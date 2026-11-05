Operação tem apoio de agentes da Delegacia de Defraudações (DDEF)Érica Martin/Arquivo O Dia
As investigações, conduzidas pela Delegacia de Polícia de Itaara, no Rio Grande do Sul, tiveram início depois que uma fraude causou prejuízo superior a R$ 1,2 milhão a uma casa lotérica do município. Os investigadores identificaram uma estrutura criminosa, com atuação em diferentes estados brasileiros, responsável pela movimentação e ocultação dos valores obtidos ilegalmente.
Nesta ação, 41 pessoas são investigadas por suspeita de integrar o esquema. De acordo com a polícia, o grupo utilizava uma complexa rede de movimentações financeiras para diluir o dinheiro de origem ilícita, dificultando o rastreamento dos valores e a identificação dos beneficiários.
Além do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, as diligências acontecem simultaneamente nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Maranhão e no Distrito Federal.
A ação conta ainda com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável pela articulação entre as forças policiais envolvidas, permitindo a execução coordenada das medidas judiciais em âmbito nacional.
Suspeitos de invadir sistemas bancários foram alvo de operação
A Operação Chave Mestra foi deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Ao todo, foram cumpridas 28 ordens judiciais nos estados do Rio, Goiás e Paraná, além do Distrito Federal.
Conforme as buscas, os investigados fariam parte de um grupo que usava técnicas fraudulentas para assumir o controle de linhas telefônicas e contas de e-mail de outras pessoas.
Em um dos casos analisados, criminosos conseguiram tomar o controle da linha e dos e-mails corporativos de um colaborador de uma instituição financeira. Com isso, eles conseguiram ter acesso ao sistema bancário.
Além disso, o grupo vendia serviços de "derrubada" e transferências de linhas telefônicas, permitindo que terceiros assumissem o controle de números de outras pessoas. A prática facilitava a execução de golpes.
Participaram da operação agentes da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD). A ação é coordenada pela Delegacia de Investigação de Crimes Especiais (DICESP), vinculada ao Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC) da Polícia Civil gaúcha.
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