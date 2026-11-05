Líderes de várias crenças estarão na 16ª Expo Religião. Muitos deles participaram da Caminhada em Defesa da Liberdade ReligiosaDivulgação
Dentre os destaques, está a participação do cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, que ministrará a palestra “Diálogo e Paz”, nesta sexta-feira (6), às 18h. A programação também contará com o ator Renato Prieto, que apresentará a palestra “Como me tornei Espírita”, no sábado (7), às 17h. Já no domingo (8), às 12h40, o ator Deo Garcez fará uma performance interpretando Luiz Gama, importante personalidade da história brasileira.
Além dos encontros e debates, o evento contará com uma mostra de empreendedorismo inter-religioso, apresentações teatrais, shows musicais e atividades culturais. A proposta é aproximar o público das diferentes manifestações de fé, valorizando também a cultura e a economia criativa ligadas às tradições religiosas.
Liberdade religiosa e democracia; religiões de matrizes africanas e o combate à intolerância; juventude e espiritualidade; mulheres nas tradições religiosas; e ancestralidade dos povos originários estão entre os temas a serem debatidos durante o evento.
A 16ª Expo Religião e 2º Congresso Inter-Religioso Internacional acontecem no Hotel Windsor Guanabara, localizado na Avenida Presidente Vargas, 392, no Centro do Rio. A entrada é gratuita, mas é necessário realizar uma inscrição na plataforma Sympla.
Lideranças protestam contra intolerância em caminhada
No início da manhã, um café da manhã reuniu patrocinadores, apoiadores, parceiros, lideranças religiosas, culturais e sociais em um hotel na Avenida Atlântica. Em seguida, todos seguiram para caminhada, onde celebraram o compromisso com a fé livre, o respeito mútuo e com um Brasil mais justo e diverso.
Organizado pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR) e pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP), o ato acontece tradicionalmente no terceiro domingo de setembro e se consolidou como o maior evento inter-religioso do Brasil.
Ao longo de suas edições, o evento reúne, em média, 100 mil pessoas por ano, contabilizando mais de 1,8 milhão de manifestantes que já caminharam pela orla da praia em um gesto coletivo em defesa da democracia, dos direitos humanos e do respeito à fé do outro, seja qual for a crença, a tradição ou a espiritualidade.
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