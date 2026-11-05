Entorpecente foi encontrado em estufa clandestina no Morro do Cruz - Divulgação / Polícia Militar

Entorpecente foi encontrado em estufa clandestina no Morro do CruzDivulgação / Polícia Militar

Publicado 05/11/2026 10:36

Policiais militares apreenderam 66 pés de maconha em uma estufa clandestina localizada na Rua Glícia, no Morro do Cruz, no Andaraí , Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (4). A ação aconteceu durante uma operação nas comunidades do Borel e Casa Branca, que tinha como objetivo a preservação da ordem pública, a repressão ao tráfico de drogas e o combate a outras práticas ilícitas, conforme a corporação.

A apreensão foi conduzida por agentes da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) do Borel. As autoridades, que não informaram se houve presos, encaminharam o caso à 19ª DP (Tijuca).

Nova operação no Andaraí

Além das incursões desta quarta-feira, a Polícia Militar também realiza, nesta quinta-feira (5), outra operação no Andaraí. Além do local, agentes estão presentes nas comunidades César Maia, Coroado e Fontela, em Vargem Pequena; Pombo Sem Asa, em Vargem Grande; e Tirol, na Freguesia. Já na Zona Oeste, policiais fazem buscas na Vila Kennedy.

Até o momento, não há registros de prisões ou apreensões, mas unidades de Saúde e Educação destas regiões sofreram impactos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que 16 escolas foram impactadas na Vila Kennedy, além de quatro colégios no Andaraí, onde as equipes usam ao menos três veículos blindados, conforme mostra imagens divulgadas pela corporação.

"As unidades estão em atendimento presencial nas regiões Tirol, César Maia, Coroado, Fontela e Pombo Sem Asa", destaca comunicado da SME, sobre a Zona Sudoeste.

Já a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que duas unidades de Atenção Primária na região da Vila Kennedy suspenderam o funcionamento. No Andaraí, uma unidade também suspendeu as atividades, enquanto outras duas mantiveram o funcionamento, mas sem atividades externas, como as visitas domiciliares.

"Uma unidade de Atenção Primária que atende Engenho da Rainha mantém o funcionamento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas", finaliza a pasta, em comunicado. As unidades seguem funcionando normalmente na Freguesia e Vargens.

As unidades de saúde e escolas estaduais nos locais alvos das operações também não tiveram atividades alteradas.

Incursão termina com tiroteio

A PM ainda realizou outras operações na quarta-feira. Em uma delas, durante buscas na comunidade Bairro 13, em Irajá, equipes foram atacadas a tiros por criminosos. Os policiais reagiram e, após uma varredura, localizaram dois suspeitos em posse de dois fuzis, de calibres 5.56 e AR-10, um rádio comunicador e entorpecentes. Um dos detidos ficou ferido durante o confronto e acabou levado para uma unidade de saúde da região.