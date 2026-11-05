Cabine do motorista tomada pelas chamas e pista chegou a fechar - Reprodução / Redes Sociais

Cabine do motorista tomada pelas chamas e pista chegou a fecharReprodução / Redes Sociais

Publicado 05/11/2026 08:30

A pista marginal chegou a ser totalmente interditada durante o atendimento da ocorrência e foi parcialmente liberada por volta das 20h. O evento foi encerrado às 3h desta quinta-feira (5), após a chegada da empresa responsável pela carreta e a conclusão dos procedimentos necessários para a remoção do veículo.



Ainda não há informações sobre o que originou as chamas. Também não se sabe o que o caminhão transportava.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a cabine do motorista tomada pelas chamas, que chegaram a avançar para o baú.

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