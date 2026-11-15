O caso Henry Borel chamou muita atenção para a violência contra crianças e adolescentesReginaldo Pimenta / Agência O Dia
O painel de dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostra que, só no ano passado, foram mais de 304 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes, com cerca de 1,8 milhão de violações de direitos. As mães aparecem como suspeitas em 171.942 denúncias.
Já a presidente da CDH, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), afirmou que os casos notificados representam menos de 10% da realidade. Em entrevista ao site do Senado Federal, declarou na ocasião: "Nós estamos vivendo uma pandemia. O Brasil precisa entender como isso é grave". A coordenadora de Enfrentamento às Violências do MDHC, Célia Carvalho Nahas, disse que o governo pretende entregar até o fim do ano cinco planos nacionais atualizados e duas novas políticas para a área. Ela defendeu a união de vários órgãos, no que chamou de “uma aldeia” para proteger as crianças.
No Rio, a representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fernanda Alves Melo, falou em criar um protocolo de enfrentamento e capacitar os Conselhos Tutelares. Também informou que o plano municipal contra a violência sexual, de 2021, deve ser revisado.
Como denunciar:
Disque 100: gratuito, funciona 24 horas por dia e aceita denúncias anônimas.
Conselho Tutelar: procure a unidade da sua cidade ou região.
Polícia Militar (190): indicado para casos de agressão em andamento ou emergências.
'Direito à proteção integral'
Silvana Campos: A legislação brasileira assegura à criança e ao adolescente o direito à proteção integral, à dignidade e à integridade física e psicológica. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei Henry Borel (Lei 14.344/2022) estabelecem mecanismos para prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra esse público.
Entre as medidas protetivas previstas estão o afastamento do agressor do lar, a proibição de aproximação e contato com a vítima, a suspensão ou restrição das visitas e o encaminhamento do adolescente para atendimento psicológico e acompanhamento pela rede de proteção.
A prioridade deve ser sempre preservar a segurança da vítima. Quando há violência dentro de casa, é fundamental que o Poder Judiciário avalie a possibilidade de afastar o agressor, evitando que o adolescente seja obrigado a deixar seu ambiente familiar e sua rotina em razão da violência sofrida.
O Dia: Quando o agressor é o pai, a mãe ou outro familiar responsável pela criança ou adolescente, como funciona a responsabilização criminal e quais consequências podem existir em relação à guarda, à convivência familiar e ao poder familiar?
Silvana Campos: O vínculo familiar não isenta ninguém de responder criminalmente por uma agressão. Quando o autor da violência é o pai, a mãe ou outro responsável, ele poderá responder pelos crimes correspondentes à conduta praticada, como lesão corporal, ameaça, maus-tratos, violência psicológica ou crimes sexuais, dependendo das circunstâncias e das provas reunidas durante a investigação.
Além da responsabilização criminal, existem consequências na esfera familiar. A Justiça pode determinar a alteração da guarda, restringir ou suspender o direito de convivência e, em situações mais graves, decretar a suspensão ou a perda do poder familiar, conforme os requisitos legais.
É importante entender que o direito à convivência familiar não pode se sobrepor à integridade física e emocional da criança e do adolescente. A manutenção do vínculo com os pais deve estar condicionada à existência de um ambiente seguro, que não represente ameaça ao seu desenvolvimento.
O Dia: Muitas vítimas têm medo de denunciar porque dependem emocional ou financeiramente do agressor. Quem pode comunicar uma suspeita de violência, como a denúncia deve ser feita e qual é o papel do Conselho Tutelar, da polícia e da Justiça nesses casos?
Silvana Campos: Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou suspeite de uma situação de violência contra uma criança ou adolescente pode fazer a denúncia. Não é necessário ter provas ou que a própria vítima procure as autoridades. O mais importante é comunicar a suspeita para que os órgãos competentes possam apurar os fatos e adotar as medidas necessárias.
A denúncia pode ser feita pelo Disque 100, de forma gratuita e anônima, diretamente ao Conselho Tutelar, em uma delegacia de polícia ou ao Ministério Público. Em situações de risco imediato, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.
O Conselho Tutelar atua na proteção dos direitos da criança e do adolescente e no encaminhamento do caso à rede de atendimento. A Polícia Civil é responsável pela investigação e pela apuração dos possíveis crimes. O Ministério Público pode promover a responsabilização criminal do agressor, enquanto a Justiça determina as medidas protetivas e decide sobre as consequências jurídicas.
Um dos maiores desafios nesses casos é romper o silêncio. Muitas vezes, o adolescente não denuncia por medo, vergonha, dependência emocional ou por acreditar que poderá desestruturar a própria família. Por isso, é fundamental que familiares, professores, profissionais de saúde e toda a sociedade estejam atentos aos sinais de violência.
