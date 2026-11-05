Campanha gratuita de vacinação antirrábica para cães e gatos terá postos na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Campanha gratuita de vacinação antirrábica para cães e gatos terá postos na Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 05/11/2026 19:08 | Atualizado 05/11/2026 19:12

A campanha de vacinação antirrábica da Prefeitura do Rio chega à última etapa neste sábado (7), com 88 postos distribuídos pela Zona Oeste. O atendimento será realizado das 9h às 17h, em bairros como Santa Cruz, Paciência, Sepetiba e Guaratiba. A imunização de cães e gatos será gratuita.





A mobilização, organizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, também contemplará moradores de Palmares, Jesuítas, Urucânia, Pedra de Guaratiba e Barra de Guaratiba. A relação completa dos locais de atendimento está disponível no site (



A vacinação é considerada fundamental para manter a raiva sob controle. Embora o último registro da doença em cães no município tenha ocorrido em 1995, animais domésticos ainda podem ser infectados após contato com morcegos contaminados.



“Não há desculpa para deixar de dar a dose de amor ao seu bichinho. A vacina previne o animal contra a raiva, doença grave que mata animais e seres humanos”, afirmou a secretária municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho Ramos.



O vereador Luiz Ramos Filho, integrante da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio, também reforçou a importância da participação dos tutores. Segundo ele, a ausência de casos em cães e gatos não elimina o risco de contaminação.



“Para que a doença continue controlada é indispensável que os tutores levem seus pets para vacinar. Apesar de a raiva estar erradicada entre cães e gatos, morcegos contaminados podem ter contato com o pet e contaminá-lo. Portanto, não podemos facilitar”, alertou.



Em 2025, a Prefeitura vacinou 378.825 animais. Para este ano, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais estabeleceu a meta de ampliar em 20% o número de cães e gatos imunizados. LEIA MAIS: Operação em Botafogo apreende facas, serra e tesouras A mobilização, organizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, também contemplará moradores de Palmares, Jesuítas, Urucânia, Pedra de Guaratiba e Barra de Guaratiba. A relação completa dos locais de atendimento está disponível no site ( https://protecaoanimal.prefeitura.rio ).A vacinação é considerada fundamental para manter a raiva sob controle. Embora o último registro da doença em cães no município tenha ocorrido em 1995, animais domésticos ainda podem ser infectados após contato com morcegos contaminados.“Não há desculpa para deixar de dar a dose de amor ao seu bichinho. A vacina previne o animal contra a raiva, doença grave que mata animais e seres humanos”, afirmou a secretária municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho Ramos.O vereador Luiz Ramos Filho, integrante da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio, também reforçou a importância da participação dos tutores. Segundo ele, a ausência de casos em cães e gatos não elimina o risco de contaminação.“Para que a doença continue controlada é indispensável que os tutores levem seus pets para vacinar. Apesar de a raiva estar erradicada entre cães e gatos, morcegos contaminados podem ter contato com o pet e contaminá-lo. Portanto, não podemos facilitar”, alertou.Em 2025, a Prefeitura vacinou 378.825 animais. Para este ano, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais estabeleceu a meta de ampliar em 20% o número de cães e gatos imunizados.





Cuidados antes de levar o animal

Podem receber a dose cães e gatos com mais de três meses de idade, independentemente do tamanho ou peso. Não existe limite máximo de idade, mas animais doentes ou gestantes não devem ser vacinados.