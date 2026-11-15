O caso Henry Borel chamou muita atenção para a violência contra crianças e adolescentes - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

O caso Henry Borel chamou muita atenção para a violência contra crianças e adolescentesReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 15/11/2026 00:00 | Atualizado 15/11/2026 07:47

fotogaleria



O painel de dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostra que, só no ano passado, foram mais de 304 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes, com cerca de 1,8 milhão de violações de direitos. As mães aparecem como suspeitas em 171.942 denúncias. Eles deveriam ser protegidas por quem os colocou no mundo. Mas, para milhares de crianças e adolescentes brasileiros , o perigo pode estar bem perto: dentro da própria casa. Como exemplo a Lei Henry Borel, criada por causa do assassinato do menino de mesmo nome, cujos suspeitos são sua mãe, Monique Medeiros, e o então padrasto, o ex-vereador Jairinho. O Brasil tem hoje 55 milhões de brasileiros com menos de 18 anos de idade. Somente nos quatro primeiros meses de 2026, foram registradas 115.814 denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).A maioria das vítimas é do sexo feminino e a casa onde residem a vítima e o suspeito segue sendo o principal lugar de ocorrência das agressões. A faixa etária mais afetada vai de 4 a 8 anos de idade, mas isso não significa que a incidência nas outras faixas etárias seja menor. Os dados foram apresentados em junho deste ano na Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado sobre o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes.O painel de dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostra que, só no ano passado, foram mais de 304 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes, com cerca de 1,8 milhão de violações de direitos. As mães aparecem como suspeitas em 171.942 denúncias.

"O aumento dos casos de violência contra crianças e adolescentes evidencia a necessidade de fortalecer os mecanismos de proteção e denúncia. É fundamental que a família, a sociedade e o poder público atuem em conjunto para identificar sinais de violência e garantir que os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente sejam efetivamente respeitados”, considera o advogado Fernando Félix. "A proteção da infância é uma responsabilidade coletiva, é um dever de todos", completa o especialista em Direito de Família.



Já a presidente da CDH, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), afirmou que os casos notificados representam menos de 10% da realidade. Em entrevista ao site do Senado Federal, declarou na ocasião: "Nós estamos vivendo uma pandemia. O Brasil precisa entender como isso é grave". A coordenadora de Enfrentamento às Violências do MDHC, Célia Carvalho Nahas, disse que o governo pretende entregar até o fim do ano cinco planos nacionais atualizados e duas novas políticas para a área. Ela defendeu a união de vários órgãos, no que chamou de “uma aldeia” para proteger as crianças.



No Rio, a representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fernanda Alves Melo, falou em criar um protocolo de enfrentamento e capacitar os Conselhos Tutelares. Também informou que o plano municipal contra a violência sexual, de 2021, deve ser revisado.



Como denunciar:



Disque 100: gratuito, funciona 24 horas por dia e aceita denúncias anônimas.



Conselho Tutelar: procure a unidade da sua cidade ou região.



Polícia Militar (190): indicado para casos de agressão em andamento ou emergências.

'Direito à proteção integral'



Em entrevista ao jornal O Dia, a advogada criminalista Silvana Campos fala mais sobre o assunto:

O Dia: Quando a violência contra crianças e adolescentes acontece dentro de casa, quais são os direitos garantidos pela legislação brasileira e quais medidas protetivas podem ser adotadas para afastar o agressor e garantir a segurança da vítima?



Silvana Campos: A legislação brasileira assegura à criança e ao adolescente o direito à proteção integral, à dignidade e à integridade física e psicológica. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei Henry Borel (Lei 14.344/2022) estabelecem mecanismos para prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra esse público.



Entre as medidas protetivas previstas estão o afastamento do agressor do lar, a proibição de aproximação e contato com a vítima, a suspensão ou restrição das visitas e o encaminhamento do adolescente para atendimento psicológico e acompanhamento pela rede de proteção.



