Chuva torrencial: carro sendo arrastado pela força da água - Reprodução/Rede Social

Chuva torrencial: carro sendo arrastado pela força da água Reprodução/Rede Social

Publicado 05/11/2026 06:49



A forte chuva que atingiu o Rio entre o fim da noite de quarta (4) e a madrugada desta quinta-feira (5), acompanhada de raios e trovões, provocou alagamentos em diferentes pontos do município. Por volta da meia-noite, a Defesa Civil chegou a emitir um alerta à população por SMS e WhatsApp, informando sobre a previsão de pancadas de chuva e descargas elétricas.

Na Rocinha, na Zona Sul, carros e motos foram arrastados pela força da água. Moradores de Rio das Pedras, na Zona Sudoeste, também enfrentaram alagamentos e dificuldades para circular durante o temporal. Em alguns pontos, a água chegou à altura dos joelhos.



Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Cavaliere informou que a cidade permanece no Estágio 2 do Protocolo de Calor desde as 11h de terça-feira (3). Segundo ele, núcleos de chuva forte atingiram diferentes regiões do município durante a madrugada, com maiores volumes em Guaratiba, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, Alto da Boa Vista e Rocinha.



"Esses núcleos já estão se deslocando para a Baía de Guanabara. Os radares indicam uma nova linha de instabilidade que se formou sobre o Médio Paraíba e a Baía de Sepetiba e pode avançar para a Zona Oeste do município, com previsão de novas pancadas de chuva forte na próxima hora", afirmou.



Ao todo, oito bolsões d'água chegaram a ser registrados e já foram desfeitos. Outros dois permaneciam ativos nos seguintes pontos:



- Avenida das Américas, na altura do Terminal BRT Recreio, no Recreio dos Bandeirantes;

- Avenida Canal Arroio Pavuna, na altura da Avenida José Wilker, em Jacarepaguá.



Também foram registradas três quedas de árvores em três pontos da cidade:



- Estrada do Joá, nos dois sentidos, na altura do Mirante;

- Estrada da Canoa, em São Conrado;

- Rua Miguel Pereira, na altura da Rua Embaixador Morgan, no Humaitá.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, nesta quinta-feira (5), áreas de instabilidade em conjunto com a aproximação de uma frente fria deixarão o tempo instável na cidade do Rio. A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde, podendo vir com raios e rajadas de vento moderado a forte. As temperaturas apresentarão elevação, com máxima prevista de 38°C.

Veja os maiores acumulados de chuva - entre 23h45 e 5h45



1) Barra/Riocentro: 73,6mm

2) Grota Funda: 70,6 mm

3) Alto da Boa Vista: 57,4 mm

4) Recreio dos Bandeirantes: 50,0 mm

5) Jacarepaguá/Cidade de Deus: 48,0 mm



Em apenas uma hora, as estações da Barra/Riocentro e da Grota Funda chegaram a registrar mais de 50 mm de chuva. Os volumes são classificados como muito forte na escala utilizada pela prefeitura.

Recomendações em caso de chuvas intensas



– Em caso de alagamento, não force a travessia de carro, a pé ou de bicicleta. Há riscos como correnteza, objetos cortantes, buracos e/ou doenças;

– Não fique na beira de córregos e rios;

– Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos;

– Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos.



Registro de ventos moderados

– Entre 23h e 00h, na estação Marambaia (41,8 km/h). Fonte: Inmet

– Entre 00h e 01h, na estação Forte de Copacabana (51,5 km/h). Fonte: Inmet

– Entre 00h e 01h, na estação Vila Militar (40,0 km/h). Fonte: Inmet

– Entre 01h e 02h, na estação Forte de Copacabana (46,8 km/h). Fonte: Inmet

– Entre 01h e 02h, na estação Marambaia (45,0 km/h). Fonte: Inmet

– Entre 01h e 02h, na estação Jacarepaguá (42,1 km/h). Fonte: Inmet

– Entre 01h e 02h, no Aeródromo da Base Aérea de Santa Cruz (40,7 km/h). Fonte: Redemet



Recomendações em caso de ventos fortes

Em casa:



- Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

- Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

- Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

- Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

- Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:

- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

- Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.