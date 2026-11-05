Ministério da Saúde enviou mais 2 mil doses da vacina - Divulgação/MS

Ministério da Saúde enviou mais 2 mil doses da vacinaDivulgação/MS

Publicado 05/11/2026 20:21 | Atualizado 05/11/2026 20:24





A medida ocorre em meio ao aumento das notificações no território fluminense. Segundo dados divulgados pelo próprio Ministério da Saúde, o Rio contabilizou 218 casos confirmados neste ano. Apesar da alta recente, o número representa uma redução de 84,2% em relação a 2022, quando foram registrados aproximadamente 1,3 mil diagnósticos.



No cenário nacional, o país confirmou 665 casos em 2026. O resultado representa uma queda de 94% na comparação com 2022, período em que o Brasil ultrapassou a marca de 10 mil ocorrências.



A chegada das novas doses acontece poucos dias depois da



Os dados municipais também apontavam 81 notificações suspeitas. Na ocasião, dez pacientes estavam internados no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), em Manguinhos.



O Ministério informou que a distribuição será coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde, que deverá organizar o repasse aos municípios conforme as necessidades identificadas. LEIA MAIS: Polícia investiga se servente morreu após atropelamento em Bangu A medida ocorre em meio ao aumento das notificações no território fluminense. Segundo dados divulgados pelo próprio Ministério da Saúde, o Rio contabilizou 218 casos confirmados neste ano. Apesar da alta recente, o número representa uma redução de 84,2% em relação a 2022, quando foram registrados aproximadamente 1,3 mil diagnósticos.No cenário nacional, o país confirmou 665 casos em 2026. O resultado representa uma queda de 94% na comparação com 2022, período em que o Brasil ultrapassou a marca de 10 mil ocorrências.A chegada das novas doses acontece poucos dias depois da reportagem de O DIA publicar que a capital fluminense enfrentava falta de imunizantes. Segundo a matéria do dia 30 de outubro, a cidade havia registrado 167 confirmações neste ano, sendo 74 somente em setembro e outubro. No mesmo intervalo de 2025, foram dez diagnósticos.Os dados municipais também apontavam 81 notificações suspeitas. Na ocasião, dez pacientes estavam internados no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), em Manguinhos.O Ministério informou que a distribuição será coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde, que deverá organizar o repasse aos municípios conforme as necessidades identificadas.





Governo autoriza compra de mais 20 mil doses



Além do envio ao Rio, o Ministério da Saúde autorizou a aquisição de até 20 mil doses da vacina contra a mpox por meio do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (5) e tem como objetivo recompor o estoque estratégico nacional, garantindo condições para atender às demandas dos estados.



A compra será realizada em parceria com a organização internacional. Segundo o governo federal, a medida tem caráter preventivo e busca manter a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo diante da redução dos registros em comparação com o surto de 2022.



O Ministério acompanha a evolução dos casos, a aplicação dos imunizantes e o consumo das doses distribuídas. Novos repasses ao Rio poderão ocorrer conforme a necessidade apontada pela Secretaria de Estado de Saúde.





Quem pode receber a vacina

A estratégia nacional de imunização estabelece como público prioritário pessoas que vivem com HIV/aids e apresentam contagem de linfócitos CD4 inferior a 100 células por milímetro cúbico. Esse grupo possui maior risco de desenvolver complicações graves da mpox.



O esquema prevê duas aplicações, com intervalo de 28 dias. A orientação é que os pacientes procurem os Centros de Referência onde já fazem acompanhamento para realizar o cadastro e aguardar o agendamento.



Doses remanescentes também podem ser destinadas a pessoas com HIV/aids e CD4 inferior a 200 células/mm³, usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) e profissionais de laboratório que manipulam amostras do vírus.



A vacinação também pode ser indicada após uma exposição ao vírus. A recomendação é que a aplicação ocorra, preferencialmente, nos primeiros quatro dias depois do contato com uma pessoa infectada. O procedimento pode ser realizado em até 14 dias, embora a capacidade de evitar a infecção seja menor nesse intervalo. Nesses casos, o objetivo também é reduzir o risco de evolução para quadros graves.





Febre e lesões estão entre os sintomas



A mpox é uma doença viral transmitida principalmente pelo contato direto com lesões na pele de pessoas infectadas. O contágio também pode ocorrer por meio de fluidos corporais, secreções respiratórias em situações de proximidade prolongada e objetos contaminados.



Entre os sintomas mais comuns estão febre, dores musculares, mal-estar, aumento dos linfonodos, popularmente conhecidos como ínguas, e feridas ou bolhas pelo corpo. As lesões podem aparecer na boca, nos órgãos genitais e na região anal, além de outras partes do corpo.



Pessoas que apresentarem sinais compatíveis com a doença devem procurar uma unidade de saúde para avaliação. Quem teve contato próximo com casos suspeitos ou confirmados também precisa buscar orientação médica para avaliar o risco de exposição e acompanhar possíveis sintomas.



Para evitar a transmissão, as autoridades recomendam não compartilhar objetos pessoais, higienizar as mãos frequentemente e lavar roupas, toalhas e lençóis com água e detergente. Também é importante limpar superfícies de uso frequente e respeitar o período de isolamento indicado pelos profissionais de saúde quando houver confirmação da infecção.

