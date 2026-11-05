Ação recolheu 750 kg de entulho - Carolina Castanho/ Subprefeitura da Zona Sul

Ação recolheu 750 kg de entulho Carolina Castanho/ Subprefeitura da Zona Sul

Publicado 05/11/2026 17:16

Uma operação de ordenamento urbano realizada em Botafogo, na Zona Sul do Rio , terminou com a apreensão de facas, uma serra, uma lâmina e tesouras. A ação também resultou na recuperação de dois contêineres furtados da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e na retirada de 750 quilos de entulho das calçadas.

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O trabalho ocorreu entre a noite de quarta-feira (4) e a madrugada desta quinta-feira (5). Durante a operação, os agentes recolheram cinco facas, uma serra, uma lâmina e duas tesouras. Os materiais foram encaminhados para descarte adequado, segundo a Subprefeitura da Zona Sul.



As equipes percorreram as ruas Mena Barreto, Real Grandeza, General Polidoro, Henrique de Novaes e São João Batista. Além da retirada dos objetos e dos resíduos, a ação incluiu abordagens sociais. Ao todo, 15 pessoas em situação de rua receberam a oferta de acolhimento em abrigos municipais.



O subprefeito da Zona Sul, Pedro Angelito, afirmou que as ações integradas terão continuidade na região.



“Continuaremos atuando de forma integrada com a Seop e a Assistência Social no ordenamento do espaço público, garantindo a circulação nas calçadas e a oferta permanente de serviços socioassistenciais”, declarou.



A iniciativa reuniu equipes da Subprefeitura da Zona Sul, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Gerência Executiva Local (GEL).



Empresário escapa de assalto após suspeito ser baleado na Lagoa

O empresário Júnior Duarte, conhecido como Júnior Bauru, dono da rede de restaurantes Bauru, sofreu uma tentativa de assalto na tarde desta quinta-feira (5), na Lagoa, Zona Sul do Rio. Ele dirigia um Porsche vermelho pela Avenida Epitácio Pessoa quando um suspeito tentou roubar o veículo.



Um homem que se apresentou como policial militar de folga e que atuava como segurança do empresário, reagiu e trocou tiros com o assaltante, que acabou baleado.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 23º BPM (Leblon) foram acionados para atender à ocorrência. No local, encontraram o homem que afirmou ser PM de folga e relatou ter enfrentado o suspeito durante a tentativa de roubo, em meio ao fluxo de veículos.



O assaltante foi atingido e caiu ao chão. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 32. O homem recebeu voz de prisão e foi socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Não há informações sobre seu estado de saúde. A moto utilizada pelo suspeito também teria sido roubada. A ocorrência foi registrada na 14ª DP (Leblon). O policiamento foi reforçado na região.