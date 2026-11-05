Anabella baleada na cabeça, teve morte encefálica um dia depois - Reprodução / Arquivo pessoal

Anabella baleada na cabeça, teve morte encefálica um dia depois Reprodução / Arquivo pessoal

Publicado 05/11/2026 15:46

Uma menina querida, meiga e que transmitia alegria. É dessa forma que familiares descrevem Anabella Cardoso Silva, de 18 anos, apelidada de Bella, morta pelo próprio companheiro, Anderson Barbosa Alencar, no último domingo (1º) , em Rio das Pedras, Zona Sudoeste do Rio. Segundo a família, a jovem estava começando a sua vida profissional e conseguia conquistar todos ao seu redor com sua personalidade.

"A Anabella era uma menina muito querida, jovem ainda. Por onde passava, transmitia alegria. Era brincalhona, fazia muitas brincadeiras com a gente, fazendo a gente rir. Ela vai deixar uma lembrança muito grande na nossa família. Espero que a gente consiga passar por esse momento complicado, que a gente guarde os momentos maravilhosos que vivemos perto da Bella", afirmou Michael Silva, tio de Anabelle, que cobrou ações enérgicas das autoridades.

"Espero que a justiça seja feita, e que seja feita logo, que não demore. Que esse marginal, delinquente, pague o que fez com a menina. Ela não merecia isso. Não sabíamos que esse delinquente tinha esse comportamento, arma em casa, não sabíamos dos antecedentes criminais dele, que está começando a aparecer agora. Provavelmente ela não sabia. Agora, vamos lutar por justiça. Que a justiça seja feita de verdade e não seja falha dessa vez."

Já a mulher de Michael, Mayara Araújo, prima da jovem, destacou como ela estava iniciando sua trajetória profissional. "A Bella ia começar a vida profissional dela agora, tinha muitos sonhos. Essa semana, ela ia tirar a identidade. Estava começando no trabalho com a mãe, tinha muitos sonhos para conquistar. Ela era uma menina muito carinhosa com os irmãos, com os amigos, muito meiga. Nossa família nunca mais vai ser a mesma com a perda dela", disse.

"A gente não quer que esse seja só mais um caso de feminicídio. Queremos justiça, que a Bella não seja esquecida", concluiu.

'Sentimento de revolta'

O primo de Anabella, Fabrício Fragoso, explicou que a jovem era uma pessoa especial e meiga, apegada especialmente aos irmãos. "Vai fazer muita falta para a família. É uma perda que não tem nem como descrever. A gente vê acontecer com a família do próximo, mas jamais vamos imaginar que uma barbaridade dessa ia acontecer com a nossa", ressaltou.

Fabrício também ressaltou que o sentimento que fica é o de "revolta". "Espero que a Justiça faça o papel dela e não falhe. Sabemos que diante de muitos casos, a Justiça falha, dá como esquecido, mas enfim. A Bella era uma pessoa incrível que vai deixar muita saudade, para mim e para a família inteira."

Além disso, o primo da Anabella também destacou como a jovem agia de forma carinhosa com Anderson. "Nunca percebemos algo dela expor ou falar: 'Ele me bate', algo do tipo. Infelizmente, recebemos muitas mensagens. Tentamos entender o que é verdadeiro ou falso. São milhões de sentimentos. Só agora estamos tendo a noção do que acontece, do que aconteceu. Não sabíamos dos antecedentes criminais."

Joyce Freitas, prima de Anabella, também lamentou pela perda e destacou como ela havia acabo de completar 18 anos e tinha uma vida inteira pela frente.

"Vamos ficar com as melhores lembranças possíveis dela. Lembrar dela sempre com aquele sorriso lindo, sempre brincando, se divertindo. Espero do fundo do meu coração que a justiça seja feita e que ele pague pelo mal que ele fez com a nossa família, que ele fez com ela. Que isso não fique esquecido, que ele não saia impune, que ele não seja solto, que ele fique lá por muito tempo, por tudo que ele fez. A gente não sabia como era o relacionamento em casa porque na frente dos outros era aparentemente tudo bem, tudo tranquilo. Ele dizia amar ela, mas não acredito nesse amor, que uma pessoa seja capaz de dizer que ama e tirar a vida da pessoa", afirmou.

Familiares de Anabella seguem auxiliando a perícia no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto. O velório da jovem ainda não tem data e local marcados.

Entenda o caso

Após sofrer o disparo, Anabella chegou a ser socorrida e levada em estado gravíssimo para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. De acordo com a direção da unidade, o protocolo para confirmação diagnóstica de morte encefálica foi aberto na tarde de segunda-feira (2).

As investigações tiveram início ainda no domingo. Ao ser localizado, Anderson afirmou que o disparo teria ocorrido acidentalmente, enquanto manuseava uma pistola dentro da residência. Segundo a versão apresentada por ele, após atingir a companheira, jogou a arma no chão e prestou socorro à vítima.



No entanto, durante as buscas no imóvel, os policiais não encontraram a pistola no local indicado pelo homem. O armamento estava escondido na laje da residência, entre tijolos e telhas, dentro de uma bolsa que também continha um revólver, munições e carregadores, incluindo um modelo alongado.

As investigações seguem em andamento para esclarecer a dinâmica do crime, especialmente as circunstâncias do disparo e da ocultação das armas. Inicialmente, Anderson foi preso por tentativa de feminicídio e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Com a confirmação da morte da companheira, a tipificação do crime passa a ser feminicídio. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.