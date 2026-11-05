Saúde do Rio reforça importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata - Agência O Dia

Saúde do Rio reforça importância do diagnóstico precoce do câncer de próstataAgência O Dia

Publicado 05/11/2026 19:30 | Atualizado 05/11/2026 21:07

cuidado com a saúde masculina precisa ir muito além do Novembro Azul. Embora a campanha chame a atenção para o câncer de próstata, o movimento também é uma oportunidade para combater preconceitos, incentivar consultas regulares e mostrar aos homens que procurar atendimento médico é uma atitude de responsabilidade com a própria vida. No Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da Atenção Primária como porta de entrada para esse cuidado e orienta que alterações no organismo não sejam ignoradas.

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Em entrevista ao O DIA, Márcio Luiz Ferreira, gerente da Saúde da Pessoa Idosa e do Homem na Atenção Primária à Saúde do município, destacou que a campanha precisa ser compreendida de maneira mais ampla. Segundo ele, o Novembro Azul, movimento internacional que existe há mais de 15 anos, ainda é associado principalmente ao câncer de próstata, mas a saúde masculina envolve diferentes necessidades ao longo da vida.



“Quando pensamos na expressão Novembro Azul, a maioria dos homens pensa inicialmente em câncer de próstata. Mas é importante que ele também olhe para si mesmo, perceba as mudanças que estão acontecendo no próprio corpo e avalie se precisa procurar a Atenção Primária à Saúde, que é a principal porta de entrada para o cuidado”, explicou.



De acordo com o gerente, dificuldade para urinar, alterações na frequência urinária, diminuição do jato de urina, dor ou presença de sangue na urina são sinais que merecem avaliação profissional. Nem toda alteração representa câncer de próstata, mas a investigação é fundamental para identificar a causa e definir o tratamento adequado.



“Quando o homem percebe que está apresentando alterações, como dificuldade para urinar, e isso começa a acontecer com mais frequência, o ideal é procurar uma unidade de Atenção Primária. A partir daí, a equipe consegue individualizar o cuidado e avaliar o que está acontecendo”, afirmou.



Exame de toque: informação para vencer o preconceito



Um dos principais desafios do Novembro Azul continua sendo romper o tabu em torno do exame de toque retal. Para Márcio Ferreira, é fundamental que os homens compreendam que o procedimento não deve ser motivo de vergonha e que sua indicação depende da avaliação de cada paciente.



O gerente explica que o Ministério da Saúde não recomenda a realização indiscriminada de exames de rastreamento, como o toque retal e a dosagem do PSA, em todos os homens sem sintomas. A avaliação deve considerar o histórico de saúde, os fatores de risco, as manifestações clínicas e a decisão compartilhada entre médico e paciente.



“Não é recomendado realizar o toque retal e a dosagem de PSA indiscriminadamente para todos os homens. Mas, quando existe uma manifestação de sintomas ou uma situação que justifique a investigação, o médico vai individualizar essa decisão, explicar ao paciente e orientar os procedimentos necessários”, esclareceu.



O exame de toque continua sendo uma ferramenta importante na investigação de alterações na próstata. Quando indicado, pode ajudar o profissional a identificar características suspeitas e direcionar a investigação, juntamente com outros exames. O PSA, por sua vez, é um exame de sangue que avalia os níveis do antígeno prostático específico.



Ferreira também chama a atenção para a possibilidade de outras condições provocarem alterações urinárias ou elevação do PSA. Por isso, a avaliação médica é essencial para evitar suspeitas equivocadas e encaminhar corretamente cada paciente.



A mensagem é clara: o preconceito não pode ser maior do que o cuidado com a própria saúde. O exame não é uma questão de masculinidade, mas um procedimento médico que pode fazer parte da investigação quando houver indicação.

Saúde do homem vai além da próstata



A entrevista também destacou que a política municipal de saúde do homem contempla diferentes aspectos da vida masculina, incluindo saúde sexual, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), planejamento familiar, paternidade e acompanhamento de doenças crônicas.



Segundo o gerente, os homens que procuram as unidades municipais podem receber orientações, realizar testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais, além de acessar informações sobre métodos de prevenção e planejamento reprodutivo.



“Esses homens nos procuram por interesses múltiplos. Muitos querem planejar a vida sexual, evitar infecções sexualmente transmissíveis ou entender melhor as possibilidades de planejamento familiar. Nós acolhemos essas demandas, ouvimos as queixas e orientamos cada pessoa de acordo com sua necessidade”, explicou.



