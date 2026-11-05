Blindados em ação na operação no Andaraí, Zona Norte do Rio - Divulgação / Polícia Militar

Blindados em ação na operação no Andaraí, Zona Norte do RioDivulgação / Polícia Militar

Publicado 05/11/2026 09:00 | Atualizado 05/11/2026 14:56

A Polícia Militar realizou operações em diferentes pontos do Rio na manhã desta quinta-feira (5). Na Zona Sudoeste, agentes estão presentes nas comunidades César Maia, Coroado e Fontela, em Vargem Pequena; Pombo Sem Asa, em Vargem Grande; e Tirol, na Freguesia. Já na Zona Oeste, policiais fazem buscas na Vila Kennedy, enquanto na Zona Norte, as autoridades realizam incursões no Andaraí. Unidades de Saúde e Educação destas regiões sofreram impactos.

Segundo a PM, a ação na Vila Kennedy resultou na retirada de diversas barricadas do local. Além disso, drogas foram apreendidas no Andaraí.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que 16 escolas foram impactadas na Vila Kennedy, além de quatro colégios no Andaraí, onde as equipes usam ao menos três veículos blindados, conforme mostra imagens divulgadas pela corporação.

"As unidades estão em atendimento presencial nas regiões Tirol, César Maia, Coroado, Fontela e Pombo Sem Asa", destaca comunicado da SME, sobre a Zona Sudoeste.

Já a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que duas unidades de Atenção Primária na região da Vila Kennedy suspenderam o funcionamento. No Andaraí, uma unidade também suspendeu as atividades, enquanto outras duas mantiveram o funcionamento, mas sem atividades externas, como as visitas domiciliares.

"Uma unidade de Atenção Primária que atende Engenho da Rainha mantém o funcionamento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas", finaliza a pasta, em comunicado. As unidades seguem funcionando normalmente na Freguesia e Vargens.

As unidades de saúde e escolas estaduais nos locais alvos das operações também não tiveram atividades alteradas.

Operações foram realizadas nesta quarta

A corporação tem realizado uma série de operações em outros locais da cidade nesta semana. Conforme a PM, durante buscas na comunidade Bairro 13, em Irajá, nesta quarta-feira (4), equipes foram atacadas a tiros por criminosos. Os policiais reagiram e, após uma varredura, localizaram dois suspeitos em posse de dois fuzis, de calibres 5.56 e AR-10, um rádio comunicador e entorpecentes. Um dos detidos ficou ferido durante o confronto e acabou levado para uma unidade de saúde da região.

A operação também buscou desobstruir vias que dificultam a circulação de moradores e o acesso de serviços públicos à região.



O planejamento previu incursões em diferentes pontos da comunidade, com a participação de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e de setores de Inteligência do 41º BPM. A ação contou ainda com o apoio do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR).

Além disso, três homens foram presos durante uma operação da Polícia Militar na Comunidade do Barbante, na Ilha do Governador. Segundo a corporação, policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) participaram da ação, que terminou, ainda, com a apreensão de uma pistola calibre 9 mm, um fuzil 5.56, carregadores e entorpecentes.



A corporação também realizou uma operação na comunidade do Furquim Mendes, Zona Norte, e no Terreirão, no Recreio, Zona Sudoeste, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, localizar criminosos, recuperar veículos roubados e desobstruir vias públicas.