Torneiras seguem secas em bairros do Rio de Janeiro; moradores reclamam da cor e do cheiro da águaUnsplash
De acordo com a Cedae, a produção voltou a operar com 100% da capacidade às 17h desta quarta-feira (4). A empresa concluiu a manutenção anual preventiva às 23h30, quatro horas e meia antes do previsto, na terça-feira (3). No entanto, o fornecimento de água tratada só foi retomado às 6h24 do dia seguinte, de forma gradual, a pedido das concessionárias, que ainda finalizavam os serviços em suas redes de distribuição e recolocavam em carga suas adutoras.
No X, antigo Twitter, ainda nesta quinta-feira moradores de localidades como Jacarepaguá, Cachambi, Inhaúma, Bonsucesso, Complexo do Alemão, Madureira, Méier, Olaria, Penha, Penha Circular, Quintino Bocaiúva, Campo Grande, Bangu e Flamengo reclamam sobre a falta d’água.
“Ainda sem água no bairro de Inhaúma e aulas canceladas nas escolas municipais da localidade”, afirmou um perfil. “Está complicado mesmo, na Penha já está completando 4 dias sem água”, disse outro. “Bangu não combina com ficar sem água”, lamentou um terceiro.
Além das torneiras secas, muitas pessoas também afirmam que em alguns lugares a água até voltou, mas com cheiro ou cor “esquisitos”
“Em Olaria a água voltou em alguns pontos, mas continua fedendo um pouco. Infelizmente tive que tomar banho com essa água mesmo. Para fazer comida e beber tive que comprar”, relatou um internauta. “Penha Circular, a água voltando só agora, muito fraca, pingando na bica e muito suja, parece barro! Desde segunda-feira sem água e vem suja desse jeito! Lamentável!”, se indignou outro.
Procurada, a concessionária Águas do Rio informou que o abastecimento entrou em processo de recuperação gradativa nas áreas atendidas pela empresa: Centro e zonas Norte e Sul da capital fluminense, além dos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti. A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado em até 72 horas, contados a partir das 17h desta quarta-feira (4). Em áreas elevadas e nas extremidades das redes de distribuição, o prazo poderá ser maior.
A Rio+Saneamento disse que o abastecimento de água na Zona Oeste do Rio foi retomado nesta quarta-feira (4). O fornecimento de água em todos os bairros atendidos pela concessionária já foi restabelecido. Contudo, em áreas mais elevadas e nas pontas de rede, a normalização completa pode levar até 72 horas, contadas a partir da retomada de 100% da capacidade de operação.
Procurada, a concessionária Iguá não respondeu sobre o fornecimento em sua região até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestação..
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