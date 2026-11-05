Operação tem apoio de agentes da Delegacia de Defraudações (DDEF)Érica Martin/Arquivo O Dia

Mais artigos de Manuella Viegas
Manuella Viegas
Agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, da Delegacia de Defraudações (DDEF), participam da primeira fase da "Operação Fortuna Reversa", coordenada pela corporação do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (5). A ação interestadual tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada por fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro envolvendo uma casa lotérica gaúcha. No Rio, os policiais cumprem um mandado de prisão preventiva e três de busca e apreensão.
Leia mais! Quase 70 pés de maconha são apreendidos em estufa no Andaraí

As investigações, conduzidas pela Delegacia de Polícia de Itaara, no Rio Grande do Sul, tiveram início depois que uma fraude causou prejuízo superior a R$ 1,2 milhão a uma casa lotérica do município. Os investigadores identificaram uma estrutura criminosa, com atuação em diferentes estados brasileiros, responsável pela movimentação e ocultação dos valores obtidos ilegalmente.

Nesta ação, 41 pessoas são investigadas por suspeita de integrar o esquema. De acordo com a polícia, o grupo utilizava uma complexa rede de movimentações financeiras para diluir o dinheiro de origem ilícita, dificultando o rastreamento dos valores e a identificação dos beneficiários.

Além do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, as diligências acontecem simultaneamente nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Maranhão e no Distrito Federal.

A ação conta ainda com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável pela articulação entre as forças policiais envolvidas, permitindo a execução coordenada das medidas judiciais em âmbito nacional.

Suspeitos de invadir sistemas bancários foram alvo de operação

Policiais civis realizaram mandados de busca e apreensão contra dois suspeitos de participarem de uma organização criminosa especializada em fraudes em linhas telefônicas e invasão de sistemas bancários. A ação aconteceu em endereços no bairro de Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio, nesta quarta-feira (4).

A Operação Chave Mestra foi deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Ao todo, foram cumpridas 28 ordens judiciais nos estados do Rio, Goiás e Paraná, além do Distrito Federal.

Conforme as buscas, os investigados fariam parte de um grupo que usava técnicas fraudulentas para assumir o controle de linhas telefônicas e contas de e-mail de outras pessoas.

Em um dos casos analisados, criminosos conseguiram tomar o controle da linha e dos e-mails corporativos de um colaborador de uma instituição financeira. Com isso, eles conseguiram ter acesso ao sistema bancário.

Além disso, o grupo vendia serviços de "derrubada" e transferências de linhas telefônicas, permitindo que terceiros assumissem o controle de números de outras pessoas. A prática facilitava a execução de golpes.

Participaram da operação agentes da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD). A ação é coordenada pela Delegacia de Investigação de Crimes Especiais (DICESP), vinculada ao Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC) da Polícia Civil gaúcha.