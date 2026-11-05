Comandante do 23ºBPM (Leblon), coronel Ângelo Barbosa Castro, foi alvo de buscas ontemDivulgação
Em nota, a PM informou que segue acompanhando os desdobramentos da investigação e colaborando integralmente com as diligências do MPRJ.
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Comandante do 23ºBPM (Leblon), coronel Ângelo Barbosa Castro, foi alvo de buscas ontemDivulgação
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