A violência doméstica não pode ser tratada como um assunto privado ou um problema que deve ser resolvido dentro de casa. Quando envolve crianças e adolescentes, estamos diante de uma violação de direitos que exige intervenção. Proteger a vítima significa interromper o ciclo de violência e impedir que os danos emocionais e psicológicos se prolonguem ao longo da vida.
Mariane Marchetti: Muitos adolescentes têm dificuldade para reconhecer a violência porque, quando ela acontece dentro de casa, pode acabar sendo vista como algo normal, principalmente quando essas situações fazem parte da rotina desde a infância. A criança e o adolescente podem crescer acreditando que gritos, humilhações, ameaças ou agressões são formas aceitáveis de educar ou demonstrar autoridade.
Além disso, existe um vínculo afetivo com quem pratica a violência. Mesmo sofrendo, ele pode amar essa pessoa, querer sua aprovação e ter esperança de que as coisas mudem. O medo de ser desacreditado, de provocar conflitos na família ou de sofrer consequências ainda piores também pode fazer com que ele permaneça em silêncio.
A culpa é outro fator importante. Muitas vezes, o adolescente passa a acreditar que fez algo para merecer aquele tratamento ou que poderia evitar as agressões se agisse de outra maneira. Por isso, é importante entender que reconhecer a violência não é um processo simples, especialmente quando ela vem de alguém de quem o adolescente depende emocionalmente e para sobreviver. Ele pode demorar a compreender o que está acontecendo, e isso não significa que esteja exagerando ou consentindo com a situação.
O Dia: Quais mudanças de comportamento podem indicar que um adolescente está sofrendo violência dentro de casa, mesmo quando ele não consegue falar abertamente sobre o assunto? Como professores, amigos e familiares podem identificar esses sinais?
Mariane Marchetti: Nem sempre o adolescente consegue verbalizar o que está vivendo. Muitas vezes, o sofrimento aparece primeiro no comportamento. Ele pode ficar mais isolado, apresentar irritabilidade, tristeza frequente, ansiedade, queda no rendimento escolar, dificuldade de concentração, alterações no sono ou no apetite e perder o interesse por atividades de que gostava.
Também podem surgir comportamentos como evitar voltar para casa, demonstrar medo excessivo de cometer erros, assustar-se facilmente com movimentos ou vozes mais altas e apresentar mudanças repentinas na forma de se relacionar com outras pessoas. Em alguns casos, o adolescente pode se tornar mais agressivo ou, ao contrário, ficar excessivamente quieto e retraído.
É importante lembrar que esses sinais, isoladamente, não comprovam que exista violência, mas merecem atenção, principalmente quando várias mudanças acontecem ao mesmo tempo ou sem uma explicação clara. Professores, amigos e familiares podem ajudar observando essas alterações sem fazer julgamentos ou pressionar o adolescente a contar o que está acontecendo.
O Dia: Qual é a melhor maneira de acolher um adolescente que revela estar sofrendo violência? O que os adultos devem evitar dizer ou fazer para não aumentar o sofrimento, a vergonha ou o medo da vítima?
Mariane Marchetti: O primeiro passo é ouvir essa criança ou adolescente com calma, acolhimento e seriedade. Quando decide contar o que está vivendo, pode estar enfrentando um medo enorme de não ser acreditado, de ser culpabilizado ou de sofrer consequências dentro de casa. Por isso, a reação do adulto pode fazer muita diferença para que ele se sinta seguro e consiga receber ajuda.
É importante dizer que ele não tem culpa pelo que aconteceu, que fez bem em procurar ajuda e que não precisa enfrentar essa situação sozinho. O adulto deve respeitar o tempo da criança e do adolescente, permitir que ele fale no próprio ritmo e evitar perguntas que possam soar como acusações, como Por que você não contou antes?, Por que não reagiu? ou Tem certeza de que foi assim mesmo?.
Também é fundamental não minimizar a situação com frases como “Isso é coisa de família”, “Seus pais só querem o seu bem” ou “Você precisa perdoar”. Comentários desse tipo podem aumentar a culpa e fazer com que o adolescente se arrependa de ter contado.
Outro cuidado importante é não prometer segredo absoluto, porque pode ser necessário envolver profissionais e serviços de proteção para garantir a segurança dele. Isso deve ser explicado com sensibilidade, deixando claro que o objetivo é protegê-lo, e não tirar dele o controle da situação.
Por fim, o acolhimento precisa ser acompanhado de atitudes concretas. É necessário avaliar se o adolescente está em segurança e buscar a rede de proteção adequada, evitando confrontar o possível agressor de maneira que possa aumentar o risco para a vítima. Mais do que encontrar as palavras perfeitas, o adulto precisa transmitir, por meio de sua postura, que acredita no adolescente, leva seu sofrimento a sério e está disposto a ajudá-lo a sair dessa situação com segurança.
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