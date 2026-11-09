Em 2019, foi registrado o pico de mortes por invenção policial da série histórica, com 1.814 vítimas - Imagem gerada por IA

Em 2019, foi registrado o pico de mortes por invenção policial da série histórica, com 1.814 vítimasImagem gerada por IA

Publicado 09/11/2026 07:30





Entre os episódios de maior repercussão estão as operações nos complexos do Alemão, do Jacarezinho e da Vila Cruzeiro, além da Operação Contenção, realizada em outubro de 2025. Ao longo dos anos, grandes operações policiais marcaram a história do Rio de Janeiro. Realizadas em diferentes regiões do estado, algumas delas terminaram com dezenas de mortos.Entre os episódios de maior repercussão estão as operações nos complexos do Alemão, do Jacarezinho e da Vila Cruzeiro, além da Operação Contenção, realizada em outubro de 2025.

Mortes por ações de agentes do Estado cresceram 13,8%

As mortes por intervenção de agentes do Estado voltaram a crescer no Rio de Janeiro em 2025. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), foram registradas 800 vítimas ao longo do ano, um aumento de 13,8% em comparação com 2024, quando houve 703 mortes.



O levantamento também mostra que 2019 foi o ano mais letal da série histórica, com 1.814 registros. Naquele período, o número de mortes quase dobrou em relação a 2016, quando foram contabilizadas 926 vítimas.



Ao longo dos dez anos analisados, entre 2016 e 2025, o estado registrou 11.706 mortes por intervenção de agentes do Estado. Depois do pico em 2019, os números apresentaram oscilações, chegando ao menor patamar da série em 2024, antes de voltar a subir no ano seguinte, como mostra o gráfico abaixo.

Ao longo dos dez anos analisados o estado registrou 11.706 mortes. Divulgação/ Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ)

Em um levantamento realizado pela reportagem do DIA, com base nos dados do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), nos últimos dez anos, 5.873 vítimas eram pardas, 3.151 pretas e 1.452 brancas. Outras 1.230 pessoas não tiveram a cor informada no relatório.



A maior parte das mortes ocorreu em vias públicas, onde foram registrados 6.166 casos. Outros 1.420 aconteceram em favelas e 171 em morros. Os demais registros foram distribuídos entre outros tipos de locais.



A idade média das vítimas foi de aproximadamente 24 anos. Do total de mortes, 11.470 eram homens e 58 eram mulheres. Em outros 178 casos, o sexo das vítimas não foi informado.

Bangu lidera ranking de bairros



O levantamento da reportagem também identificou os bairros com os maiores números de mortes por intervenção de agentes do Estado no período. Bangu aparece em primeiro lugar, com 169 registros, seguido pelo Centro do Rio, com 154.



Confira os outros locais com mais ocorrências:



Bangu: 169 mortes;

Centro (Rio de Janeiro): 154;

Vila Cruzeiro: 63;

Pavuna: 47;

Penha: 46;

Costa Barros: 37;

Anchieta: 35;

Jardim Catarina: 34;

Santa Cruz: 33;

Fonseca (Niterói): 29;

Realengo: 29.

Na imagem, é possível observar a idade média das vítimas, o sexo, a cor, os locais das ocorrências e os bairros com maior número de registros. Imagem gerada por IA

O perfil das vítimas e o histórico de mortes ano a ano no estado



Em 2016, o Rio de Janeiro registrou 926 mortes por intervenção de agentes do Estado. Desse total, 897 vítimas eram homens, quatro eram mulheres e, em 24 casos, o sexo não foi informado. Dezembro foi o mês com o maior número de vítimas, com 108 registros, seguido de novembro, com 94, e setembro, com 88 mortes. Já o mês de fevereiro teve o menor total, com 49 vítimas. A média de idade variou entre 17 e 24 anos ao longo dos meses, sendo julho o período com a menor média, de 17 anos.



Em relação à cor, 47,5% das vítimas eram pardas, 29,8% pretas e 12,1% brancas. Ao longo do ano, 463 mortes ocorreram na capital fluminense, o equivalente a 50% do total. Entre os bairros com mais registros estão Santa Cruz, com 23 mortes, Bangu, com 15, Pavuna, com 13, Anchieta, com 11, e Catumbi, com 10.



