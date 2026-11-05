Campanha gratuita de vacinação antirrábica para cães e gatos terá postos na Zona Oeste do RioDivulgação
A mobilização, organizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, também contemplará moradores de Palmares, Jesuítas, Urucânia, Pedra de Guaratiba e Barra de Guaratiba. A relação completa dos locais de atendimento está disponível no site (https://protecaoanimal.prefeitura.rio).
A vacinação é considerada fundamental para manter a raiva sob controle. Embora o último registro da doença em cães no município tenha ocorrido em 1995, animais domésticos ainda podem ser infectados após contato com morcegos contaminados.
“Não há desculpa para deixar de dar a dose de amor ao seu bichinho. A vacina previne o animal contra a raiva, doença grave que mata animais e seres humanos”, afirmou a secretária municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho Ramos.
O vereador Luiz Ramos Filho, integrante da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio, também reforçou a importância da participação dos tutores. Segundo ele, a ausência de casos em cães e gatos não elimina o risco de contaminação.
“Para que a doença continue controlada é indispensável que os tutores levem seus pets para vacinar. Apesar de a raiva estar erradicada entre cães e gatos, morcegos contaminados podem ter contato com o pet e contaminá-lo. Portanto, não podemos facilitar”, alertou.
Em 2025, a Prefeitura vacinou 378.825 animais. Para este ano, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais estabeleceu a meta de ampliar em 20% o número de cães e gatos imunizados.
Cuidados antes de levar o animal
Também é recomendado levar a carteira de vacinação do pet, caso esteja disponível. O animal deve ser acompanhado por uma pessoa maior de idade.
Quem não conseguir participar da campanha poderá procurar um dos postos ou hospitais veterinários municipais para garantir a imunização. Os endereços das unidades também podem ser consultados no site da secretaria. A relação completa dos locais de atendimento está disponível no site (https://protecaoanimal.prefeitura.rio).
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