Em 2019, foi registrado o pico de mortes por invenção policial da série histórica, com 1.814 vítimasImagem gerada por IA
Entre os episódios de maior repercussão estão as operações nos complexos do Alemão, do Jacarezinho e da Vila Cruzeiro, além da Operação Contenção, realizada em outubro de 2025.
Mortes por ações de agentes do Estado cresceram 13,8%
O levantamento também mostra que 2019 foi o ano mais letal da série histórica, com 1.814 registros. Naquele período, o número de mortes quase dobrou em relação a 2016, quando foram contabilizadas 926 vítimas.
Ao longo dos dez anos analisados, entre 2016 e 2025, o estado registrou 11.706 mortes por intervenção de agentes do Estado. Depois do pico em 2019, os números apresentaram oscilações, chegando ao menor patamar da série em 2024, antes de voltar a subir no ano seguinte, como mostra o gráfico abaixo.
A maior parte das mortes ocorreu em vias públicas, onde foram registrados 6.166 casos. Outros 1.420 aconteceram em favelas e 171 em morros. Os demais registros foram distribuídos entre outros tipos de locais.
A idade média das vítimas foi de aproximadamente 24 anos. Do total de mortes, 11.470 eram homens e 58 eram mulheres. Em outros 178 casos, o sexo das vítimas não foi informado.
Bangu lidera ranking de bairros
Confira os outros locais com mais ocorrências:
Bangu: 169 mortes;
Centro (Rio de Janeiro): 154;
Vila Cruzeiro: 63;
Pavuna: 47;
Penha: 46;
Costa Barros: 37;
Anchieta: 35;
Jardim Catarina: 34;
Santa Cruz: 33;
Fonseca (Niterói): 29;
Realengo: 29.
O perfil das vítimas e o histórico de mortes ano a ano no estado
Em relação à cor, 49,2% das vítimas eram pardas, 27,9% pretas e 12,4% brancas. Ao longo do ano, 527 mortes ocorreram na capital fluminense, o equivalente a 46,8% do total. Entre os bairros com mais registros estão Centro, com 35 mortes, Bangu, com 13, Bonsucesso e Caju, com 12 cada, Anchieta, com 8, e Penha e Guadalupe, com 7 cada.
Em 2018, o número de mortos continuou aumentando, chegando a 1.534 vítimas. Desse número, 1.514 eram homens, dez eram mulheres e outros dez não tiveram o sexo informado. Agosto foi o mês com o maior número de vítimas, com 176 registros, seguido de janeiro, com 157, e junho, com 155 mortes. Já dezembro teve o menor total, com 88 vítimas. A média de idade variou entre 22 e 25 anos ao longo dos meses, sendo dezembro o período com a maior média, de 25 anos.
Em relação à cor, 48,6% das vítimas eram pardas, 26,5% pretas e 15,3% brancas. Ao longo do ano, 558 mortes ocorreram no município do Rio, o equivalente a 36,4% do total. Entre os bairros com mais registros estão Centro, com 20 mortes, Cidade de Deus, com 14, Vila Centenário e Bangu, com 12 cada, e Engenho Novo, com 8.
Em 2019, foi registrado o pico de mortes da série histórica, com 1.814 vítimas, o maior número dos últimos dez anos. Entre elas, 1.784 eram homens, dez eram mulheres e, em 20 casos, o sexo não foi informado. Julho foi o mês com o maior número de registros, com 195 mortes, seguido de agosto, com 173, e maio, com 172 vítimas. Já abril e dezembro tiveram os menores totais, com 124 vítimas cada. A média de idade variou entre 22 e 25 anos ao longo dos meses.
Em relação à cor, 49,9% das vítimas eram pardas, 28,6% pretas e 13,1% brancas. Ao longo do ano, 726 mortes ocorreram na capital fluminense, o equivalente a 40% do total. Entre os bairros com mais registros estão Bangu, com 33 mortes, Catumbi, com 15, Jardim Catarina, com 11, Centro, com 9, e Bom Retiro e Pavuna, com 8 cada.
Em 2020, o número caiu para 1.245 mortes, mas ainda permaneceu elevado, com uma média superior a três vítimas por dia. Desse total, 1.227 eram homens, quatro eram mulheres e 14 não tiveram o sexo informado. Abril foi o mês com o maior número de registros, com 179 mortes, seguido de fevereiro, com 164, e janeiro, com 156. Já junho apresentou o menor total, com 34 vítimas. A média de idade variou entre 22 e 26 anos ao longo dos meses.
O total de mortes voltou a subir em 2021, chegando a 1.356 vítimas, 111 a mais que em 2020. Entre elas, 1.338 eram homens, cinco eram mulheres e, em 13 casos, o sexo não foi informado. Março foi o mês com o maior número de vítimas, com 158 registros, seguido de janeiro e fevereiro, com 148 cada, e abril, com 143 mortes. Já dezembro teve o menor total, com 57 vítimas. A média de idade variou entre 23 e 27 anos ao longo dos meses.
