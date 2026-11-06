Enem será realizado no próximo domingo (8) - Divugação/Inep

Enem será realizado no próximo domingo (8)Divugação/Inep

Publicado 06/11/2026 07:00



Com a aproximação do Enem , marcado para o próximo domingo (8), estudantes entram na fase decisiva da preparação. A poucos dias das provas, o desafio passa a ser organizar a revisão, identificar os conteúdos que ainda precisam de atenção, definir estratégias para distribuir o tempo durante o exame e evitar erros na redação. Para especialistas em educação, a reta final exige equilíbrio e foco no que pode efetivamente contribuir para o desempenho dos candidatos.

Estratégias de preparação



Para Erica Camilo, coordenadora do Colégio Marista São José – Barra, o ideal é manter uma rotina de estudos organizada, com foco nos conteúdos de maior dificuldade e na resolução de exercícios e provas anteriores.



"Na reta final, o estudante precisa ter clareza sobre o que ainda precisa revisar e, principalmente, sobre o que é possível fazer até a prova. Não é o momento de tentar aprender tudo novamente, mas de consolidar conhecimentos, retomar conteúdos importantes e perceber quais pontos ainda geram insegurança. Um planejamento possível de ser cumprido ajuda a diminuir a ansiedade e dá mais segurança para o estudante", explica.



Segundo a especialista, nos últimos dias, a orientação é priorizar a revisão de conteúdos já estudados, com o auxílio de mapas mentais, resumos, fichas e listas de exercícios. A resolução de questões também ajuda a identificar erros e direcionar melhor o tempo disponível.



"Quando o estudante resolve uma prova anterior, ele não está apenas revisando conteúdo. Ele está conhecendo o estilo da avaliação, entendendo como as questões são apresentadas e percebendo como administra o próprio tempo. Por isso, vale muito a pena olhar para os erros e entender por que determinada questão não foi acertada, em vez de simplesmente conferir o gabarito e seguir para a próxima", afirma a coordenadora.



Amanda Voivodic, gerente de Conteúdo da FTD Educação, portal digital gratuito voltado à preparação de estudantes, acrescenta que o Enem exige mais do que memorização. Para ela, é preciso desenvolver estratégias para resolver as questões e administrar o tempo de prova.



Para ter sucesso, ela destaca que o estudante deve se apoiar em dois pilares essenciais:



"O primeiro é entender a lógica da correção, que chamamos de TRI (a Teoria de Resposta ao Item). O Enem premia a coerência pedagógica. Isso significa que a prioridade do candidato deve ser garantir os acertos nas questões fáceis e médias. Se ele erra as questões mais básicas e acerta as difíceis, o sistema entende como chute e joga a nota lá para baixo. Então, a primeira estratégia é treinar o olhar para identificar e resolver rapidamente aquilo que é mais acessível", ressalta.



O segundo pilar seria o domínio do modelo de questões. "O exame avalia habilidades a partir de situações-problema. Não basta decorar conceito, é preciso aplicar o conhecimento em contextos práticos, partindo da leitura dos textos-base propostos em cada uma das questões", destaca.



Amanda reforça a ideia da coordenadora e aconselha os jovens a desacelerarem nesta reta final. "Faltam poucos dias para o exame e tentar aprender conteúdos complexos do zero só vai gerar ansiedade. O estudante precisa de dormir bem, alinhar a sua rotina, comer bem para garantir que no dia da prova vai estar bem disposto".



Controle do tempo



O controle do tempo é uma das preocupações dos candidatos, especialmente em exames extensos, como o Enem. Os simulados ajudam a identificar quanto tempo costuma ser gasto na leitura dos textos, na resolução das questões e na redação, além de permitir que o estudante teste diferentes estratégias.



Segundo Erica, também é importante entender que não existe necessariamente uma ordem única para responder às questões. Cada estudante pode testar estratégias durante os simulados e identificar aquela que melhor funciona para seu ritmo e perfil.



“Controlar o tempo não significa correr durante toda a prova. Significa saber administrar o ritmo e reconhecer quando uma questão está consumindo mais tempo do que deveria. O estudante precisa chegar ao exame com uma estratégia que tenha sido testada anteriormente, para que possa fazer escolhas com mais tranquilidade e não precise descobrir como organizar o tempo apenas no momento da prova”, orienta Erica.



Já Amanda acrescenta que a regra de ouro é bem simples: o candidato tem em média 3 minutos por questão. "Leu o enunciado, não entendeu rapidamente ou percebeu que o caminho é muito longo, é melhor pular. Marca para depois voltar. O erro mais fatal no Enem é gastar 10 minutos numa única questão difícil. Aí o estudante acaba por deixar as questões fáceis em branco e, no final, tem a nota prejudicada pela TRI", reforça.