A prioridade deve ser sempre preservar a segurança da vítima. Quando há violência dentro de casa, é fundamental que o Poder Judiciário avalie a possibilidade de afastar o agressor, evitando que o adolescente seja obrigado a deixar seu ambiente familiar e sua rotina em razão da violência sofrida.



O Dia: Quando o agressor é o pai, a mãe ou outro familiar responsável pela criança ou adolescente, como funciona a responsabilização criminal e quais consequências podem existir em relação à guarda, à convivência familiar e ao poder familiar?



Silvana Campos: O vínculo familiar não isenta ninguém de responder criminalmente por uma agressão. Quando o autor da violência é o pai, a mãe ou outro responsável, ele poderá responder pelos crimes correspondentes à conduta praticada, como lesão corporal, ameaça, maus-tratos, violência psicológica ou crimes sexuais, dependendo das circunstâncias e das provas reunidas durante a investigação.



Além da responsabilização criminal, existem consequências na esfera familiar. A Justiça pode determinar a alteração da guarda, restringir ou suspender o direito de convivência e, em situações mais graves, decretar a suspensão ou a perda do poder familiar, conforme os requisitos legais.



É importante entender que o direito à convivência familiar não pode se sobrepor à integridade física e emocional da criança e do adolescente. A manutenção do vínculo com os pais deve estar condicionada à existência de um ambiente seguro, que não represente ameaça ao seu desenvolvimento.



O Dia: Muitas vítimas têm medo de denunciar porque dependem emocional ou financeiramente do agressor. Quem pode comunicar uma suspeita de violência, como a denúncia deve ser feita e qual é o papel do Conselho Tutelar, da polícia e da Justiça nesses casos?



Silvana Campos: Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou suspeite de uma situação de violência contra uma criança ou adolescente pode fazer a denúncia. Não é necessário ter provas ou que a própria vítima procure as autoridades. O mais importante é comunicar a suspeita para que os órgãos competentes possam apurar os fatos e adotar as medidas necessárias.



A denúncia pode ser feita pelo Disque 100, de forma gratuita e anônima, diretamente ao Conselho Tutelar, em uma delegacia de polícia ou ao Ministério Público. Em situações de risco imediato, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.



O Conselho Tutelar atua na proteção dos direitos da criança e do adolescente e no encaminhamento do caso à rede de atendimento. A Polícia Civil é responsável pela investigação e pela apuração dos possíveis crimes. O Ministério Público pode promover a responsabilização criminal do agressor, enquanto a Justiça determina as medidas protetivas e decide sobre as consequências jurídicas.



Um dos maiores desafios nesses casos é romper o silêncio. Muitas vezes, o adolescente não denuncia por medo, vergonha, dependência emocional ou por acreditar que poderá desestruturar a própria família. Por isso, é fundamental que familiares, professores, profissionais de saúde e toda a sociedade estejam atentos aos sinais de violência.



A violência doméstica não pode ser tratada como um assunto privado ou um problema que deve ser resolvido dentro de casa. Quando envolve crianças e adolescentes, estamos diante de uma violação de direitos que exige intervenção. Proteger a vítima significa interromper o ciclo de violência e impedir que os danos emocionais e psicológicos se prolonguem ao longo da vida.





Com capacitação em Transtornos de Ansiedade e Terapia Cognitivo-Comportamental, a psicóloga Mariane Pires Marchetti também falou ao jornal O Dia.

O Dia: Por que muitos adolescentes têm dificuldade para reconhecer que estão vivendo uma situação de violência, especialmente quando as agressões são praticadas por pessoas da própria família? Como o medo, a culpa e a dependência afetiva interferem nessa percepção?



Mariane Marchetti: Muitos adolescentes têm dificuldade para reconhecer a violência porque, quando ela acontece dentro de casa, pode acabar sendo vista como algo normal, principalmente quando essas situações fazem parte da rotina desde a infância. A criança e o adolescente podem crescer acreditando que gritos, humilhações, ameaças ou agressões são formas aceitáveis de educar ou demonstrar autoridade.