Em relação à cor, 51,3% das vítimas eram pardas, 26,8% pretas e 11,6% brancas. Ao longo do ano, 458 mortes ocorreram na capital do estado, o equivalente a 33,8% do total. Entre os bairros com mais registros estão Bangu, com 29 mortes, Centro, com 10, Piedade e Jacarezinho, com 7 cada, e Areal, Fonseca e Irajá, com 5 cada.
Já em 2023, o total caiu para 871 mortes. Entre as vítimas, 851 eram homens, três eram mulheres e, em 17 casos, o sexo não foi informado. Março foi o mês com o maior número de vítimas, com 122 registros, seguido de janeiro, com 104, e fevereiro, com 98. Os meses de agosto e setembro tiveram os menores números, com 37 mortes cada. A média de idade variou entre 22 e 29 anos.
Em relação à cor, 54,6% das vítimas eram pardas, 24,6% pretas e 11,8% brancas. Ao longo do ano, 376 mortes ocorreram na capital do estado, o equivalente a 43,2% do total. Entre os bairros com mais registros estão Bangu, com 23 mortes, Barra das Palmeiras, em Cabo Frio, com 13, Centro e Fonseca, com 11 cada, Tanque, com 7, além de Madureira e Vargem Grande, com seis registros cada.
Em 2024, foram registradas 703 mortes, o menor número dos últimos dez anos. Desse total, 684 vítimas eram homens, sete eram mulheres e, em 12 casos, o sexo não foi informado. Maio foi o mês com o maior número de vítimas, com 84 registros, seguido de julho, com 79, e junho, com 71. Já dezembro teve o menor total, com 40 mortes. A média de idade variou entre 23 e 26 anos.
Em relação à cor, 51,8% das vítimas eram pardas, 25,9% pretas e 12,5% brancas. Ao longo do ano, 339 mortes ocorreram no município do Rio, o equivalente a 48,2% do total. Entre os bairros com mais registros estão Bangu e Colégio, com sete mortes cada, além de Nancilândia, em Itaboraí, Barros Filho e Jacone, em Maricá, com cinco registros cada. Tanque e Vila da Penha aparecem em seguida, com quatro mortes cada.
Levantamento também questionou as corporações
À PMERJ, foram solicitadas informações sobre a quantidade de operações no período, as ações com maior número de mortes e o total de mortos e feridos em cada uma delas.
Já à PCERJ, a reportagem pediu informações sobre as unidades responsáveis pelas operações, as investigações abertas após mortes e os laudos periciais produzidos. As duas corporações não responderam às solicitações até a publicação desta reportagem.
Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou que a atuação da corporação é pautada por critérios técnicos e estratégicos, além de planejamento, e tem como objetivo a preservação da vida.
“Em alguns casos, a opção inconsequente pelo confronto parte dos grupos criminosos, que insistem em atacar, com armas de guerra, as forças de segurança pública e a sociedade. Os números do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que, no período de janeiro a setembro deste ano, por exemplo, houve queda de 3,6% nas mortes por intervenção de agentes do estado, com cerca de 500 casos. No mesmo período, 32.634 pessoas foram presas em flagrante e outros 9.851 mandados de prisão em aberto foram cumpridos. Nesse cenário, é possível observar que a maioria expressiva das ações policiais culmina com a retirada do criminoso das ruas e a sua apresentação à Justiça.”
Ainda de acordo com a nota, a corporação continua investindo em tecnologia, equipamentos, logística e capacitação dos policiais, com o objetivo de garantir uma atuação dentro dos limites da legislação vigente e contribuir para a segurança dos espaços urbanos e da população do estado do Rio de Janeiro.
As operações mais letais da história do Rio
Operação Contenção
A ação mobilizou cerca de 2.500 agentes e foi marcada por confrontos que duraram mais de 12 horas. Ao todo, 122 pessoas morreram, sendo 117 civis e cinco policiais. O número tornou a operação a mais letal da história do estado.
Chacina do Jacarezinho
O confronto terminou com 29 pessoas mortas, tornando-se, na época, a operação policial mais letal da história do estado. Durante a ação, também foram apreendidos fuzis, pistolas, munições e drogas, além de seis pessoas terem sido presas.
Operação da Vila Cruzeiro
A ação terminou com pelo menos 23 mortos, além de pessoas feridas. O número de vítimas varia conforme o balanço divulgado pelas fontes.
Operação policial no Complexo do Alemão
Ao todo, 19 pessoas morreram e várias ficaram feridas. Entre os feridos estavam sete vítimas de balas perdidas, um policial e cinco pessoas apontadas como traficantes.
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