Em 2017, o número subiu para 1.127 vítimas. Entre elas, 1.094 eram homens, cinco eram mulheres e, em 28 casos, o sexo não foi informado. Novembro foi o mês com o maior número de vítimas, com 125 registros, seguido de março, com 123, e setembro, com 106 mortes. Já julho teve o menor total, com 63 vítimas. A média de idade variou entre 21 e 23 anos ao longo dos meses.



Em relação à cor, 49,2% das vítimas eram pardas, 27,9% pretas e 12,4% brancas. Ao longo do ano, 527 mortes ocorreram na capital fluminense, o equivalente a 46,8% do total. Entre os bairros com mais registros estão Centro, com 35 mortes, Bangu, com 13, Bonsucesso e Caju, com 12 cada, Anchieta, com 8, e Penha e Guadalupe, com 7 cada.



Em 2018, o número de mortos continuou aumentando, chegando a 1.534 vítimas. Desse número, 1.514 eram homens, dez eram mulheres e outros dez não tiveram o sexo informado. Agosto foi o mês com o maior número de vítimas, com 176 registros, seguido de janeiro, com 157, e junho, com 155 mortes. Já dezembro teve o menor total, com 88 vítimas. A média de idade variou entre 22 e 25 anos ao longo dos meses, sendo dezembro o período com a maior média, de 25 anos.



Em relação à cor, 48,6% das vítimas eram pardas, 26,5% pretas e 15,3% brancas. Ao longo do ano, 558 mortes ocorreram no município do Rio, o equivalente a 36,4% do total. Entre os bairros com mais registros estão Centro, com 20 mortes, Cidade de Deus, com 14, Vila Centenário e Bangu, com 12 cada, e Engenho Novo, com 8.



Em 2019, foi registrado o pico de mortes da série histórica, com 1.814 vítimas, o maior número dos últimos dez anos. Entre elas, 1.784 eram homens, dez eram mulheres e, em 20 casos, o sexo não foi informado. Julho foi o mês com o maior número de registros, com 195 mortes, seguido de agosto, com 173, e maio, com 172 vítimas. Já abril e dezembro tiveram os menores totais, com 124 vítimas cada. A média de idade variou entre 22 e 25 anos ao longo dos meses.



Em relação à cor, 49,9% das vítimas eram pardas, 28,6% pretas e 13,1% brancas. Ao longo do ano, 726 mortes ocorreram na capital fluminense, o equivalente a 40% do total. Entre os bairros com mais registros estão Bangu, com 33 mortes, Catumbi, com 15, Jardim Catarina, com 11, Centro, com 9, e Bom Retiro e Pavuna, com 8 cada.



Em 2020, o número caiu para 1.245 mortes, mas ainda permaneceu elevado, com uma média superior a três vítimas por dia. Desse total, 1.227 eram homens, quatro eram mulheres e 14 não tiveram o sexo informado. Abril foi o mês com o maior número de registros, com 179 mortes, seguido de fevereiro, com 164, e janeiro, com 156. Já junho apresentou o menor total, com 34 vítimas. A média de idade variou entre 22 e 26 anos ao longo dos meses.

Em relação à cor, 48% das vítimas eram pardas, 27,4% pretas e 12,9% brancas. Ao longo do ano, 415 mortes ocorreram na capital do estado, o equivalente a 33,3% do total. Entre os bairros com mais registros estão Centro, com 27 mortes, Bangu, com 21, Anchieta, com 13, Jardim América, com 12, e Costa Barros, com 9.



O total de mortes voltou a subir em 2021, chegando a 1.356 vítimas, 111 a mais que em 2020. Entre elas, 1.338 eram homens, cinco eram mulheres e, em 13 casos, o sexo não foi informado. Março foi o mês com o maior número de vítimas, com 158 registros, seguido de janeiro e fevereiro, com 148 cada, e abril, com 143 mortes. Já dezembro teve o menor total, com 57 vítimas. A média de idade variou entre 23 e 27 anos ao longo dos meses.



