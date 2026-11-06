Enem será realizado no próximo domingo (8)Divugação/Inep
Estratégias de preparação
"Na reta final, o estudante precisa ter clareza sobre o que ainda precisa revisar e, principalmente, sobre o que é possível fazer até a prova. Não é o momento de tentar aprender tudo novamente, mas de consolidar conhecimentos, retomar conteúdos importantes e perceber quais pontos ainda geram insegurança. Um planejamento possível de ser cumprido ajuda a diminuir a ansiedade e dá mais segurança para o estudante", explica.
Segundo a especialista, nos últimos dias, a orientação é priorizar a revisão de conteúdos já estudados, com o auxílio de mapas mentais, resumos, fichas e listas de exercícios. A resolução de questões também ajuda a identificar erros e direcionar melhor o tempo disponível.
"Quando o estudante resolve uma prova anterior, ele não está apenas revisando conteúdo. Ele está conhecendo o estilo da avaliação, entendendo como as questões são apresentadas e percebendo como administra o próprio tempo. Por isso, vale muito a pena olhar para os erros e entender por que determinada questão não foi acertada, em vez de simplesmente conferir o gabarito e seguir para a próxima", afirma a coordenadora.
Amanda Voivodic, gerente de Conteúdo da FTD Educação, portal digital gratuito voltado à preparação de estudantes, acrescenta que o Enem exige mais do que memorização. Para ela, é preciso desenvolver estratégias para resolver as questões e administrar o tempo de prova.
Para ter sucesso, ela destaca que o estudante deve se apoiar em dois pilares essenciais:
"O primeiro é entender a lógica da correção, que chamamos de TRI (a Teoria de Resposta ao Item). O Enem premia a coerência pedagógica. Isso significa que a prioridade do candidato deve ser garantir os acertos nas questões fáceis e médias. Se ele erra as questões mais básicas e acerta as difíceis, o sistema entende como chute e joga a nota lá para baixo. Então, a primeira estratégia é treinar o olhar para identificar e resolver rapidamente aquilo que é mais acessível", ressalta.
O segundo pilar seria o domínio do modelo de questões. "O exame avalia habilidades a partir de situações-problema. Não basta decorar conceito, é preciso aplicar o conhecimento em contextos práticos, partindo da leitura dos textos-base propostos em cada uma das questões", destaca.
Amanda reforça a ideia da coordenadora e aconselha os jovens a desacelerarem nesta reta final. "Faltam poucos dias para o exame e tentar aprender conteúdos complexos do zero só vai gerar ansiedade. O estudante precisa de dormir bem, alinhar a sua rotina, comer bem para garantir que no dia da prova vai estar bem disposto".
Controle do tempo
Segundo Erica, também é importante entender que não existe necessariamente uma ordem única para responder às questões. Cada estudante pode testar estratégias durante os simulados e identificar aquela que melhor funciona para seu ritmo e perfil.
“Controlar o tempo não significa correr durante toda a prova. Significa saber administrar o ritmo e reconhecer quando uma questão está consumindo mais tempo do que deveria. O estudante precisa chegar ao exame com uma estratégia que tenha sido testada anteriormente, para que possa fazer escolhas com mais tranquilidade e não precise descobrir como organizar o tempo apenas no momento da prova”, orienta Erica.
Já Amanda acrescenta que a regra de ouro é bem simples: o candidato tem em média 3 minutos por questão. "Leu o enunciado, não entendeu rapidamente ou percebeu que o caminho é muito longo, é melhor pular. Marca para depois voltar. O erro mais fatal no Enem é gastar 10 minutos numa única questão difícil. Aí o estudante acaba por deixar as questões fáceis em branco e, no final, tem a nota prejudicada pela TRI", reforça.
Para ela, no primeiro dia, a tática fundamental é nunca deixar a redação para o momento final. "O ideal é ler o tema logo no início, estruturar um rascunho das ideias, resolver um bloco de questões de linguagens ou humanas para arejar a mente, e só então voltar para passar o texto a limpo. Assim, o candidato gere não apenas o relógio, mas também o seu cansaço mental."
Erros comuns na redação
"O primeiro e mais fatal é o tangenciamento do tema, o que chamamos de fuga parcial. Isso acontece quando o estudante lê a proposta rápido demais e foca apenas no assunto geral. Se o tema fala sobre 'Os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil', por exemplo, não basta escrever apenas sobre religião. É obrigatório abordar os caminhos para o combate nesse cenário brasileiro. A dica de ouro aqui para evitar isso é sempre sublinhar todas as palavras-chave da frase-tema. A frase-tema é a dica e precisa ser seguida integralmente”, diz.
O segundo seria a falta de um projeto de texto, o que afeta sempre a coerência do começo, meio e fim. "Isso acontece quando os parágrafos não conversam entre si, ou quando o estudante discute um problema no desenvolvimento e propõe uma solução totalmente desconexa na conclusão. Então, para evitar isso, o estudante precisa definir qual será a sua tese antes de começar a escrever. Assim, garante que os argumentos sustentam a sua ideia do início ao fim", frisa.
O terceiro erro clássico, segundo a especialista, está na proposta de intervenção. “Muitos estudantes perdem pontos com soluções genéricas, como 'Ah, o governo deve conscientizar a população'. A banca do ENEM, quando corrige a prova, exige uma solução prática e completa que responda a cinco perguntas: quem vai agir, o que vai ser feito e como será feito? Isso tem de estar na ponta da língua, tem de cumprir esse checklist. Vamos lá: quem vai agir, o que vai ser feito e como será feito?”, finaliza.
Dicas
Na véspera, a recomendação é fazer uma revisão mais leve, separar os documentos e materiais necessários, conferir o local de prova e organizar o deslocamento.
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