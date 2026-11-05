Líderes de várias crenças estarão na 16ª Expo Religião. Muitos deles participaram da Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa - Divulgação

Líderes de várias crenças estarão na 16ª Expo Religião. Muitos deles participaram da Caminhada em Defesa da Liberdade ReligiosaDivulgação

Publicado 05/11/2026 12:25

Lideranças religiosas, artistas, pesquisadores e representantes da sociedade civil se reunirão na 16ª edição da Expo Religião e o 2º Congresso Inter-Religioso Internacional, em um hotel no Centro do Rio , entre os dias 6 e 8 de novembro. O evento, que é gratuito, conta com uma programação dedicada ao diálogo entre diferentes crenças, ao combate à intolerância religiosa e à promoção da cultura da paz.





Dentre os destaques, está a participação do cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, que ministrará a palestra “Diálogo e Paz”, nesta sexta-feira (6), às 18h. A programação também contará com o ator Renato Prieto, que apresentará a palestra “Como me tornei Espírita”, no sábado (7), às 17h. Já no domingo (8), às 12h40, o ator Deo Garcez fará uma performance interpretando Luiz Gama, importante personalidade da história brasileira.



Além dos encontros e debates, o evento contará com uma mostra de empreendedorismo inter-religioso, apresentações teatrais, shows musicais e atividades culturais. A proposta é aproximar o público das diferentes manifestações de fé, valorizando também a cultura e a economia criativa ligadas às tradições religiosas.



Liberdade religiosa e democracia; religiões de matrizes africanas e o combate à intolerância; juventude e espiritualidade; mulheres nas tradições religiosas; e ancestralidade dos povos originários estão entre os temas a serem debatidos durante o evento.



A 16ª Expo Religião e 2º Congresso Inter-Religioso Internacional acontecem no Hotel Windsor Guanabara, localizado na Avenida Presidente Vargas, 392, no Centro do Rio. A entrada é gratuita, mas é necessário realizar uma inscrição na Leia mais! Chuva forte provoca alagamentos e quedas de árvores no Rio Dentre os destaques, está a participação do cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, que ministrará a palestra “Diálogo e Paz”, nesta sexta-feira (6), às 18h. A programação também contará com o ator Renato Prieto, que apresentará a palestra “Como me tornei Espírita”, no sábado (7), às 17h. Já no domingo (8), às 12h40, o ator Deo Garcez fará uma performance interpretando Luiz Gama, importante personalidade da história brasileira.Além dos encontros e debates, o evento contará com uma mostra de empreendedorismo inter-religioso, apresentações teatrais, shows musicais e atividades culturais. A proposta é aproximar o público das diferentes manifestações de fé, valorizando também a cultura e a economia criativa ligadas às tradições religiosas.Liberdade religiosa e democracia; religiões de matrizes africanas e o combate à intolerância; juventude e espiritualidade; mulheres nas tradições religiosas; e ancestralidade dos povos originários estão entre os temas a serem debatidos durante o evento.A 16ª Expo Religião e 2º Congresso Inter-Religioso Internacional acontecem no Hotel Windsor Guanabara, localizado na Avenida Presidente Vargas, 392, no Centro do Rio. A entrada é gratuita, mas é necessário realizar uma inscrição na plataforma Sympla

Lideranças protestam contra intolerância em caminhada