Em relação à cor, 51,3% das vítimas eram pardas, 26,8% pretas e 11,6% brancas. Ao longo do ano, 458 mortes ocorreram na capital do estado, o equivalente a 33,8% do total. Entre os bairros com mais registros estão Bangu, com 29 mortes, Centro, com 10, Piedade e Jacarezinho, com 7 cada, e Areal, Fonseca e Irajá, com 5 cada.



Em 2022, foram registradas 1.330 mortes. Desse total, 1.309 eram homens, sete eram mulheres e 14 não tiveram o sexo informado. Julho foi o mês com o maior número de vítimas, com 141 registros, seguido de março, maio e agosto, com 140 mortes cada. Já junho teve o menor total, com 79 vítimas. A média de idade variou entre 23 e 26 anos ao longo dos meses.

Em relação à cor, 52,7% das vítimas eram pardas, 25,6% pretas e 11,7% brancas. Ao longo do ano, 444 mortes ocorreram na capital fluminense, o equivalente a 33,4% do total. Entre os bairros com mais registros estão Centro, com 25 mortes, Penha, com 23, Ramos, com 20, Penha Circular, com 17, além de Realengo e Bangu, com 11 cada.



Já em 2023, o total caiu para 871 mortes. Entre as vítimas, 851 eram homens, três eram mulheres e, em 17 casos, o sexo não foi informado. Março foi o mês com o maior número de vítimas, com 122 registros, seguido de janeiro, com 104, e fevereiro, com 98. Os meses de agosto e setembro tiveram os menores números, com 37 mortes cada. A média de idade variou entre 22 e 29 anos.



Em relação à cor, 54,6% das vítimas eram pardas, 24,6% pretas e 11,8% brancas. Ao longo do ano, 376 mortes ocorreram na capital do estado, o equivalente a 43,2% do total. Entre os bairros com mais registros estão Bangu, com 23 mortes, Barra das Palmeiras, em Cabo Frio, com 13, Centro e Fonseca, com 11 cada, Tanque, com 7, além de Madureira e Vargem Grande, com seis registros cada.



Em 2024, foram registradas 703 mortes, o menor número dos últimos dez anos. Desse total, 684 vítimas eram homens, sete eram mulheres e, em 12 casos, o sexo não foi informado. Maio foi o mês com o maior número de vítimas, com 84 registros, seguido de julho, com 79, e junho, com 71. Já dezembro teve o menor total, com 40 mortes. A média de idade variou entre 23 e 26 anos.



Em relação à cor, 51,8% das vítimas eram pardas, 25,9% pretas e 12,5% brancas. Ao longo do ano, 339 mortes ocorreram no município do Rio, o equivalente a 48,2% do total. Entre os bairros com mais registros estão Bangu e Colégio, com sete mortes cada, além de Nancilândia, em Itaboraí, Barros Filho e Jacone, em Maricá, com cinco registros cada. Tanque e Vila da Penha aparecem em seguida, com quatro mortes cada.



Em 2025, o número voltou a crescer, chegando a 800 mortes, 97 a mais do que no ano anterior. Entre as vítimas, 772 eram homens, três eram mulheres e, em 25 casos, o sexo não foi informado. Outubro concentrou o maior número de vítimas, com 176 registros, seguido de abril, com 83, e fevereiro, com 79. Já maio e agosto tiveram os menores totais, com 44 mortes cada. A média de idade variou entre 24 e 27 anos.



Em relação à cor, 49,1% das vítimas eram pardas, 24,4% pretas e 9,3% brancas. Ao longo do ano, 450 mortes ocorreram na capital do estado, o equivalente a 56,3% do total. Entre os bairros com mais registros estão Vila Cruzeiro, com 63 mortes, Centro, com 11, Vicente de Carvalho, com nove, Parque Marilândia, com sete, além de Senador Camará e Costa Barros, com seis registros cada.



Levantamento também questionou as corporações

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), para solicitar dados sobre as operações realizadas entre 2016 e 2026.



À PMERJ, foram solicitadas informações sobre a quantidade de operações no período, as ações com maior número de mortes e o total de mortos e feridos em cada uma delas.