Um dos exemplos apresentados por Ferreira é o atendimento relacionado à vasectomia. Segundo ele, a rede municipal realizou mais de 11 mil consultas relacionadas ao procedimento em 2025, com encaminhamento dos pacientes para as unidades responsáveis pela realização da cirurgia.



Uma das dúvidas mais frequentes é se a vasectomia pode comprometer a virilidade ou o desempenho sexual. Para enfrentar esse receio, as unidades também promovem conversas e grupos educativos com homens que já passaram pelo procedimento.



“Uma das maiores dúvidas é se haverá perda da virilidade sexual. Isso está muito relacionado a questões culturais. Por isso, temos grupos nas unidades básicas de saúde que discutem sexualidade, métodos contraceptivos, paternidade e cuidado. Em alguns momentos, convidamos homens que já fizeram a vasectomia para conversar com outros pacientes e compartilhar suas experiências”, contou.



Paternidade também é assunto de saúde



Outro aspecto ressaltado pelo gerente é a participação dos homens no pré-natal. A proposta é ampliar a responsabilidade masculina durante a gestação, oferecendo aos parceiros a oportunidade de realizar consultas, testes e avaliações de saúde.



Segundo Ferreira, o pré-natal do parceiro permite identificar condições que muitas vezes passam despercebidas, como alterações na saúde geral e desconhecimento sobre a própria tipagem sanguínea e o fator Rh.



“Quando um homem participa do pré-natal da parceira, também estamos cuidando da saúde dele. É uma oportunidade de verificar sua pressão, peso, estatura, índice de massa corporal, realizar testes rápidos, conhecer sua tipagem sanguínea e identificar possíveis necessidades de acompanhamento”, explicou.



Para ele, a participação masculina também representa uma mudança cultural importante, estimulando a divisão das responsabilidades familiares e o envolvimento dos homens nos cuidados com os filhos.



“Precisamos perguntar que tipo de homens somos e se participamos das atividades de casa, se dividimos nossas rotinas e responsabilidades com nossos parceiros e parceiras. O cuidado também passa por não sobrecarregar a pessoa com quem compartilhamos o dia a dia”, destacou.



Rio tem 76% de cobertura da Atenção Primária, afirma gerente



De acordo com Márcio Ferreira, a cidade do Rio de Janeiro possui cobertura de 76% da população pela Atenção Primária, com unidades que oferecem atendimento multidisciplinar. O gerente também informou que 36% das consultas realizadas na rede são direcionadas aos homens.



A estrutura inclui médicos, enfermeiros e profissionais de diferentes especialidades, que atuam de maneira integrada para atender às necessidades da população.



“Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, 36% das consultas realizadas são consultas dirigidas aos homens. É importante que eles compreendam que as Clínicas da Família também foram criadas para recebê-los, ouvi-los e cuidar da saúde deles”, afirmou.



Convite para mudar hábitos e quebrar barreiras



Ao final da entrevista, Ferreira deixou um convite aos homens cariocas: que não esperem sentir alguma alteração para começar a se preocupar com a saúde e que aproveitem o Novembro Azul para estabelecer uma relação mais próxima com os serviços públicos de atendimento.



“Homens, procurem a Clínica da Família mais próxima da sua casa. Se quiserem descobrir qual é a unidade de referência, podem acessar a ferramenta Onde Ser Atendido, informar o endereço e encontrar a clínica responsável pelo território. Lá, vocês serão acolhidos por médicos e enfermeiros, que vão ouvir suas necessidades e orientar os encaminhamentos necessários”, recomendou.



O gerente também ressaltou que a rotina de trabalho não deve ser utilizada como justificativa para adiar os cuidados. Segundo ele, as unidades contam com horários ampliados e atendimento aos sábados, até o meio-dia.



“Convide seus amigos, aqueles que frequentam com você o pagode, o forró, a praia, os clubes, que jogam futebol ou tênis. Dê um pulinho na Clínica da Família. A equipe vai acolher vocês. A clínica nasceu para todos, inclusive para nós, homens”, concluiu.



A mensagem do Novembro Azul é um chamado à responsabilidade: cuidar da saúde não diminui a masculinidade de ninguém. Ao contrário, procurar ajuda, realizar avaliações quando indicadas e falar abertamente sobre o próprio corpo são atitudes fundamentais para viver mais e melhor.