Além disso, existe um vínculo afetivo com quem pratica a violência. Mesmo sofrendo, ele pode amar essa pessoa, querer sua aprovação e ter esperança de que as coisas mudem. O medo de ser desacreditado, de provocar conflitos na família ou de sofrer consequências ainda piores também pode fazer com que ele permaneça em silêncio.



A culpa é outro fator importante. Muitas vezes, o adolescente passa a acreditar que fez algo para merecer aquele tratamento ou que poderia evitar as agressões se agisse de outra maneira. Por isso, é importante entender que reconhecer a violência não é um processo simples, especialmente quando ela vem de alguém de quem o adolescente depende emocionalmente e para sobreviver. Ele pode demorar a compreender o que está acontecendo, e isso não significa que esteja exagerando ou consentindo com a situação.



O Dia: Quais mudanças de comportamento podem indicar que um adolescente está sofrendo violência dentro de casa, mesmo quando ele não consegue falar abertamente sobre o assunto? Como professores, amigos e familiares podem identificar esses sinais?



Mariane Marchetti: Nem sempre o adolescente consegue verbalizar o que está vivendo. Muitas vezes, o sofrimento aparece primeiro no comportamento. Ele pode ficar mais isolado, apresentar irritabilidade, tristeza frequente, ansiedade, queda no rendimento escolar, dificuldade de concentração, alterações no sono ou no apetite e perder o interesse por atividades de que gostava.



Também podem surgir comportamentos como evitar voltar para casa, demonstrar medo excessivo de cometer erros, assustar-se facilmente com movimentos ou vozes mais altas e apresentar mudanças repentinas na forma de se relacionar com outras pessoas. Em alguns casos, o adolescente pode se tornar mais agressivo ou, ao contrário, ficar excessivamente quieto e retraído.



É importante lembrar que esses sinais, isoladamente, não comprovam que exista violência, mas merecem atenção, principalmente quando várias mudanças acontecem ao mesmo tempo ou sem uma explicação clara. Professores, amigos e familiares podem ajudar observando essas alterações sem fazer julgamentos ou pressionar o adolescente a contar o que está acontecendo.



O Dia: Qual é a melhor maneira de acolher um adolescente que revela estar sofrendo violência? O que os adultos devem evitar dizer ou fazer para não aumentar o sofrimento, a vergonha ou o medo da vítima?



Mariane Marchetti: O primeiro passo é ouvir essa criança ou adolescente com calma, acolhimento e seriedade. Quando decide contar o que está vivendo, pode estar enfrentando um medo enorme de não ser acreditado, de ser culpabilizado ou de sofrer consequências dentro de casa. Por isso, a reação do adulto pode fazer muita diferença para que ele se sinta seguro e consiga receber ajuda.



É importante dizer que ele não tem culpa pelo que aconteceu, que fez bem em procurar ajuda e que não precisa enfrentar essa situação sozinho. O adulto deve respeitar o tempo da criança e do adolescente, permitir que ele fale no próprio ritmo e evitar perguntas que possam soar como acusações, como Por que você não contou antes?, Por que não reagiu? ou Tem certeza de que foi assim mesmo?.



Também é fundamental não minimizar a situação com frases como “Isso é coisa de família”, “Seus pais só querem o seu bem” ou “Você precisa perdoar”. Comentários desse tipo podem aumentar a culpa e fazer com que o adolescente se arrependa de ter contado.



Outro cuidado importante é não prometer segredo absoluto, porque pode ser necessário envolver profissionais e serviços de proteção para garantir a segurança dele. Isso deve ser explicado com sensibilidade, deixando claro que o objetivo é protegê-lo, e não tirar dele o controle da situação.



Por fim, o acolhimento precisa ser acompanhado de atitudes concretas. É necessário avaliar se o adolescente está em segurança e buscar a rede de proteção adequada, evitando confrontar o possível agressor de maneira que possa aumentar o risco para a vítima. Mais do que encontrar as palavras perfeitas, o adulto precisa transmitir, por meio de sua postura, que acredita no adolescente, leva seu sofrimento a sério e está disposto a ajudá-lo a sair dessa situação com segurança.