Já à PCERJ, a reportagem pediu informações sobre as unidades responsáveis pelas operações, as investigações abertas após mortes e os laudos periciais produzidos. As duas corporações não responderam às solicitações até a publicação desta reportagem.



A reportagem também entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar do Rio de Janeiro para solicitar esclarecimentos sobre os fatores que explicam o elevado número de mortes por intervenção de agentes do Estado na última década. Também foram solicitadas informações sobre os protocolos adotados pela corporação durante operações e confrontos armados para preservar a vida de moradores, suspeitos e dos próprios policiais.



Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou que a atuação da corporação é pautada por critérios técnicos e estratégicos, além de planejamento, e tem como objetivo a preservação da vida.



“Em alguns casos, a opção inconsequente pelo confronto parte dos grupos criminosos, que insistem em atacar, com armas de guerra, as forças de segurança pública e a sociedade. Os números do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que, no período de janeiro a setembro deste ano, por exemplo, houve queda de 3,6% nas mortes por intervenção de agentes do estado, com cerca de 500 casos. No mesmo período, 32.634 pessoas foram presas em flagrante e outros 9.851 mandados de prisão em aberto foram cumpridos. Nesse cenário, é possível observar que a maioria expressiva das ações policiais culmina com a retirada do criminoso das ruas e a sua apresentação à Justiça.”



Ainda de acordo com a nota, a corporação continua investindo em tecnologia, equipamentos, logística e capacitação dos policiais, com o objetivo de garantir uma atuação dentro dos limites da legislação vigente e contribuir para a segurança dos espaços urbanos e da população do estado do Rio de Janeiro.



A SEPM, no entanto, não respondeu aos questionamentos sobre os fatores que explicam o elevado número de mortes por intervenção de agentes do Estado na última década, nem sobre os protocolos adotados pela corporação durante operações.

As operações mais letais da história do Rio

Operação Contenção

Ao todo, 122 pessoas morreram na Operação Contenção. Reginaldo Pimenta - Agência O Dia

A Operação Contenção, realizada em 28 de outubro de 2025 pelas polícias Civil e Militar nos Complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio, teve como objetivo conter a expansão territorial do Comando Vermelho (CV) e cumprir dezenas de mandados de prisão contra lideranças da facção.



A ação mobilizou cerca de 2.500 agentes e foi marcada por confrontos que duraram mais de 12 horas. Ao todo, 122 pessoas morreram, sendo 117 civis e cinco policiais. O número tornou a operação a mais letal da história do estado.

Chacina do Jacarezinho

O confronto terminou com 29 mortos na operação Exceptis, na comunidade do Jacarezinho. Reginaldo Pimenta - Agência O Dia

A operação Exceptis foi realizada em 6 de maio de 2021 pela Polícia Civil na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. A ação, que tinha como alvo o tráfico de drogas na região, mobilizou cerca de 250 policiais, quatro blindados e dois helicópteros.



O confronto terminou com 29 pessoas mortas, tornando-se, na época, a operação policial mais letal da história do estado. Durante a ação, também foram apreendidos fuzis, pistolas, munições e drogas, além de seis pessoas terem sido presas.

Operação da Vila Cruzeiro

A ação terminou com pelo menos 23 mortos, na operação realizada na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. Reprodução/ Redes sociais

A operação foi realizada em 24 de maio de 2022, na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, em uma ação conjunta do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo as forças de segurança, o objetivo era prender lideranças de uma facção criminosa que estariam escondidas na região.



A ação terminou com pelo menos 23 mortos, além de pessoas feridas. O número de vítimas varia conforme o balanço divulgado pelas fontes.

Operação policial no Complexo do Alemão

Ao todo, 19 pessoas morreram e várias ficaram feridas, durante a operação policial no Complexo do Alemão. Reprodução/ Redes sociais

A operação policial realizada em 27 de junho de 2007, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, mobilizou cerca de 2.600 agentes das polícias Militar, Civil e Federal, além de integrantes das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança Pública.



Ao todo, 19 pessoas morreram e várias ficaram feridas. Entre os feridos estavam sete vítimas de balas perdidas, um policial e cinco pessoas apontadas como traficantes.