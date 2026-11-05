Operação tem apoio de agentes da Delegacia de Defraudações (DDEF) - Érica Martin/Arquivo O Dia

Operação tem apoio de agentes da Delegacia de Defraudações (DDEF)Érica Martin/Arquivo O Dia

Publicado 05/11/2026 11:21

Agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, da Delegacia de Defraudações (DDEF), participam da primeira fase da "Operação Fortuna Reversa", coordenada pela corporação do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (5) . A ação interestadual tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada por fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro envolvendo uma casa lotérica gaúcha. No Rio, os policiais cumprem um mandado de prisão preventiva e três de busca e apreensão.





As investigações, conduzidas pela Delegacia de Polícia de Itaara, no Rio Grande do Sul, tiveram início depois que uma fraude causou prejuízo superior a R$ 1,2 milhão a uma casa lotérica do município. Os investigadores identificaram uma estrutura criminosa, com atuação em diferentes estados brasileiros, responsável pela movimentação e ocultação dos valores obtidos ilegalmente.



Nesta ação, 41 pessoas são investigadas por suspeita de integrar o esquema. De acordo com a polícia, o grupo utilizava uma complexa rede de movimentações financeiras para diluir o dinheiro de origem ilícita, dificultando o rastreamento dos valores e a identificação dos beneficiários.



Além do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, as diligências acontecem simultaneamente nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Maranhão e no Distrito Federal.



A ação conta ainda com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável pela articulação entre as forças policiais envolvidas, permitindo a execução coordenada das medidas judiciais em âmbito nacional. Leia mais! Quase 70 pés de maconha são apreendidos em estufa no Andaraí As investigações, conduzidas pela Delegacia de Polícia de Itaara, no Rio Grande do Sul, tiveram início depois que uma fraude causou prejuízo superior a R$ 1,2 milhão a uma casa lotérica do município. Os investigadores identificaram uma estrutura criminosa, com atuação em diferentes estados brasileiros, responsável pela movimentação e ocultação dos valores obtidos ilegalmente.Nesta ação, 41 pessoas são investigadas por suspeita de integrar o esquema. De acordo com a polícia, o grupo utilizava uma complexa rede de movimentações financeiras para diluir o dinheiro de origem ilícita, dificultando o rastreamento dos valores e a identificação dos beneficiários.Além do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, as diligências acontecem simultaneamente nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Maranhão e no Distrito Federal.A ação conta ainda com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável pela articulação entre as forças policiais envolvidas, permitindo a execução coordenada das medidas judiciais em âmbito nacional.

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