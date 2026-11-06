Inscritos no Enem terão direito a gratuidades através do aplicativo Jaé - Érica Martin / Arquivo O Dia

Inscritos no Enem terão direito a gratuidades através do aplicativo JaéÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 06/11/2026 07:00

Cerca de 150 mil estudantes são esperados para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (8) e no próximo dia 15 de novembro, em diferentes pontos do Rio. Para comparecer aos locais das provas, os inscritos terão direito a benefícios e gratuidades nos sistemas de transporte público do município e do Estado, que também contarão com aumento na frota e alterações dos seus horários de funcionamento em comparação às grades habituais.

Gratuidades no BRT e ônibus

A Prefeitura do Rio vai garantir transporte gratuito nos meios municipais aos alunos que irão realizar o exame, nos dias de aplicação da prova. Os inscritos que têm cartão de gratuidade podem usá-los normalmente nos dias 8 e 15.

Já os estudantes que não possuem o cartão terão direito a créditos de transporte pelo aplicativo Jaé. Para receber o benefício, é necessário estar cadastrado na plataforma até às 23h59 desta sexta-feira (6), com o mesmo CPF de inscrição do Enem. Os créditos serão destinados apenas aos que não contam com a gratuidade.

Cada inscrito terá direito a duas passagens gratuitas em cada dia de prova, com a liberação de R$ 10 por dia de exame. Ao fim de cada dia de prova, o saldo não utilizado será retirado das contas.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) já encaminhou a relação dos CPFs dos alunos inscritos no Enem. Com base nessa relação, a Prefeitura disponibilizará automaticamente, nos dias das provas, o crédito correspondente aos estudantes sem gratuidade que estiverem cadastrados na plataforma dentro do prazo.

Benefícios tarifários do Jaé

Além disso, as passagens poderão ser utilizadas considerando os benefícios tarifários do Jaé. O Bilhete Único Carioca (BUC) permite ao passageiro realizar até três viagens no intervalo de três horas, pagando apenas uma tarifa de R$ 5, desde que uma das viagens seja obrigatoriamente realizada no BRT.

Já o Bilhete Único Margaridas (BUM) permite até quatro viagens entre BRT, VLT e ônibus municipais em um período de até 20 horas, com integração municipal também no valor de R$ 5. Este benefício está disponível para passageiros de linhas intermunicipais que utilizam o Terminal BRT Metropolitano.

VLT com programação especial

O VLT Carioca também contará com uma programação especial neste domingo para facilitar o transporte dos alunos. Das 11h às 13h, as linhas 1 (Terminal Gentileza x Santos Dumont), 3 (Central x Santos Dumont) e 4 (Terminal Gentileza x Praça XV) circularão com intervalos médios de 15 minutos. Já na linha 2 (Praia Formosa x Praça XV), os intervalos serão de 60 minutos ao longo de todo o dia.

Operação nos metrôs

No primeiro dia da prova, o metrô funcionará das 7h às 23h. A Linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo.

A concessionária MetrôRio, que administra o transporte, recomenda que os candidatos utilizem os métodos de pagamento por aproximação ou comprem e recarreguem seus cartões com antecedência para evitar filas.

Aumento da frota dos trens

Já a concessionária TrensRJ, que administra os trens do Estado, anunciou a inclusão de trens extras para a ida à prova na grade habitual de domingo, contemplando todos os ramais (Santa Cruz, Japeri, Saracuruna e Belford Roxo).

Os ramais Santa Cruz e Japeri terão intervalos de 20 minutos, das 9h30 às 11h30, enquanto os ramais Saracuruna e Belford Roxo terão intervalos de 25 minutos, das 09h30 às 11h30.

Já no retorno, será feita a inclusão de 16 trens extra, com intervalos de 20 minutos nos ramais Santa Cruz e Japeri e 25 minutos nos ramais Saracuruna e Belford Roxo, das 18h30 às 19h30. A concessionária não aceita o Jaé como forma de pagamento.

O Detro-RJ, que administra os ônibus e vans intermunicipais, também destacou que as suas linhas contarão com um aumento na frota nos dias das provas.

Abertura dos portões e documentos

Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h, com início dos exames às 13h30. No primeiro domingo, o exame terminará às 19h. Já no segundo, o encerramento será às 18h30. Para acessar o local da prova, o inscrito deve levar um documento de identificação, como a carteira de identidade e demais documentos digitais (e-Título, CNH ou RG), que também podem ser acessados por meio do Gov.br.