Gleice perdeu a mão após ir ao hospital para dar à luz - Arquivo Pessoal

Gleice perdeu a mão após ir ao hospital para dar à luzArquivo Pessoal

Publicado 06/11/2026 11:47



Quatro anos depois de entrar na maternidade para dar à luz e sair sem a mão e parte do punho esquerdos , Gleice Kelly Gomes da Silva, hoje com 28 anos, ainda espera por Justiça. A jovem sofreu a amputação após procedimentos realizados no Hospital da Mulher Intermédica de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio, em outubro de 2022. Apesar de afirmar ter recebido assistência do plano de saúde após o ocorrido, ela lamenta que, até agora, os médicos envolvidos no atendimento não tenham sido punidos pelo Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj).

Gleice perdeu a mão após ir ao hospital para dar à luz Arquivo Pessoal

Ao O DIA, ela revela que uma das profissionais envolvidas passou por uma audiência no conselho na última terça-feira (3) e foi absolvida por 4 votos a 3.



"A médica foi absolvida, só que não foi só ela que esteve envolvida no meu caso. Ela era a responsável quando começou o erro e não apontou. Três médicos ficaram do meu lado, que eu vou poder até recorrer. Eles pontuaram diversos erros tanto dela quanto do hospital. Ficou bem claro que o hospital não tinha suporte para mim. Eu precisava de um suporte 24 horas, e eu não tive, porque a médica não ficou na sala 24 horas, já que não era plantonista. Só que aí foi ela que passou o plantão para o outro médico. Ficou muito o dito pelo não dito, sabe?", conta.

Processo judicial também aguarda perícia



Além da absolvição no conselho, Gleice enfrenta dificuldades para conseguir avançar com a ação judicial movida contra os responsáveis pelo atendimento. Segundo a advogada da paciente, Monalisa Gagno, a sindicância aberta no Cremerj é um procedimento administrativo, de ética. O caso tramita no órgão há cerca de três anos.



"A gente está com essa sindicância aberta no Cremerj há três anos. A médica que respondia ao procedimento foi absolvida por quatro votos a três. Inclusive, na audiência de julgamento, os três médicos que votaram contra a absolvição apontaram todas as falhas da profissional. A gente tinha toda a documentação indicando erros médicos, mas o Cremerj absolveu a médica. Foi uma coisa absurda", afirma.



A advogada também destaca que o processo judicial, enfrenta outro entrave: a dificuldade para encontrar um perito que aceite realizar a avaliação do caso.



"A gente também tem um processo judicial que está correndo na 9ª Vara Cível, na Comarca da Capital, mas nenhum perito está querendo pegar o caso da Gleice. Quando vê a complexidade, declina do encargo. Aí o juiz nomeia um novo perito, mas esse profissional perde o prazo, e a gente continua sem conseguir alguém para fazer a perícia. Já são três anos esperando", explica.



Segundo Monalisa, a demora também prejudicou as possibilidades de Gleice utilizar uma prótese biônica, que poderia ser conectada às terminações nervosas preservadas no membro amputado. Com o passar do tempo, porém, essas terminações teriam perdido a capacidade necessária para o funcionamento do equipamento.



"Eu pedi até em liminar que houvesse urgência na realização da perícia porque, no início, ela tinha a possibilidade de utilizar uma mão biônica, que atendia aos reflexos das terminações nervosas do coto que ficou no braço dela. Só que, com o passar do tempo, essas terminações nervosas vão sendo perdidas. Hoje, já estão todas perdidas, e ela não tem mais a possibilidade de usar essa mão biônica por causa da demora. Como a perícia não foi feita lá atrás, hoje ela só tem a possibilidade de usar uma mão eletrônica", relata.

Dor e revolta

Mesmo após quatro anos, Gleice ressalta que até hoje não sabe quem foi o responsável por colocar erroneamente o acesso em sua mão.

"Não tinha nada no meu prontuário, ele está todo contraditório. O hospital não sabe me dizer, a investigação do Cremerj também não soube quem foi o médico responsável, ou o enfermeiro, ou quem quer que seja, que colocou o acesso na minha mão esquerda. Depois de tudo o que enfrentei, é muito doloroso perceber que, além das consequências físicas e emocionais que carrego diariamente, ainda preciso lutar para que meu caso seja efetivamente analisado e para que haja justiça", explica.



