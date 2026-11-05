Júnior Bauru dirigia Porsche na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio - Reprodução/Redes sociais

Júnior Bauru dirigia Porsche na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 05/11/2026 15:31

O empresário Júnior Duarte, conhecido como Júnior Bauru, dono da rede de restaurantes Bauru, sofreu uma tentativa de assalto na tarde desta quinta-feira (5) , na Lagoa, Zona Sul do Rio. Ele dirigia um Porsche vermelho pela Avenida Epitácio Pessoa quando um suspeito tentou roubar o veículo.

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Um homem que se apresentou como policial militar de folga e que atuava como segurança do empresário, reagiu e trocou tiros com o assaltante, que acabou baleado.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 23º BPM (Leblon) foram acionados para atender à ocorrência. No local, encontraram o homem que afirmou ser PM de folga e relatou ter enfrentado o suspeito durante a tentativa de roubo, em meio ao fluxo de veículos.



O assaltante foi atingido e caiu ao chão. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 32. O homem recebeu voz de prisão e foi socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Não há informações sobre seu estado de saúde. A moto utilizada pelo suspeito também teria sido roubada.



Em entrevista à imprensa ao deixar a 15ª DP (Gávea), Júnior Bauru contou que seguia para a inauguração de uma unidade de sua rede de lojas em Copacabana quando foi abordado pelo criminoso. Segundo o empresário, o homem bateu no vidro do Porsche com uma arma em punho e exigiu seu relógio e telefone, fazendo ameaças de morte.

“Do nada, eu vejo uma porrada no vidro. Era um motoboy sozinho, com roupa aparentemente de motoboy, mandando eu entregar o relógio e o telefone, e batendo com o dedo no gatilho. Eu me desesperei. Pensei que, a qualquer momento, se ele batesse de novo, poderia acionar o gatilho e me dar um tiro na cabeça”, relatou.

Júnior afirmou que tentou entregar os pertences, mas o assaltante chegou a apontar a arma para sua cabeça e repetir que iria matá-lo. O empresário também explicou que estava acompanhado de um amigo pastor, enquanto o policial militar que reagiu aos disparos seguia em outro veículo, logo atrás. Segundo ele, o amigo percebeu a abordagem e atirou quando o criminoso voltou a apontar a arma.



Júnior Bauru estava acompanhado de um sócio no Porsche durante a abordagem. Após o episódio, os dois publicaram um vídeo nas redes sociais agradecendo por terem saído ilesos. "Deus nos livrou da morte", escreveram.



Em outra publicação, o empresário relatou o impacto da situação e afirmou que nenhum disparo o atingiu. "Passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Fui vítima de uma tentativa de assalto e tentaram acabar com a minha vida. Graças a Deus, estou bem e nenhum disparo me atingiu", disse.







Ocorrência provocou retenções no trânsito

A ação policial ocupou uma faixa da Avenida Borges de Medeiros, no sentido Ipanema, nas proximidades do acesso ao Túnel Rebouças. Por volta das 12h40, o Centro de Operações Rio registrou retenções no trecho, com reflexos no Viaduto Saint Hilaire e no túnel.

Motoristas que seguiam do Centro para a Zona Sul foram orientados a utilizar o Túnel Santa Bárbara e a Rua Pinheiro Machado como alternativas.



A via foi liberada por volta das 13h05, após a retirada do Porsche e da motocicleta envolvidos na ocorrência.