Romário cobra votação de projeto que reforça segurança em esportes de aventura - Divulgação/Senado

Romário cobra votação de projeto que reforça segurança em esportes de aventura Divulgação/Senado

Publicado 05/11/2026 18:52 | Atualizado 05/11/2026 18:58

O senador Romário voltou a cobrar celeridade na tramitação de um projeto de lei que estabelece padrões mínimos nacionais de segurança para a exploração comercial de voos livres no país. A cobrança acontece após a morte do instrutor de asa-delta Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, 45 anos, e do turista argentino Adrian Guillermo Arismendi, 26, em um acidentes em São Conrado, na Zona Sul do Rio, na segunda-feira (2). O parlamentar reclama da demora de 81 dias para que a proposta avance no Senado.

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Segundo Romário, o projeto está parado há 81 dias no Senado, sem sequer ter sido distribuído às comissões. "É muito triste ver mais duas vidas perdidas. Meus sentimentos às famílias. Apresentei esse projeto porque precisamos fazer tudo o que for possível para evitar novas tragédias. Já são 81 dias e ele nem começou a ser discutido nas comissões. Estamos falando de segurança e de vidas. Não dá para deixar um assunto tão importante parado", afirmou.



Romário apresentou a proposta em 14 de agosto deste ano, após a morte de



O senador ressalta que o objetivo não é proibir os esportes de aventura, mas proteger quem contrata esses serviços. "Quem ganha dinheiro oferecendo esse tipo de serviço precisa ter responsabilidade com a vida das pessoas. Segurança não pode ser tratada como detalhe", disse. De autoria do senador, o Projeto de Lei 5.087/2026 exige profissionais qualificados, responsável técnico, equipamentos adequados, inspeções e manutenção, planejamento de emergências e checagem de segurança antes da realização das atividades. A proposta também prevê fiscalização e punições para empresas e organizadores que descumprirem as normas.Segundo Romário, o projeto está parado há 81 dias no Senado, sem sequer ter sido distribuído às comissões. "É muito triste ver mais duas vidas perdidas. Meus sentimentos às famílias. Apresentei esse projeto porque precisamos fazer tudo o que for possível para evitar novas tragédias. Já são 81 dias e ele nem começou a ser discutido nas comissões. Estamos falando de segurança e de vidas. Não dá para deixar um assunto tão importante parado", afirmou.Romário apresentou a proposta em 14 de agosto deste ano, após a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas , 21 anos, durante uma atividade de rope jump. A jovem foi lançada de uma ponte sem estar conectada ao sistema de segurança necessário para o salto.O senador ressalta que o objetivo não é proibir os esportes de aventura, mas proteger quem contrata esses serviços. "Quem ganha dinheiro oferecendo esse tipo de serviço precisa ter responsabilidade com a vida das pessoas. Segurança não pode ser tratada como detalhe", disse.

Investigações

As causas do acidente são investigadas pela 15ª DP (Gávea). Testemunhas estão sendo ouvidas e a perícia foi realizada no equipamento. Imagens da câmera acoplada à asa-delta também passam por análise dos policiais.

À Polícia Civil, o vice-presidente do Clube São Conrado de Vôo Livre (CSCVL), José Bruno Batalha Menescal Filho, disse que estava presente no local onde aconteceu o acidente quando a asa-delta conduzida por Luiz fez uma curva a baixa altura, escorregou e colidiu contra a rampa de subida do campo de pouso. Ele chegou a prestar os primeiros socorros antes da chegada das equipes de resgate.



Segundo José, Luiz Eduardo era piloto antigo do clube, onde voava há aproximadamente 10 anos, e alcançou o nível de instrutor há cerca de um ano, após cumprir as etapas exigidas para a função.

A declaração do vice-presidente não agradou a família do instrutor, que rebateu a versão. Marcondes Ximenes, um dos melhores amigos de Luiz Eduardo e vice-presidente da Associação de Moradores da Rocinha, afirmou que a vítima tinha mais de dez anos de experiência em voos e era um instrutor "hiper correto e hiper prudente".

Após a divulgação das imagens da câmera acoplada à asa-delta, foi possível ver o momento da queda. Antes de colidir com a rampa, o instrutor e o turista aparecem aparentemente tranquilos. Por isso, o amigo acredita que o acidente tenha sido uma fatalidade, e não resultado de falha humana. Ele também voltou a criticar a falta de apoio do CSCVL à família do instrutor.

"Era um garoto hiper correto, hiper prudente. A gente não vai aceitar essa fala do Clube de Voo Livre, que, no calor da hora, sem perícia e antes mesmo de ter acesso às imagens, jogou toda a culpa no instrutor, sem conhecimento de causa e sem o Eduardo estar aqui para poder se defender", completa Marcondes Ximenes.

O sepultamento do instrutor de asa-delta aconteceu no início da tarde de quarta-feira (4), no Cemitério São João Batista, em Botafogo. Já o corpo do turista foi trasladado para a Argentina, onde será sepultado.