Apesar dos transtornos, ela afirma que, após o procedimento, o plano de saúde arcou com os custos do tratamento. "A Intermédica, o que eles fizeram foi não cortar o meu plano, porque o juiz determinou. Eles pagaram a minha reabilitação e deixaram o plano para mim e para os meus filhos, mesmo depois que eu perdi o trabalho", diz.

Gleice conta que precisou se adaptar rapidamente à nova fase, já que tinha um bebê para cuidar. Ela destaca que passou pelo processo de reabilitação durante um ano na Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR).

"É a lei da sobrevivência, né? Eu tinha uma criança pequena, ou eu aprendia ou aprendia. E depender das pessoas é muito ruim. Igual para dar banho, eu tinha que esperar alguém ficar disponível para dar banho nele. Então, quando eu vi que ele já conseguia sentar, comecei a tentar. Em questão de trocar ele, eu ia dando um jeito, porque eu usava muito o coto para tudo, na realidade, ainda uso. Então, fui me adaptando. Não adianta, a gente, ser humano, é adaptável. Meu filho fez 4 anos agora em outubro", relata.



Em meio às novas adaptações, ela ressalta a espera por Justiça. "Eu espero que eu tenha resposta, né? Porque como é que você entra num hospital, que é uma rede privada, e eles não sabem te dizer nem quem colocou o acesso na sua mão? A nossa Justiça é muito vaga. Como é que está todo mundo vendo que tem um erro e, ainda assim, absolvem a médica? Não tem um perito que é capacitado para isso? Ele não pode sentar ali e exigir essas coisas? O que que tá acontecendo? Por que nenhum perito pode me responder?", desabafa.



O que dizem os citados?

Procurado, o Tribunal de Justiça do Rio informou que a última movimentação ocorreu em 6 de junho, em que o juiz rejeitou o embargo de uma declaração apontando omissão no processo. Apesar disso, o órgão não respondeu aos questionamentos sobre quais providências estão sendo tomadas para viabilizar a perícia e dar andamento à ação.



Já o Cremerj esclareceu que os procedimentos em andamento são sigilosos, conforme determina o Código de Processo Ético-Profissional.



A companhia responsável pela unidade de saúde, por sua vez, informa que mantém o acompanhamento contínuo da paciente, disponibilizando suporte assistencial e multiprofissional.

"A companhia reforça, ainda, seu compromisso com a continuidade do cuidado, mantendo um canal direto de comunicação com a paciente e seus familiares, por meio de sua Diretoria de Acolhimento", explicou em nota.



Em relação à apuração de eventuais responsabilidades ético-profissionais, a empresa esclarece que o procedimento conduzido pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ) é de competência exclusiva do órgão regulador e permanece à disposição das autoridades competentes para quaisquer esclarecimentos.

Relembre o caso



Gleice Kelly estava grávida de 39 semanas quando deu entrada no Hospital da Mulher Intermédica de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio, no dia 9 de outubro de 2022. O bebê nasceu no dia seguinte, de parto normal e totalmente saudável, mas o procedimento provocou uma hemorragia interna na vítima. Para tentar conter o sangramento, a equipe médica fez um acesso venoso pela mão da paciente.



A jovem chegou a ser transferida para uma segunda unidade de saúde da mesma rede hospitalar, desta vez em São Gonçalo, na Região Metropolitana. No local, Gleice ficou internada no CTI e teve o membro amputado.



Na ocasião, por meio de nota, o Hospital da Mulher Intermédica de Jacarepaguá declarou que estava totalmente solidário com a vítima e lamentou profundamente o ocorrido. "Reitera o empenho em apurar com toda seriedade, transparência e atenção os procedimentos médicos e hospitalares adotados durante seu atendimento. Para tanto, solicitou ao Comitê de Ética Médico a coordenação desses trabalhos. Independentemente de tal apuração, o hospital vem mantendo contato com a paciente e seus representantes para prestar todo acolhimento possível e atender suas necessidades, assim como se mantém à disposição para que todos os esclarecimentos necessários sejam realizados."