Para ela, no primeiro dia, a tática fundamental é nunca deixar a redação para o momento final. "O ideal é ler o tema logo no início, estruturar um rascunho das ideias, resolver um bloco de questões de linguagens ou humanas para arejar a mente, e só então voltar para passar o texto a limpo. Assim, o candidato gere não apenas o relógio, mas também o seu cansaço mental."



Gabriella Jardim, professora de redação da Escola Eleva, recomenda começar justamente pela redação, por ser a parte que mais demanda tempo e que precisa da mente bem descansada.

"Feito o rascunho, o ideal é selecionar e fazer as questões fáceis e médias de Humanas e Linguagens, justamente por serem as que mais prejudicariam a pontuação em caso de erro, de acordo com a lógica do TRI. Depois, revisar a redação, ajustar o que for necessário e passar a limpo o texto. Por fim, resolver as questões difíceis da prova e, se sobrarem alguns minutos, ler novamente a produção textual para acrescentar alguma vírgula ou acento esquecidos", afirma.

Erros comuns na redação

Amanda aponta três erros comuns na redação que podem comprometer a nota dos candidatos, mas que são possíveis de evitar com planejamento.



"O primeiro e mais fatal é o tangenciamento do tema, o que chamamos de fuga parcial. Isso acontece quando o estudante lê a proposta rápido demais e foca apenas no assunto geral. Se o tema fala sobre 'Os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil', por exemplo, não basta escrever apenas sobre religião. É obrigatório abordar os caminhos para o combate nesse cenário brasileiro. A dica de ouro aqui para evitar isso é sempre sublinhar todas as palavras-chave da frase-tema. A frase-tema é a dica e precisa ser seguida integralmente”, diz.



O segundo seria a falta de um projeto de texto, o que afeta sempre a coerência do começo, meio e fim. "Isso acontece quando os parágrafos não conversam entre si, ou quando o estudante discute um problema no desenvolvimento e propõe uma solução totalmente desconexa na conclusão. Então, para evitar isso, o estudante precisa definir qual será a sua tese antes de começar a escrever. Assim, garante que os argumentos sustentam a sua ideia do início ao fim", frisa.



O terceiro erro clássico, segundo a especialista, está na proposta de intervenção. “Muitos estudantes perdem pontos com soluções genéricas, como 'Ah, o governo deve conscientizar a população'. A banca do ENEM, quando corrige a prova, exige uma solução prática e completa que responda a cinco perguntas: quem vai agir, o que vai ser feito e como será feito? Isso tem de estar na ponta da língua, tem de cumprir esse checklist. Vamos lá: quem vai agir, o que vai ser feito e como será feito?”, finaliza.



Gabriela refoça ainda que é fundamental estar atento às etapas que precisam ser cumpridas a cada parágrafo.

"Na introdução, o mais comum é o candidato esquecer de evidenciara sua tese. No desenvolvimento, por sua vez, é importante apresentar a causa e a consequência do problema escolhido para ser trabalhado, bem como explicar o repertório sociocultural, relacionando-o ao argumento. Por fim, na conclusão, lembrar de conferir se o detalhamento da intervenção está explícito para o corretor. Também é fundamental fiscalizar possíveis erros gramaticais, como pontuação e grafia. Cabe lembrar que rasuras não tiram ponto. Então, se preciso for, vale riscar o erro e consertar para evitar perder pontos sem necessidade", destaca.

Dicas



À medida que a prova se aproxima, o cuidado com a rotina ganha importância. Virar noites estudando ou aumentar excessivamente a carga de estudos pode comprometer a concentração e o desempenho.



Na véspera, a recomendação é fazer uma revisão mais leve, separar os documentos e materiais necessários, conferir o local de prova e organizar o deslocamento.

"Antecipar essas questões ajuda a evitar imprevistos e permite que o estudante chegue ao exame com mais tranquilidade", diz Erica.

O mesmo é destacado pela professora de redação. "O mais importante é manter uma rotina de qualidade: boas horas de sono, bastante hidratação, atividade física e o que mais ajudar a aliviar aansiedade. Esta última semana é muito mais sobre se preparar para estar inteiro e focado na prova, pois o estudo qualitativo já foi feito ao longo do ano. Revisar apenas pontos relevantes, mas não desperdiçar momentos importantes de descanso tentando aprender tudo nestes poucos dias. Um corpo descansado será mais produtivo que uma mente exausta", finaliza Gabriella.