro, produção, fotografia e som.



Durante os encontros, os estudantes serão estimulados a desenvolver narrativas de forma colaborativa, com temas relacionados à segurança viária e às próprias experiências. A proposta é transformar os jovens em criadores de conteúdo, explorando novas maneiras de comunicar ideias e histórias.



Dirigida pelo cineasta Sergio Assis, a EBAV atua na formação, produção e difusão do audiovisual brasileiro, com foco na democratização do acesso ao cinema e na valorização de narrativas produzidas a partir da periferia.



O projeto também prevê a distribuição de cartilhas educativas às famílias, para ampliar as discussões sobre segurança no trânsito para além do ambiente escolar.





Iniciativa chegará a outra escola da região

No dia 23 de novembro, o Semeando Consciência realizará uma nova programação de cinema na Escola Municipal Visconde de Porto Seguro, em Jardim Sulacap. Nos dias 24 e 25, os estudantes participarão de oficinas práticas conduzidas pela EBAV.



A expectativa é alcançar mais de 160 alunos das duas unidades públicas. O percurso proposto pelo projeto começa com a exibição de filmes e os debates, seguindo para a experimentação da linguagem audiovisual.



Além das atividades nas escolas, a iniciativa promoveu, em outubro, um workshop gratuito e on-line de alfabetização audiovisual voltado a educadores que atuam do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A formação contou com quatro encontros e buscou oferecer ferramentas para o uso do cinema em sala de aula.



O Semeando Consciência aposta no audiovisual como instrumento de educação, reflexão e participação. Ao aproximar filmes nacionais do cotidiano escolar, o projeto busca ampliar o repertório cultural dos estudantes, estimular a leitura crítica das imagens e fortalecer o protagonismo juvenil.

