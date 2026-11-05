Cabine do motorista tomada pelas chamas e pista chegou a fecharReprodução / Redes Sociais
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De acordo com a concessionária Ecovias Rio Minas, responsável por administrar o trecho, o incêndio começou por volta das 19h30. As equipes da atuaram em conjunto com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e as chamas foram controladas. Não houve vítimas.
Ainda não há informações sobre o que originou as chamas. Também não se sabe o que o caminhão transportava.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a cabine do motorista tomada pelas chamas, que chegaram a avançar para o baú.
Carreta pega fogo na Via Dutra, na altura da Pavuna Imagens: Reprodução / Redes Sociais https://t.co/4DjXylvtdE— Jornal O Dia (@jornalodia) November 5, 2026
Polícia investiga morte de turista baleado na Via Dutra
O caso aconteceu no último sábado (31). Daniel havia viajado para o Rio junto com dois amigos. De acordo com familiares, quando o carro do professor transitava por Nova Iguaçu, um outro automóvel piscou o farol pedindo passagem.
Ainda segundo a família, o motorista do veículo da vítima saiu do caminho e o segundo automóvel foi para a frente de um caminhão de carga, o obrigando a reduzir a velocidade.
Com a redução, o piloto do carro de Daniel ultrapassou os outros dois veículos. Logo depois, os criminosos, que estariam no automóvel que fechou o caminhão, teriam emparelhado com o carro dos turistas e atirado quatro vezes. Um dos disparos acertou o professor na região da axila direita. Parentes afirmaram que ele estava dormindo durante a ocorrência.
Daniel chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas, conforme informado pela prefeitura da cidade, deu entrada já sem vida na unidade. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do município.
A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, a perícia já foi feita e outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.
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